Gyengül tovább a forint
Egyelőre úgy tűnik, hogy nem kezdi jó formában az évet a magyar deviza, az elmúlt percekben már 384,3-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,3%-os forintgyengülést jelent.
Nekifut 2026-nak a forint a tavalyi nagy menet után – Hogy indul az év a piacon?
Gyengüléssel indítja a hétfői napot a forint az euróval szemben, most 383,78-nál jár a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a múlt péntekinél. Korai lenne kijelenteni, hogy a forint nem tudja megismételni a tavalyi teljesítményét, azonban 2025-ben 10-20 éve nem látott erősödést mutatott az euró és a dollár ellenében, vagyis
jó eséllyel nem lesz még egy olyan jó éve.
Ráadásul a tavaszi parlamenti választások miatt fokozódhat a feszültség a magyar deviza piacán, az év első hónapjaiban akár nagyobb kilengések is jellemezhetik a forintot. A befektetők leginkább attól tartanak, hogy a választási győzelem érdekében a kormány további költekezést jelent majd be, ami rontja a költségvetés helyzetét. Ebből a szempontból akár már a mai nap is tartogathat izgalmakat, hiszen délelőtt hagyományosan nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök, melyen akár a további tervek is szóba kerülhetnek. Ezek pedig akár a forintra is hatással lehetnek, így érdemes lesz figyelni az árfolyamot. A dollárral szemben most 328,3-nál jár a forint, ami 0,4%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából.
A nemzetközi devizapiacon az euró-dollár árfolyamban is érdemi mozgás látszik, az amerikai fizetőeszköz 0,2%-kal 1,17 alá erősödött, részben ez tartja egyelőre nyomás alatt a forintot is. A héten jönnek fontos makrogazdasági adatok, melyek rögtön irányt adhatnak az idei évnek.
