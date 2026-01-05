  • Megjelenítés
Nekifut 2026-nak a forint a tavalyi nagy menet után – Hogy indul az év a piacon?
Deviza

Nekifut 2026-nak a forint a tavalyi nagy menet után – Hogy indul az év a piacon?

Portfolio
2025 a forint éve is volt a piacon, a magyar deviza hosszú évek óta nem látott teljesítményt mutatott az euróval és a dollárral szemben is. Idén a tavasszal esedékes választások határozhatják meg elsősorban a hangulatot a magyar deviza piacán, az év végén már látszottak annak a jelei, hogy fokozódnak a feszültségek.
Gyengül tovább a forint

Egyelőre úgy tűnik, hogy nem kezdi jó formában az évet a magyar deviza, az elmúlt percekben már 384,3-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,3%-os forintgyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nekifut 2026-nak a forint a tavalyi nagy menet után – Hogy indul az év a piacon?

Gyengüléssel indítja a hétfői napot a forint az euróval szemben, most 383,78-nál jár a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a múlt péntekinél. Korai lenne kijelenteni, hogy a forint nem tudja megismételni a tavalyi teljesítményét, azonban 2025-ben 10-20 éve nem látott erősödést mutatott az euró és a dollár ellenében, vagyis

jó eséllyel nem lesz még egy olyan jó éve.

Ráadásul a tavaszi parlamenti választások miatt fokozódhat a feszültség a magyar deviza piacán, az év első hónapjaiban akár nagyobb kilengések is jellemezhetik a forintot. A befektetők leginkább attól tartanak, hogy a választási győzelem érdekében a kormány további költekezést jelent majd be, ami rontja a költségvetés helyzetét. Ebből a szempontból akár már a mai nap is tartogathat izgalmakat, hiszen délelőtt hagyományosan nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök, melyen akár a további tervek is szóba kerülhetnek. Ezek pedig akár a forintra is hatással lehetnek, így érdemes lesz figyelni az árfolyamot. A dollárral szemben most 328,3-nál jár a forint, ami 0,4%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából.

A nemzetközi devizapiacon az euró-dollár árfolyamban is érdemi mozgás látszik, az amerikai fizetőeszköz 0,2%-kal 1,17 alá erősödött, részben ez tartja egyelőre nyomás alatt a forintot is. A héten jönnek fontos makrogazdasági adatok, melyek rögtön irányt adhatnak az idei évnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

