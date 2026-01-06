18 éve nem volt ilyen, tényleg új éra kezdődött Japánban

Japán monetáris bázisa – vagyis a forgalomban lévő készpénz és jegybankpénz állománya – 2025-ben 18 év óta először csökkent, miután a japán jegybank fokozatosan visszavonta a korábbi válságkezelő, gazdaságélénkítő intézkedéseket, és folytatja a monetáris politika normalizálását.

A japán jegybank 2024 márciusában vetett véget annak az évtizedes programnak, amely minden téren az élénkítésről szólt. Búcsút inthetünk a masszív eszközvásárlásoknak, negatív rövid lejáratú kamatoknak és a kötvényhozamok célzott szabályozásának. A döntést azzal indokolták, hogy a gazdaság tartósan közel került a 2 százalékos inflációs cél eléréséhez.

Azóta a japán jegybank lassította az államkötvény-vásárlásokat, és megszüntette azt a finanszírozási programot, amely a pénzintézeteket a hitelezés bővítésére ösztönözte.

Ennek hatására a monetáris bázis átlagos állománya 2025-ben éves összevetésben 4,9 százalékkal zsugorodott.

A készpénzállomány mostani csökkenése az első 2007 óta, amikor a jegybank az előző kamatemelési ciklusba kezdett.

Decemberben az átlagos állomány 594,190 milliárd jen volt, ami 9,8 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és 2020 szeptembere óta először süllyedt 600,000 milliárd jen alá.

Elemzők szerint a monetáris bázis tovább apad, ahogy a jegybank folytatja a kötvényvásárlások visszafogását és a kamatemeléseket. Az infláció immár közel négy éve meghaladja a 2 százalékos célt, ezért a japán jegybank decemberben 0,5 százalékról 0,75 százalékra emelte az irányadó kamatot. Ueda Kadzuo kormányzó hangsúlyozta, hogy készek további emelésekre is, amennyiben a gazdasági és árfolyamatok az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak.

Igaz, a 3 százalék körüli infláció magyar szemmel nem hangzik túl drámainak, a japánok azonban korábban több mint egy évtizedig éltek az 1 százalék alatti, alacsony inflációval és deflációval. Noha a japán jegybank számára ez helyzet hosszú küzdelmet jelentett, a változásnak a lakosság minden bizonnyal nem örül túlságosan. A drágulás ráadásul tavaly például éppen az egyik legfontosabb élelmiszert, a rizst sújtotta a legjobban.

