Hamarosan eldől a forint sorsa, jelzésre várnak a befektetők
Gyengüléssel kezdi a napot a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai fizetőeszköz jegyzése az elmúlt percekben 384,8-ig, míg az amerikai dolláré 329,1-ig emelkedett.
Címlapkép forrása: Portfolio
Az elmúlt hónapokban jelentős mértékben csökkent a foglalkoztatottak száma Magyarországon, miközben a munkanélkülieké nem nőtt érdemben. A munkaerőpiaci helyzet romlása mögött egyre inkább úgy tűnik, hogy a munkaképes korú népesség csökkenése húzódik meg.
Minden évben születnek elemzések arról, milyen kockázatok fenyegetik a világgazdaságot. Ezek jellemzően nem tartoznak a szakemberek alapforgatókönyvei közé, viszont van esély a megvalósulásukra. Ráadásul, ha ezek megtörténnek, akkor annak komoly gazdasági hatása lehet a jövőben. Decemberben az ING Bank gyűjtötte össze azokat a kockázati tényezőket, melyek 2026-ban kitéríthetik a világgazdaságot a „normál” kerékvágásból és az alapforgatókönyvtől. Fontos kiemelni, hogy a kockázat nem csak negatív lehet, egy pozitív forgatókönyv is kitérítheti a világgazdaságot az alappályáról.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
