Hamarosan eldől a forint sorsa, jelzésre várnak a befektetők

Minden évben születnek elemzések arról, milyen kockázatok fenyegetik a világgazdaságot. Ezek jellemzően nem tartoznak a szakemberek alapforgatókönyvei közé, viszont van esély a megvalósulásukra. Ráadásul, ha ezek megtörténnek, akkor annak komoly gazdasági hatása lehet a jövőben. Decemberben az ING Bank gyűjtötte össze azokat a kockázati tényezőket, melyek 2026-ban kitéríthetik a világgazdaságot a „normál” kerékvágásból és az alapforgatókönyvtől. Fontos kiemelni, hogy a kockázat nem csak negatív lehet, egy pozitív forgatókönyv is kitérítheti a világgazdaságot az alappályáról.