Hamarosan eldől a forint sorsa, jelzésre várnak a befektetők
Hamarosan eldől a forint sorsa, jelzésre várnak a befektetők

Portfolio
Az elmúlt napokban a 383-386-os sávban oldalazott a forint árfolyama az euróval szemben, miközben a dollár árfolyama a 326 és 330 között ingadozott. Bár a hetet enyhe erősödéssel kezdte a magyar fizetőeszköz, ez tegnap érezhető gyengülésbe csapott át a meglepően gyenge magyar külkereskedelmi adatok miatt. A forint legnagyobb támasza továbbra is a régiós szinten kiemelkedő kamatszint és a spekulatív ügyletek (carry trade), a mai nap azonban inkább a Németországból és a tengerentúlról érkező makrogazdasági adatok mozgathatják az árfolyamokat.
Hamarosan eldől a forint sorsa, jelzésre várnak a befektetők

Gyengüléssel kezdi a napot a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai fizetőeszköz jegyzése az elmúlt percekben 384,8-ig, míg az amerikai dolláré 329,1-ig emelkedett.

