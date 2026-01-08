  • Megjelenítés
Ki kellett adni a narancs riasztást - Megszólalt a meteorológiai szolgálat
Ki kellett adni a narancs riasztást - Megszólalt a meteorológiai szolgálat

Narancs riasztást adtak ki hófúvás veszélye miatt a Balaton és Budapest közötti területekre, miközben az ország több részén erős széllökések és rendkívüli hideg várható - tudósított a HungaroMet Zrt..

Az északkeleti országrészben reggelre megszűnik a havazás, amely 1-4 centiméteres hóréteget eredményezett. Délig Szabolcs megyében még előfordulhat kisebb havazás vagy hószállingózás, amely legfeljebb 1 centiméteres friss hóréteget hozhat.

Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten fokozódik a szél erőssége, ami helyenként

már alacsonyszintű hóátfúvásokat okozhat.

A délelőtti órákban a Dunántúl keleti felében és a középső országrészben gyakran élénk, 30-40 kilométer/órás északnyugati szél várható.

A késő délelőtti óráktól délutánig időszakosan akár 50-60 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak, amelyek magasabb hófúvásokat eredményezhetnek. A naplemente után országszerte mérséklődik a légmozgás, késő estig már csak gyenge hóátfúvások valószínűek.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben és a Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhatnak ki magasabb hófúvások, majd estig ezeken a területeken is inkább csak alacsonyszintű hóátfúvásokra kell számítani.

A Dunántúl nyugati területein ma reggelre a hőmérséklet -15 Celsius-fok körüli értékre vagy akár az alá süllyedhet. A következő éjszaka során már jóval nagyobb területen mérhetnek -15 Celsius-fok alatti minimumhőmérsékletet.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Darek Delmanowicz

