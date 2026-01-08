Olyan vihar csap le az Egyesült Királyságra, amely meghaladhatja a 2023-as Ciarán erejét is

Az Egyesült Királyság déli részén átvonuló mély légnyomású terület csütörtökön és pénteken többféle veszélyes időjárási jelenséget hoz magával. Cornwall nyugati részére és a Scilly-szigetekre borostyánsárga szélerősségi figyelmeztetést adtak ki, ahol a szélsebesség akár a 160 km/órát is elérheti a part menti területeken,
ami meghaladhatja a korábbi viharok, mint a 2023-as Ciaran és a 2022-es Eunice vihar erejét is.
Wales nagy részére, a Midlands régióra és Észak-Anglia déli területeire borostyánsárga hóvihar-figyelmeztetést adtak ki. A Goretti vihar jelentős havazást hoz, különösen Wales és a Midlands területén, ahol 10-15 cm-es hóréteg várható általánosan, de helyenként 20-30 cm is hullhat, főleg a magasabban fekvő területeken.
Neil Armstrong, a Met Office vezető előrejelzője szerint a Goretti vihar többféle veszélyt jelent: a legjelentősebb hatások a havazás Wales és a Midlands egyes részein, valamint a rendkívül erős szél a délnyugati területeken. Emellett a heves esőzés Wales délnyugati részén és Kelet-Angliában szintén fennakadásokat okozhat.
Skóciában, Észak-Írországban és Anglia legészakibb részén csütörtökön és pénteken nyugodtabb időjárás várható, a part menti területeken téli záporokkal, a szárazföld belsejében derültebb, szárazabb körülményekkel. Az éjszakai hőmérséklet ismét fagypont alá süllyed, a havas területeken akár -12°C alá is csökkenhet.
A RAC autómentő szolgálat szóvivője, Alice Simpson arra figyelmezteti az autósokat, hogy a borostyánsárga időjárási figyelmeztetéseket komolyan kell venni, és lehetőség szerint kerüljék a vezetést csütörtök éjszakától péntek reggelig, vagy hozzák előre utazásaikat, hogy elkerüljék a legrosszabb időjárási körülményeket.
A Goretti vihar hatása péntek estére gyengül, ahogy a rendszer Anglia keleti része felé halad.
Címlapkép forrása: Danny Lawson/PA Images via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
