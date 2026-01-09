Továbbra is gyengülésben a forint
A kora reggeli órákban az euróárfolyam 385,5 fölé szökött fel, ahonnan egy minimális korrekcióval 385,3-ig jött le a kurzus 8 óráig.
A dollárral szemben az árfolyam már 331 felett is járt, ahonnan 330,85-ig tudott javítani a forint.
Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU
Az EU és Kína viszonya történelmi mélyponton van: a kereskedelmi egyensúlytalanság, a vámháború és a stratégiai bizalmatlanság miatt a következő év inkább a feszültségek kezeléséről, mint a közeledésről szólhat - tudósított a Politico.
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát
Közel hároméves csúcsra gyorsult Kína éves fogyasztói inflációja decemberben, miközben az egész évre számított drágulási ütem 16 éves mélypontra esett, és a termelői árak továbbra is csökkennek. Ez erősíti a piaci várakozásokat, hogy Pekingnek újabb ösztönző lépéseket kell tennie a gyenge belső kereslet élénkítésére – számolt be a Reuters.
Nyomás alá kerül a forint – a befektetők két hír miatt feszültek
Péntek reggel a forint enyhe gyengüléssel kezdte a napot, miközben a nemzetközi devizapiacon is óvatos dollárerősödés látszik. Az euróval szemben a jegyzések 385 forint fölé kerültek, az EUR/HUF 385,3–385,5 körül mozog, ami már közelít az elmúlt napok felső sávjához.
A mozgás egyelőre nem tekinthető éles fordulatnak, inkább lassú elcsorgásról van szó, de a forint ezzel a héten összességében gyengébben teljesít a főbb devizákkal szemben.
A dollár esetében is hasonló a kép: a USD/HUF árfolyam 329,5 környékén stabilizálódott, ami kismértékű forintgyengülést jelent a csütörtöki szintekhez képest.
Nemzetközi összevetésben a dollár mérsékelten erősödik, a dollárindex közel egyhavi csúcs közelében jár, miközben a piac a mai amerikai foglalkoztatási adatokra készül.
Az euró/dollár kurzus 1,165 körül oldalaz, a befektetők egyértelműen kiváró álláspontra helyezkedtek a pénteki amerikai makroadatok megjelenése előtt.
A nemzetközi hangulatot pénteken elsősorban két tényező alakíthatja: egyrészt a decemberi amerikai munkaerőpiaci jelentés, másrészt az a várakozás, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága akár már pénteken dönthet Donald Trump elnök vámintézkedéseinek jogszabályi megfelelőségéről. A dollár számára mindkét hír potenciálisan piacmozgató lehet, különösen, ha az adatok vagy a döntés eltér a jelenlegi konszenzustól.
A piac jelenleg arra számít, hogy a Federal Reserve januárban nem változtat a kamatszinten, és a dollár erősödése inkább a bizonytalanság és a kockázatkerülés eredménye, nem pedig új kamatemelési várakozásoké.
A mai nap folyamán a forint szempontjából több hazai adat is érkezik: reggel publikálja a KSH a novemberi kiskereskedelmi forgalmat, míg az MNB a decemberi nemzetközi tartalékokról ad számot. Ezek elsősorban a belföldi fundamentumokról adnak képet, de közvetlen piaci hatásuk általában korlátozott.
Nemzetközi fronton a kínai inflációs adatok, a német külkereskedelmi és ipari termelési statisztikák, valamint az eurózóna kiskereskedelmi számai érkeznek még az európai kereskedés elején. A nap legfontosabb eseménye azonban a délutáni amerikai munkanélküliségi adat, amely eldöntheti, hogy a jelenlegi nyugodt, de dollárbarát hangulat fennmarad-e, vagy élesebb devizapiaci mozgások indulnak el a hét végére.
