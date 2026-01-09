  • Megjelenítés
Nyomás alá kerül a forint – a befektetők két hír miatt feszültek
Nyomás alá kerül a forint – a befektetők két hír miatt feszültek

Portfolio
Péntek reggel enyhe forintgyengülés látszik a devizapiacon, miközben a dollár mérsékelten erősödik a főbb valutákkal szemben. A befektetők kivárnak a mai kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatok és a vámháború jogosságáról szóló legfelsőbb bírósági döntés előtt, amelyek rövid távon irányt adhatnak a piacoknak. A nap során a hazai kiskereskedelmi és jegybanki adatok, valamint több európai statisztika is befolyásolhatja a forint mozgását.
Továbbra is gyengülésben a forint

A kora reggeli órákban az euróárfolyam 385,5 fölé szökött fel, ahonnan egy minimális korrekcióval 385,3-ig jött le a kurzus 8 óráig.

A dollárral szemben az árfolyam már 331 felett is járt, ahonnan 330,85-ig tudott javítani a forint.

Nyomás alá kerül a forint – a befektetők két hír miatt feszültek

Péntek reggel a forint enyhe gyengüléssel kezdte a napot, miközben a nemzetközi devizapiacon is óvatos dollárerősödés látszik. Az euróval szemben a jegyzések 385 forint fölé kerültek, az EUR/HUF 385,3–385,5 körül mozog, ami már közelít az elmúlt napok felső sávjához.

A mozgás egyelőre nem tekinthető éles fordulatnak, inkább lassú elcsorgásról van szó, de a forint ezzel a héten összességében gyengébben teljesít a főbb devizákkal szemben.

A dollár esetében is hasonló a kép: a USD/HUF árfolyam 329,5 környékén stabilizálódott, ami kismértékű forintgyengülést jelent a csütörtöki szintekhez képest.

Nemzetközi összevetésben a dollár mérsékelten erősödik, a dollárindex közel egyhavi csúcs közelében jár, miközben a piac a mai amerikai foglalkoztatási adatokra készül.

Az euró/dollár kurzus 1,165 körül oldalaz, a befektetők egyértelműen kiváró álláspontra helyezkedtek a pénteki amerikai makroadatok megjelenése előtt.

A nemzetközi hangulatot pénteken elsősorban két tényező alakíthatja: egyrészt a decemberi amerikai munkaerőpiaci jelentés, másrészt az a várakozás, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága akár már pénteken dönthet Donald Trump elnök vámintézkedéseinek jogszabályi megfelelőségéről. A dollár számára mindkét hír potenciálisan piacmozgató lehet, különösen, ha az adatok vagy a döntés eltér a jelenlegi konszenzustól.

A piac jelenleg arra számít, hogy a Federal Reserve januárban nem változtat a kamatszinten, és a dollár erősödése inkább a bizonytalanság és a kockázatkerülés eredménye, nem pedig új kamatemelési várakozásoké.

A mai nap folyamán a forint szempontjából több hazai adat is érkezik: reggel publikálja a KSH a novemberi kiskereskedelmi forgalmat, míg az MNB a decemberi nemzetközi tartalékokról ad számot. Ezek elsősorban a belföldi fundamentumokról adnak képet, de közvetlen piaci hatásuk általában korlátozott.

Nemzetközi fronton a kínai inflációs adatok, a német külkereskedelmi és ipari termelési statisztikák, valamint az eurózóna kiskereskedelmi számai érkeznek még az európai kereskedés elején. A nap legfontosabb eseménye azonban a délutáni amerikai munkanélküliségi adat, amely eldöntheti, hogy a jelenlegi nyugodt, de dollárbarát hangulat fennmarad-e, vagy élesebb devizapiaci mozgások indulnak el a hét végére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

