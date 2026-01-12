  • Megjelenítés
Drámai mozgások a pénzpiacon: vizsgálat indult a Fed elnöke ellen, a forintot sem hagyják nyugton
Deviza

Drámai mozgások a pénzpiacon: vizsgálat indult a Fed elnöke ellen, a forintot sem hagyják nyugton

Portfolio
Hétfő reggel a forint vegyes képet mutat a főbb devizákkal szemben: az euróval szemben enyhe gyengülés, a dollárral szemben viszont határozott erősödés látszik, miközben a nemzetközi piacokon a dollár általánosan nyomás alá került. Ma a geopolitikai hírek lesznek meghatározók a devizapiacokon, valamint a befektetők már elkezdhetik árazni a magyar inflációval kapcsolatos várakozásaikat, amely adatokat holnap teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal.
Megosztás

Drámai mozgások a pénzpiacon: vizsgálat indult a Fed elnöke ellen, a forintot sem hagyják nyugton

Az EUR/HUF 385,8 körül mozog, ezzel az elmúlt napok felső sávjában jár. A forint euróval szembeni mozgása egyelőre inkább lassú felcsorgásnak tűnik:

az árfolyam a múlt hét közepe óta fokozatosan emelkedik, és már 386 közelébe is benézett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az USD/HUF 330 közelébe süllyedt vissza a péntek esti 331 feletti szintekről, ami több mint egy százalékos forinterősödést jelent rövid idő alatt. A dollárral szemben viszont markánsabb fordulat rajzolódik ki, miután a nemzetközi devizapiacon a zöldhasú gyengülni kezdett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárindex többnapos emelkedés után esett vissza, részben a Fed körüli politikai feszültségek, részben a kockázatkerülés erősödése miatt, ami a feltörekvő piaci devizáknak – köztük a forintnak – átmeneti támaszt ad.

Nemzetközi szinten a befektetők idegesen figyelik a Federal Reserve és a Trump-kormányzat közötti nyílt konfliktust, miután amerikai ügyészek vizsgálatot indítottak Jerome Powell jegybankelnök ellen. Ez a fejlemény a jegybank függetlenségével kapcsolatos félelmeket erősíti, ami általában dollárgyengítő tényezőként jelenik meg a piacon, és növeli az alternatív menekülőeszközök – például az arany vagy a jen – iránti keresletet.

A jen ugyanakkor továbbra is gyenge, 158 körül mozog a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben az euróárfolyam az 1,166 dolláros szint közelében kezdett, majd 1,1678-ig ugrott fel reggel 8-ra.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szempontjából a hét elején elsősorban a nemzetközi hangulat és a dollár mozgása lehet meghatározó, miközben a hazai fundamentumok oldaláról hétfő reggel a KSH novemberi ipari termelési adata érkezik.

Ez rövid távon elsősorban a növekedési kilátásokról adhat visszajelzést, de a devizapiaci reakció inkább a globális kockázati környezettől és az amerikai monetáris politikai várakozásoktól függhet. Kedden jönnek a decemberi inflációs számok, amelyek árazását már elkezdhetik a befektetők.

A hét további részében kiemelt figyelem irányul majd az amerikai inflációs adatra, a nagybankok gyorsjelentéseire, valamint a Legfelsőbb Bíróság esetleges döntésére a Trump-féle vámintézkedések ügyében – ezek együtt határozhatják meg, hogy a dollárgyengülés tartós marad-e, és kap-e további lendületet a forint a hét során.

Kapcsolódó cikkünk

Jön az adat, ami még jobban felbátoríthatja az MNB-t – Ez fog megágyazni a kamatcsökkentésnek?

Kritikus hét jön a gazdaságban: ezek dönthetnek minden befektetés sorsáról!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility