Itt a megrázkódtatás a piacoknak – mutatjuk, mit csinál a forint!

Klasszikus fordulatjelzés érkezett az európai gazdaságból, csak van egy nagy probléma
Az euróövezet befektetői hangulatát mérő Sentix-index az év elején a vártnál nagyobb mértékben emelkedett, és a javuló várakozásoknak köszönhetően 2025 júliusa óta a legmagasabb szintjére jutott. A mutató ugyanakkor továbbra is negatív tartományban maradt – összegezte a Reuters.
Minimális gyengülésben a forint
Az euróval szemben a forint gyengülgetni kezdett az átmeneti reggeli korrekció után, egy enyhe, 0,1 százalékos mínusszal most már 386,15 felett jár az euróárfolyam.
A Federal Reserve függetlenségét fenyegető újabb jogi lépések miatt az amerikai dollár továbbgyengül. Az euróhoz képest már 1,17 közelébe csúszott a váltás.
Mindez látszik a forinttal szemben is: a magyar deviza a 330,2-es szintig erősödött már.
Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás
Feszültség alakult ki a pénzpiacokon, miután a Trump-adminisztráció fokozta támadásait a Federal Reserve ellen, ami aggodalmakat keltett a jegybank monetáris politikai függetlenségével kapcsolatban – számolt be a Bloomberg. A dollár, az amerikai államkötvények és a tőzsdék is megsínylik az újabb jegybanki függetlenséget fenyegető lépést.
Magyarország hatalmas összegre számít – 150 milliárd eurós bombameglepetés az EU-tól
Az Európai Unió fegyverkezési fordulata most először válik kézzelfoghatóvá: heteken belül megindulhatnak a több tízmilliárd eurós hitelkifizetések a tagállamoknak. A 150 milliárd eurós SAFE-program egyszerre erősítené az európai védelmi ipart és csökkentené a kontinens amerikai biztonsági függését, miközben Ukrajna támogatása is beépül a konstrukcióba. Magyarország is jelentős forrásra pályázik, így a döntések nemcsak geopolitikai, hanem költségvetési és adósságfinanszírozási szempontból is érdemi tétet kapnak.
A forint megakadt
A dollárhoz képest a kora reggeli forinterősödés egyelőre megtorpant: az árfolyam 330,5-nél jár, pedig már 330,4 alá is benézett.
Az euróhoz képest egész eddig egy szűksávban, minimális gyengülésben mozog az árfolyam: 385,8 és 386,2 között.
Gyászos ipari szám érkezett
Nincs vége az ipar vesszőfutásának. Novemberben az előzetes adatok szerint a termelés volumene 2%-kal elmaradt az előző havitól. Ez 2025 legnagyobb havi alapú visszaesése, de mivel az év korábbi része is gyenge volt, az éves alapú csökkenés 5,4%-os. A friss adattal nőtt a valószínűsége, hogy a tavalyi utolsó negyedévben sem talált magára a magyar gazdaság.
Drámai mozgások a pénzpiacon: vizsgálat indult a Fed elnöke ellen, a forintot sem hagyják nyugton
Az EUR/HUF 385,8 körül mozog, ezzel az elmúlt napok felső sávjában jár. A forint euróval szembeni mozgása egyelőre inkább lassú felcsorgásnak tűnik:
az árfolyam a múlt hét közepe óta fokozatosan emelkedik, és már 386 közelébe is benézett.
Az USD/HUF 330 közelébe süllyedt vissza a péntek esti 331 feletti szintekről, ami több mint egy százalékos forinterősödést jelent rövid idő alatt. A dollárral szemben viszont markánsabb fordulat rajzolódik ki, miután a nemzetközi devizapiacon a zöldhasú gyengülni kezdett.
A dollárindex többnapos emelkedés után esett vissza, részben a Fed körüli politikai feszültségek, részben a kockázatkerülés erősödése miatt, ami a feltörekvő piaci devizáknak – köztük a forintnak – átmeneti támaszt ad.
Nemzetközi szinten a befektetők idegesen figyelik a Federal Reserve és a Trump-kormányzat közötti nyílt konfliktust, miután amerikai ügyészek vizsgálatot indítottak Jerome Powell jegybankelnök ellen. Ez a fejlemény a jegybank függetlenségével kapcsolatos félelmeket erősíti, ami általában dollárgyengítő tényezőként jelenik meg a piacon, és növeli az alternatív menekülőeszközök – például az arany vagy a jen – iránti keresletet.
A jen ugyanakkor továbbra is gyenge, 158 körül mozog a dollárral szemben.
Eközben az euróárfolyam az 1,166 dolláros szint közelében kezdett, majd 1,1678-ig ugrott fel reggel 8-ra.
A forint szempontjából a hét elején elsősorban a nemzetközi hangulat és a dollár mozgása lehet meghatározó, miközben a hazai fundamentumok oldaláról hétfő reggel a KSH novemberi ipari termelési adata érkezik.
Ez rövid távon elsősorban a növekedési kilátásokról adhat visszajelzést, de a devizapiaci reakció inkább a globális kockázati környezettől és az amerikai monetáris politikai várakozásoktól függhet. Kedden jönnek a decemberi inflációs számok, amelyek árazását már elkezdhetik a befektetők.
A hét további részében kiemelt figyelem irányul majd az amerikai inflációs adatra, a nagybankok gyorsjelentéseire, valamint a Legfelsőbb Bíróság esetleges döntésére a Trump-féle vámintézkedések ügyében – ezek együtt határozhatják meg, hogy a dollárgyengülés tartós marad-e, és kap-e további lendületet a forint a hét során.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ma érkezik az emelt nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet
A kormány 3,6%-kal emeli a nyugdíjakat.
Már fizethetsz is az AI-jal - Teljesen megváltozhat az online vásárlás
Integrálják az online fizetéseket az egyik népszerű modellhez.
Rendkívül hideg éjszakán vagyunk túl: több helyen mértek -20 fokot
Napközben is dermesztő időjárás lesz.
Leleplezték az Európai Bizottság migrációs tervét – kőkemény változásra számíthatnak a tagállamok
Egyáltalán nem az a brüsszeli elképzelés, amit sokan gondoltak.
Távozik a Heineken vezére
Május 31-ig tölti be a vezérigazgatói posztot.
Egyre mélyül a diplomáciai háború a magyar és a lengyel kormány között
Újabb gyanúsított lengyel ex-miniszter miatt áll a bál.
Gyászos ipari szám érkezett
Méreteset esett a termelés.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: jelentős változás közeleg, de többfelé havazhat még a héten
Térképek mutatják, merre eshet még.
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?