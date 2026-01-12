Itt a megrázkódtatás a piacoknak – mutatjuk, mit csinál a forint!

Az EUR/HUF 385,8 körül mozog, ezzel az elmúlt napok felső sávjában jár. A forint euróval szembeni mozgása egyelőre inkább lassú felcsorgásnak tűnik:

az árfolyam a múlt hét közepe óta fokozatosan emelkedik, és már 386 közelébe is benézett.

Az USD/HUF 330 közelébe süllyedt vissza a péntek esti 331 feletti szintekről, ami több mint egy százalékos forinterősödést jelent rövid idő alatt. A dollárral szemben viszont markánsabb fordulat rajzolódik ki, miután a nemzetközi devizapiacon a zöldhasú gyengülni kezdett.

A dollárindex többnapos emelkedés után esett vissza, részben a Fed körüli politikai feszültségek, részben a kockázatkerülés erősödése miatt, ami a feltörekvő piaci devizáknak – köztük a forintnak – átmeneti támaszt ad.

Nemzetközi szinten a befektetők idegesen figyelik a Federal Reserve és a Trump-kormányzat közötti nyílt konfliktust, miután amerikai ügyészek vizsgálatot indítottak Jerome Powell jegybankelnök ellen. Ez a fejlemény a jegybank függetlenségével kapcsolatos félelmeket erősíti, ami általában dollárgyengítő tényezőként jelenik meg a piacon, és növeli az alternatív menekülőeszközök – például az arany vagy a jen – iránti keresletet.

A jen ugyanakkor továbbra is gyenge, 158 körül mozog a dollárral szemben.

Eközben az euróárfolyam az 1,166 dolláros szint közelében kezdett, majd 1,1678-ig ugrott fel reggel 8-ra.

A forint szempontjából a hét elején elsősorban a nemzetközi hangulat és a dollár mozgása lehet meghatározó, miközben a hazai fundamentumok oldaláról hétfő reggel a KSH novemberi ipari termelési adata érkezik.

Ez rövid távon elsősorban a növekedési kilátásokról adhat visszajelzést, de a devizapiaci reakció inkább a globális kockázati környezettől és az amerikai monetáris politikai várakozásoktól függhet. Kedden jönnek a decemberi inflációs számok, amelyek árazását már elkezdhetik a befektetők.

A hét további részében kiemelt figyelem irányul majd az amerikai inflációs adatra, a nagybankok gyorsjelentéseire, valamint a Legfelsőbb Bíróság esetleges döntésére a Trump-féle vámintézkedések ügyében – ezek együtt határozhatják meg, hogy a dollárgyengülés tartós marad-e, és kap-e további lendületet a forint a hét során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images