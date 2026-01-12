  • Megjelenítés
Itt a megrázkódtatás a piacoknak – mutatjuk, mit csinál a forint!
Itt a megrázkódtatás a piacoknak – mutatjuk, mit csinál a forint!

Portfolio
Hétfő reggel a forint vegyes képet mutat a főbb devizákkal szemben: az euróval szemben enyhe gyengülés, a dollárral szemben viszont határozott erősödés látszik, miközben a nemzetközi piacokon a dollár általánosan nyomás alá került. Ma a geopolitikai hírek lesznek meghatározók a devizapiacokon, valamint a befektetők már elkezdhetik árazni a magyar inflációval kapcsolatos várakozásaikat, amely adatokat holnap teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal.
Klasszikus fordulatjelzés érkezett az európai gazdaságból, csak van egy nagy probléma

Az euróövezet befektetői hangulatát mérő Sentix-index az év elején a vártnál nagyobb mértékben emelkedett, és a javuló várakozásoknak köszönhetően 2025 júliusa óta a legmagasabb szintjére jutott. A mutató ugyanakkor továbbra is negatív tartományban maradt – összegezte a Reuters.

Klasszikus fordulatjelzés érkezett az európai gazdaságból, csak van egy nagy probléma
Minimális gyengülésben a forint

Az euróval szemben a forint gyengülgetni kezdett az átmeneti reggeli korrekció után, egy enyhe, 0,1 százalékos mínusszal most már 386,15 felett jár az euróárfolyam.

A Federal Reserve függetlenségét fenyegető újabb jogi lépések miatt az amerikai dollár továbbgyengül. Az euróhoz képest már 1,17 közelébe csúszott a váltás.

Mindez látszik a forinttal szemben is: a magyar deviza a 330,2-es szintig erősödött már.

Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás

Feszültség alakult ki a pénzpiacokon, miután a Trump-adminisztráció fokozta támadásait a Federal Reserve ellen, ami aggodalmakat keltett a jegybank monetáris politikai függetlenségével kapcsolatban – számolt be a Bloomberg. A dollár, az amerikai államkötvények és a tőzsdék is megsínylik az újabb jegybanki függetlenséget fenyegető lépést. 

Megkezdődött a nagy menekülés az amerikai eszközökből – elindult a purgálás
Magyarország hatalmas összegre számít – 150 milliárd eurós bombameglepetés az EU-tól

Az Európai Unió fegyverkezési fordulata most először válik kézzelfoghatóvá: heteken belül megindulhatnak a több tízmilliárd eurós hitelkifizetések a tagállamoknak. A 150 milliárd eurós SAFE-program egyszerre erősítené az európai védelmi ipart és csökkentené a kontinens amerikai biztonsági függését, miközben Ukrajna támogatása is beépül a konstrukcióba. Magyarország is jelentős forrásra pályázik, így a döntések nemcsak geopolitikai, hanem költségvetési és adósságfinanszírozási szempontból is érdemi tétet kapnak.

Magyarország hatalmas összegre számít – 150 milliárd eurós bombameglepetés az EU-tól
A forint megakadt

A dollárhoz képest a kora reggeli forinterősödés egyelőre megtorpant: az árfolyam 330,5-nél jár, pedig már 330,4 alá is benézett.

Az euróhoz képest egész eddig egy szűksávban, minimális gyengülésben mozog az árfolyam: 385,8 és 386,2 között.

Gyászos ipari szám érkezett

Nincs vége az ipar vesszőfutásának. Novemberben az előzetes adatok szerint a termelés volumene 2%-kal elmaradt az előző havitól. Ez 2025 legnagyobb havi alapú visszaesése, de mivel az év korábbi része is gyenge volt, az éves alapú csökkenés 5,4%-os. A friss adattal nőtt a valószínűsége, hogy a tavalyi utolsó negyedévben sem talált magára a magyar gazdaság.

Gyászos ipari szám érkezett
Drámai mozgások a pénzpiacon: vizsgálat indult a Fed elnöke ellen, a forintot sem hagyják nyugton

Az EUR/HUF 385,8 körül mozog, ezzel az elmúlt napok felső sávjában jár. A forint euróval szembeni mozgása egyelőre inkább lassú felcsorgásnak tűnik:

az árfolyam a múlt hét közepe óta fokozatosan emelkedik, és már 386 közelébe is benézett.

Az USD/HUF 330 közelébe süllyedt vissza a péntek esti 331 feletti szintekről, ami több mint egy százalékos forinterősödést jelent rövid idő alatt. A dollárral szemben viszont markánsabb fordulat rajzolódik ki, miután a nemzetközi devizapiacon a zöldhasú gyengülni kezdett.

A dollárindex többnapos emelkedés után esett vissza, részben a Fed körüli politikai feszültségek, részben a kockázatkerülés erősödése miatt, ami a feltörekvő piaci devizáknak – köztük a forintnak – átmeneti támaszt ad.

Nemzetközi szinten a befektetők idegesen figyelik a Federal Reserve és a Trump-kormányzat közötti nyílt konfliktust, miután amerikai ügyészek vizsgálatot indítottak Jerome Powell jegybankelnök ellen. Ez a fejlemény a jegybank függetlenségével kapcsolatos félelmeket erősíti, ami általában dollárgyengítő tényezőként jelenik meg a piacon, és növeli az alternatív menekülőeszközök – például az arany vagy a jen – iránti keresletet.

A jen ugyanakkor továbbra is gyenge, 158 körül mozog a dollárral szemben.

Eközben az euróárfolyam az 1,166 dolláros szint közelében kezdett, majd 1,1678-ig ugrott fel reggel 8-ra.

A forint szempontjából a hét elején elsősorban a nemzetközi hangulat és a dollár mozgása lehet meghatározó, miközben a hazai fundamentumok oldaláról hétfő reggel a KSH novemberi ipari termelési adata érkezik.

Ez rövid távon elsősorban a növekedési kilátásokról adhat visszajelzést, de a devizapiaci reakció inkább a globális kockázati környezettől és az amerikai monetáris politikai várakozásoktól függhet. Kedden jönnek a decemberi inflációs számok, amelyek árazását már elkezdhetik a befektetők.

A hét további részében kiemelt figyelem irányul majd az amerikai inflációs adatra, a nagybankok gyorsjelentéseire, valamint a Legfelsőbb Bíróság esetleges döntésére a Trump-féle vámintézkedések ügyében – ezek együtt határozhatják meg, hogy a dollárgyengülés tartós marad-e, és kap-e további lendületet a forint a hét során.

