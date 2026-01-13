  • Megjelenítés
Durva fordulat a forintnál az inflációs adat után
Idei mélypontjára gyengült a forint a hét elején, és a keddi kereskedésben sem látszott érdemi megnyugvás a piacon, egészen az inflációs adat érkezéséig. Reggel kiderült, hogy tovább csökkent az infláció Magyarországon: decemberben 3,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás.
Hirdelen megugrott a forint

Az euró árfolyama hirtelen 386,7-ig süllyedt reggel, amikor megjelent a friss inflációs adat, vagyis a forint erősödésbe fordult.

A dollár 331,3-ig gyengült a forinttal szemben hirtelen.

Itt a friss inflációs adat!

Tovább csökkent az infláció Magyarországon: decemberben 3,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás. Az elemzők előzetesen éppen ekkora árszintemelkedésre számítottak, vagyis a friss adat nem okozott meglepetést. A felemás 2025-ös év után az idén az első hónapok további látványos csökkenést hoznak az árdinamikában, az év második fele már jóval homályosabb.

Tovább gyengül a forint

Hétfőn idei mélypontjára gyengült a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, és a nyomás kedden reggel sem enyhült. A hazai deviza az euró ellenében 387,5 fölé csúszott.

A dollár jegyzése 332,5 körül alakult a reggeli órákban, ami további gyengülést jelez az előző naphoz képest.

A nemzetközi devizapiacon eközben a dollár hétfőn gyengült az euróval szemben.

A mozgás hátterében részben az állt, hogy a Trump-adminisztráció újabb jogi lépéseket tett a Federal Reserve ellen, ami bizonytalanságot keltett a befektetők körében, és mérsékelt tőkekivonást indított el az amerikai eszközökből. Ennek hatására az euró–dollár keresztárfolyam kedden reggel 1,166 körül indította a napot.

A figyelem kedden több fontos makroadatra is irányul. Itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, az Egyesült Államokban szintén friss fogyasztóiár-indexet tesznek közzé, emellett napvilágot lát a decemberi költségvetési egyenleg alakulása is.

