Vihar előtti csend a devizapiacon - amerikai adatok billenthetik meg a forintot

Csendesen indult a csütörtök reggel a devizapiacokon, a befektetők érezhetően a délutáni impulzusokra várnak.

EUR/HUF: a kurzus beragadt a 386-os szint környékére. A reggeli órákban minimális mozgást láttunk csak, a jegyzés 385,9 és 386,4 között ingadozik.

USD/HUF: a dollárral szemben a forint a 331–332-es sávban mozog. Itt látható egy enyhe dollárerősödés a hajnali órákhoz képest, de trendszerű elmozdulásról még nem beszélhetünk.

EUR/USD: a fő devizapár, amely gyakran meghatározza a forint irányát is, 1,1630 körül stabilizálódott. Ez az "erős euró / gyenge dollár" környezet alapvetően támogatólag hat a forintra, segítve a stabilizálódást.

Mire figyel a piac délután?

A mostani "állóvíz" 14:30-kor kavarodhat fel, ekkor érkezik ugyanis az amerikai makroadat-dömping:

Heti munkanélkülisegély-kérelmek. Ha a vártnál (kb. 215 ezer) kevesebb kérelem érkezik, az erősítheti a dollárt (és gyengítheti a forintot), mivel azt jelzi, hogy az amerikai munkaerőpiac túlhevült, és a Fed tarthatja a szigorú kamatokat. Philadelphiai Fed Index. Ez a feldolgozóipari hangulatjelző az egyik legkorábbi indikátor az amerikai gazdaság állapotáról. A piac enyhe javulást vár (-1 pont körüli értéket), bármilyen nagyobb eltérés (pozitív vagy negatív irányba) azonnali rángatást hozhat az EUR/USD és így az USD/HUF keresztárfolyamban is.

