A forint is megfagyott a héten

A magyar fizetőeszköz erősödést mutat a hétvégéhez közeledve. Az euró-forint jegyzése a 384,84-es szint környékén mozog, ami azt jelenti, hogy

a heti csúcspontja közelében jár.

Ez a mozgás jól látható a heti trendvonalon is, amely a január 13-i 387 feletti értékekről határozott csökkenést mutat.