A politika forgatja fel a nemzetközi devizapiacokat – mit csinál a forint?

A befektetők fél szemüket ma is a Japánból érkező híreken tartják, ahogyan találgatják, hogy Tokió hamarosan beavatkozhat-e a deviza gyengülésének megfékezésére. Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter pénteken kijelentette: a kormány „semmilyen eszközt nem zár ki” a jen védelmében, beleértve akár az Egyesült Államokkal összehangolt intervenciót is. A nyilatkozat illeszkedik a héten tapasztalt kormányzati kommunikációs offenzívába, amely a jen idei, már mintegy 1 százalékos gyengülésének megállítását célozza.

A jen pénteken erősödött, részben annak hatására, hogy egy Reuters-jelentés szerint a jegybank egyes döntéshozói a vártnál korábbi kamatemelés lehetőségét is látják. Ennek ellenére az árfolyam továbbra is a lélektani határnak számító 160 jen/dollár szint közelében mozog, miután a héten 18 havi mélypontra esett, újraélesztve az intervencióról szóló találgatásokat. A gyengülést részben az okozza, hogy egy esetleges előrehozott választás nyomán a piacok erősebb felhatalmazást várnak Sanae Takaichi miniszterelnöktől a gazdaságélénkítés folytatására. Kérdéses ugyanakkor, hogy a hatóságok meddig tolerálják a jen esését, tekintettel arra, hogy az drágítja az energia-, élelmiszer- és alapanyag-importot, és szélesebb körű inflációs nyomást okozhat.