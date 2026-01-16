  • Megjelenítés
A politika forgatja fel a nemzetközi devizapiacokat – mit csinál a forint?
Deviza

A politika forgatja fel a nemzetközi devizapiacokat – mit csinál a forint?

Portfolio
A héten a befektetők az Irán körüli feszültségekre és a Japánra figyelnek, ahol az a kérdés, hogy Tokió közbelép-e a jen gyengülésének megállítása érdekében. A ma érkező amerikai ipari termelési adaton kívül várhatóan ezzel két forró témával kapcsolatos hírek mozgathatják a nemzetközi devizapiacokat. A forint az elmúlt 5 napban enyhe erősödést mutat az euróval szemben, míg a dollárnál éppen fordított jelenséget figyelhetünk meg. A devizapiaci fejleményekről a nap folyamán folyamatosan tudósítunk.
Megosztás

Gyengül a forint

Kora reggel óta mintegy 80 fillérnyi gyengülést mutat a hazai valuta a főbb nemzetközi devizákkal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-dollár árfolyamban nem látunk nagy mozgásokat, így inkább régiós hatásról lehet szó, mivel a lengyel zloty is hasonló gyengülést mutat.

Megosztás

Meddig gyengülhet a jen, mielőtt Japán közbelép?

A befektetők fél szemüket ma is a Japánból érkező híreken tartják, ahogyan találgatják, hogy Tokió hamarosan beavatkozhat-e a deviza gyengülésének megfékezésére. Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter pénteken kijelentette: a kormány „semmilyen eszközt nem zár ki” a jen védelmében, beleértve akár az Egyesült Államokkal összehangolt intervenciót is. A nyilatkozat illeszkedik a héten tapasztalt kormányzati kommunikációs offenzívába, amely a jen idei, már mintegy 1 százalékos gyengülésének megállítását célozza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen pénteken erősödött, részben annak hatására, hogy egy Reuters-jelentés szerint a jegybank egyes döntéshozói a vártnál korábbi kamatemelés lehetőségét is látják. Ennek ellenére az árfolyam továbbra is a lélektani határnak számító 160 jen/dollár szint közelében mozog, miután a héten 18 havi mélypontra esett, újraélesztve az intervencióról szóló találgatásokat. A gyengülést részben az okozza, hogy egy esetleges előrehozott választás nyomán a piacok erősebb felhatalmazást várnak Sanae Takaichi miniszterelnöktől a gazdaságélénkítés folytatására. Kérdéses ugyanakkor, hogy a hatóságok meddig tolerálják a jen esését, tekintettel arra, hogy az drágítja az energia-, élelmiszer- és alapanyag-importot, és szélesebb körű inflációs nyomást okozhat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nemzetközi áramlatok dönthetik el a forint sorsát

Az éjszakai órákban a 385 és 385,4 forint között járt az euró árfolyama, a dollár árfolyama 331,5 és 332 forint közt ingadozott. A dollárral szemben a héten enyhe gyengülést figyelhettünk meg, amire magyarázat lehet, hogy a befektetők a fokozódó geopolitikai feszültségek közepette a hagyományos menedékdeviza felé áramlanak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint

Csendesen indult csütörtök reggel a devizapiacokon, de a délután közzétett amerikai adatok kibilentették nyugalmi állapotából. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott. Egyelőre úgy látszik, hogy a dollár ereje az eurót is maga alá gyűri. Az esti órákban folytatódott a forint délelőtt is látott fokozatos erősödése.

Tovább a cikkhez
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Putyin "ördögien cinikus" tervéről beszélnek, Moszkva atomfegyvert is bevetne Európa ellen? – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility