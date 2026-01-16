Forrong a világ, cikázik a forint

Idén tovább gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben
A Bank of America elemzői szerint az idei évben gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben, miközben a nagy jegybankok kamatpolitikája és a kockázatvállalási étvágy átrendezi a főbb valutapiaci trendeket.
Gyengül a dollár, csillapodnak a kedélyek
A dollár enyhe gyengülésnek indult az euróval szemben. Az elmúlt napok fokozott feszültsége után ma viszonylagos nyugalom uralkodik, jelenleg inkább az tűnik valószínűnek, hogy a közeljövőben Trump nem fog katonai beavatkozásba kezdeni Iránban. A kérdés azonban még egyáltalán nem tisztázott.
Bár úgy tűnik, hogy egyelőre csökkent az Egyesült Államok közel-keleti beavatkozásának valószínűségét, nem hiszem, hogy ezt teljesen kizárhatjuk
– mondta Michael Brown, a Pepperstone vezető kutatási stratégája a Reutersnek.
Az euró hátán visszaerősödött a forint
A hazai fizetőeszköz máris ledolgozta reggel óta felhalmozott gyengülését, 1 forintnyi visszapattanást láthattunk a főbb devizákkal szemben. Ezzel egyidőben az euró is enyhe erősödést mutatott a dollárral szemben.
Trump beleállt a Fed elnökébe – ha felszívja magát, egyszerre két főnöke lehet a dollár sorsát eldöntő intézménynek
A Trump-adminisztráció legújabb támadása a Federal Reserve ellen felerősítette azokat a várakozásokat, hogy Jerome Powell májusban lejáró elnöki mandátuma után is a Fed igazgatótanácsának tagja marad. Ha ez valóban megtörténne, akkor a világ legbefolyásosabb jegybankján belül rivális befolyási központ alakulhatna ki.
Egyre többet fizetnek euróval a kínaiak
A kínai vállalatok tavaly jelentősen növelték az euró használatát a nemzetközi tranzakciókban. Az euróban bonyolított elszámolások értéke 22,8 százalékkal, 1,18 billió jüanra (mintegy 169 milliárd dollárra) emelkedett 2025-ben – derül ki az Állami Devizahivatal (SAFE) adataiból, valamint a Bloomberg számításaiból. Ilyen ütemű bővülésre 2010 óta nem volt példa.
Gyengül a forint
Kora reggel óta mintegy 80 fillérnyi gyengülést mutat a hazai valuta a főbb nemzetközi devizákkal szemben.
Az euró-dollár árfolyamban nem látunk nagy mozgásokat, így inkább régiós hatásról lehet szó, mivel a lengyel zloty is hasonló gyengülést mutat.
Meddig gyengülhet a jen, mielőtt Japán közbelép?
A befektetők fél szemüket ma is a Japánból érkező híreken tartják, ahogyan találgatják, hogy Tokió hamarosan beavatkozhat-e a deviza gyengülésének megfékezésére. Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter pénteken kijelentette: a kormány „semmilyen eszközt nem zár ki” a jen védelmében, beleértve akár az Egyesült Államokkal összehangolt intervenciót is. A nyilatkozat illeszkedik a héten tapasztalt kormányzati kommunikációs offenzívába, amely a jen idei, már mintegy 1 százalékos gyengülésének megállítását célozza.
A jen pénteken erősödött, részben annak hatására, hogy egy Reuters-jelentés szerint a jegybank egyes döntéshozói a vártnál korábbi kamatemelés lehetőségét is látják. Ennek ellenére az árfolyam továbbra is a lélektani határnak számító 160 jen/dollár szint közelében mozog, miután a héten 18 havi mélypontra esett, újraélesztve az intervencióról szóló találgatásokat. A gyengülést részben az okozza, hogy egy esetleges előrehozott választás nyomán a piacok erősebb felhatalmazást várnak Sanae Takaichi miniszterelnöktől a gazdaságélénkítés folytatására. Kérdéses ugyanakkor, hogy a hatóságok meddig tolerálják a jen esését, tekintettel arra, hogy az drágítja az energia-, élelmiszer- és alapanyag-importot, és szélesebb körű inflációs nyomást okozhat.
Nemzetközi áramlatok dönthetik el a forint sorsát
Az éjszakai órákban a 385 és 385,4 forint között járt az euró árfolyama, a dollár árfolyama 331,5 és 332 forint közt ingadozott. A dollárral szemben a héten enyhe gyengülést figyelhettünk meg, amire magyarázat lehet, hogy a befektetők a fokozódó geopolitikai feszültségek közepette a hagyományos menedékdeviza felé áramlanak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint
Csendesen indult csütörtök reggel a devizapiacokon, de a délután közzétett amerikai adatok kibilentették nyugalmi állapotából. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott. Egyelőre úgy látszik, hogy a dollár ereje az eurót is maga alá gyűri. Az esti órákban folytatódott a forint délelőtt is látott fokozatos erősödése.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Fordulat a horvát szálláshelyeknél - Megszólalt a miniszter
A kérdés, hogy mi lesz az árakkal.
Szexképek terjedtek Musk platformján, a japánok kiakadtak
A Grok nevű mesterséges intelligenciával egyszerűen át lehetett alakítani a képeket.
Új tulajdonosa lett Buda ikonikus irodaházának
Egyik ingatlanalaptól kerül a másikhoz.
Bejelentette Európa egyik legerősebb országa: Eurofighter vadászgépeket vetnének be a Trump által fenyegetett szigeten
Csak hatalmi játszmáról van szó, semmi többről?
Mesésen hoztak a legjobb magyar nyugdíjpénztárak, de ebből nem mindenki profitált
23 százalékot is lehetett kaszálni.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Drasztikus lépésre szánta el magát Ausztria – Ez a magyar vásárlókat is érinti
Kevesebből is kijön majd egy határon túli bevásárlás.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.