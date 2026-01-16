Forrong a világ, cikázik a forint

A dollár enyhe gyengülésnek indult az euróval szemben. Az elmúlt napok fokozott feszültsége után ma viszonylagos nyugalom uralkodik, jelenleg inkább az tűnik valószínűnek, hogy a közeljövőben Trump nem fog katonai beavatkozásba kezdeni Iránban. A kérdés azonban még egyáltalán nem tisztázott.

Bár úgy tűnik, hogy egyelőre csökkent az Egyesült Államok közel-keleti beavatkozásának valószínűségét, nem hiszem, hogy ezt teljesen kizárhatjuk

– mondta Michael Brown, a Pepperstone vezető kutatási stratégája a Reutersnek.