  • Megjelenítés
Nemzetközi áramlatok dönthetik el a forint sorsát
Deviza

Nemzetközi áramlatok dönthetik el a forint sorsát

Portfolio
A héten a befektetők az Irán körüli feszültségekre figyelnek, a ma érkező amerikai ipari termelési adaton kívül ez mozgathatja a nemzetközi devizapiacokat. A forint az elmúlt 5 napban enyhe erősödést mutat az euróval szemben, míg a dollárnál éppen fordított jelenséget figyelhetünk meg. A devizapiaci fejleményekről a nap folyamán folyamatosan tudósítunk.
Megosztás

Nemzetközi áramlatok dönthetik el a forint sorsát

Az éjszakai órákban a 385 és 385,4 forint között járt az euró árfolyama, a dollár árfolyama 331,5 és 332 forint közt ingadozott. A dollárral szemben a héten enyhe gyengülést figyelhettünk meg, amire magyarázat lehet, hogy a befektetők a fokozódó geopolitikai feszültségek közepette a hagyományos menedékdeviza felé áramlanak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint

Csendesen indult csütörtök reggel a devizapiacokon, de a délután közzétett amerikai adatok kibilentették nyugalmi állapotából. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott. Egyelőre úgy látszik, hogy a dollár ereje az eurót is maga alá gyűri. Az esti órákban folytatódott a forint délelőtt is látott fokozatos erősödése.

Tovább a cikkhez
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Emelkedtek az amerikai tőzsdék, szárnyaltak a befektetési bankok
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility