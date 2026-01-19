  • Megjelenítés
Már 40 áldozata van a spanyol vasúti balesetnek, 12 sérült állapota kritikus
Már 40 áldozata van a spanyol vasúti balesetnek, 12 sérült állapota kritikus

Legalább negyven ember vesztette életét Dél-Spanyolországban, miután vasárnap este kisiklott egy nagysebességű vonat, és összeütközött egy szemből érkező szerelvénnyel Adamuz közelében, Córdoba tartományban.

A baleset Adamuz települése közelében, Córdoba tartományban történt, mintegy 360 kilométerre Madridtól délre.

Tizenkét sérült állapota kritikus.

"A vonat oldalra dőlt, aztán elsötétült minden, és csak sikolyokat hallottam" – mondta Ana Garcia Aranda, a 26 éves túlélő, akit az adamuzi Vöröskereszt-központban láttak el. Az arcán sebtapaszokkal, sántikálva mesélte, hogy utastársai húzták ki a vérrel borított roncsok alól. Várandós nővérét tűzoltók mentették ki.

A baleset egy dombos, olajfaligetekkel borított vidéken történt, ahová csak egyetlen keskeny út vezet. Ez jelentősen megnehezítette a mentők munkáját. Juan Manuel Moreno, Andalúzia elnöke elmondta: a mentőegységek nehezen tudták a helyszínre szállítani a roncsok elmozdításához szükséges nehézgépeket.

Pedro Sánchez miniszterelnök lemondta davosi útját, Óscar Puente közlekedési miniszter pedig hétfőn a helyszínre látogatott.

A rendőrségi drónfelvételek szerint a két vonat mintegy ötszáz méterre állt meg egymástól. Az egyik kocsi kettészakadt, a mozdony pedig teljesen összeroncsolódott. A helyszínt vizsgáló szakértők

törött sínillesztést találtak, amely rést hozott létre a sínszakaszok között – ez kulcsfontosságú lehet a baleset okának feltárásában.

A Malagából Madridba tartó Iryo vonat 110 kilométer per órás sebességgel haladt, amikor kisiklott – közölte Álvaro Fernández Heredia, a Renfe vasúttársaság elnöke. Húsz másodperccel később a Huelva felé, 200 kilométer per órával haladó másik szerelvény vagy az Iryo utolsó két kocsijával, vagy a pályára került roncsokkal ütközött. A kisiklott vonatról leszakadt egy kerék, amelyet eddig nem találtak meg.

GettyImages-2257048221

Az okok megállapításához még korai lenne nyilatkozni, de a baleset "különös körülmények között" következett be, és az emberi hibát gyakorlatilag kizárták – tette hozzá Fernández Heredia.

Ez a legsúlyosabb spanyolországi vonatbaleset 2013 óta, amikor Santiago de Compostelában nyolcvanan haltak meg egy kisiklás következtében. A spanyol mozdonyvezetők szakszervezete már augusztusban levélben figyelmeztette az állami vasúti infrastruktúra-kezelőt a Madrid–Andalúzia vonal "súlyos elhasználódására", és szigorúbb sebességkorlátozásokat sürgetett.

Spanyolország nagysebességű vasúthálózata 3622 kilométeres hosszával Európa legnagyobb, és a világon Kína után a második legnagyobb ilyen rendszer.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

