Tíz éve nem történt ilyen a világ egyik legfontosabb devizájával

A tőkeáttételes alapok 35 624 kontraktussal növelték nettó jen-short pozícióikat a január 13-ával záruló héten.

Ez 2015 májusa óta a legnagyobb ugrás, és öt hét után először emelkedtek ismét a jen gyengülésére játszó tételek.

A japán fizetőeszköz a múlt héten 2024 júliusa óta nem látott mélypontra gyengült. A kereskedők arra számítanak, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök győzhet a választáson, és újabb gazdaságélénkítő intézkedéseket vezethet be, ami tovább növelheti a költségvetési hiányt. A jen leértékelődése felerősítette azokat a találgatásokat, hogy a hatóságok ismét beavatkozhatnak az árfolyam védelmében, különösen azután, hogy az árfolyam megközelítette a dollár/jen 160-as szintet, ahol legutóbb interveniáltak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

"Az adatok elegendőek ahhoz, hogy a hatóságok azt mondhassák: a dollár/jen árfolyam-emelkedését spekuláció hajtja" – mondta Macsida Hirojuki, az Australia & New Zealand Banking Group tokiói deviza- és árupiaci értékesítési igazgatója. "Ez azt jelenti, hogy egyre inkább adottak a feltételek egy határozott beavatkozás indoklásához".

A japán kormányfő hétfőn bejelentette, hogy február 8-án tartják az előrehozott választásokat az ázsiai szigetországban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ