Elkezdődött a végjáték a japán kötvénypiacon

250% feletti államadósság, magas hiány, cél feletti infláció, túl óvatosan szigorító jegybank. Új politikai vezetés, óriási fiskális lazítás a láthatáron, időközi választásokkal kombinálva. A piac döntött és lépett, ennyi volt, viszlát Japán. Földrajzilag messze van, de ha szakad a carry trade, annak globális hatása lehet. Mutatjuk, hol csattanhat az ostor.

Japánban az elmúlt két évben olyan fordulat történt, amihez hasonlót a fejlett világban ritkán látunk. A deflációs korszak véget ért: a bérek emelkednek, az infláció tartósan a 2%-os cél felett van, és a növekedés is stabilabbnak tűnik. A Bank of Japan pedig elindult a normalizáció útján, kilépett a negatív kamatokból, és fokozatosan hátrébb lép a kötvénypiacról.

Csakhogy ez az „új Japán” lehet, hogy nem fér össze a régi kötvénypiaci egyensúllyal. Főleg akkor, amikor a 240%-os államadósággal küszködő japán vezetés BÁRMI áron végigvinné az óriási fiskális csomagját. Ez nem csak elméleti fejtegetés, ma felrobbant a japán kötvénypiac, mindjárt 4% a 30 éves kötvény hozama.

Japán messze van, és a legtöbb napon tényleg nem mozgatja a globális piacokat. De néha elég egy nagy jenmozgás vagy egy hirtelen hozamugrás, és az egész világ megérzi: carry pozíciók borulnak, a globális duration átárazódik, és a risk-on hangulat hirtelen törik meg. Japán ritkán kiabál, de amikor mégis, azt érdemes meghallani.