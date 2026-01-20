Elkezdődött a végjáték a japán kötvénypiacon

Japánban az elmúlt két évben olyan fordulat történt, amihez hasonlót a fejlett világban ritkán látunk. A deflációs korszak véget ért: a bérek emelkednek, az infláció tartósan a 2%-os cél felett van, és a növekedés is stabilabbnak tűnik. A Bank of Japan pedig elindult a normalizáció útján, kilépett a negatív kamatokból, és fokozatosan hátrébb lép a kötvénypiacról.
Csakhogy ez az „új Japán” lehet, hogy nem fér össze a régi kötvénypiaci egyensúllyal. Főleg akkor, amikor a 240%-os államadósággal küszködő japán vezetés BÁRMI áron végigvinné az óriási fiskális csomagját. Ez nem csak elméleti fejtegetés, ma felrobbant a japán kötvénypiac, mindjárt 4% a 30 éves kötvény hozama.
Japán messze van, és a legtöbb napon tényleg nem mozgatja a globális piacokat. De néha elég egy nagy jenmozgás vagy egy hirtelen hozamugrás, és az egész világ megérzi: carry pozíciók borulnak, a globális duration átárazódik, és a risk-on hangulat hirtelen törik meg. Japán ritkán kiabál, de amikor mégis, azt érdemes meghallani.
