Fellázadt a globális kötvénypiac - Így reagál a forint

Gyengül a dollár, erősödik az euró
A dollár-forint árfolyam már 2,3 egységnyit csökkent a mai nap, ezzel pedig a január eleji szintre tért vissza a zöldhasú jegyzése (328,7).
Az 1,173-ig felkúszó euró-dollár jegyzés szintén az amerikai deviza komoly gyengülését mutatja, ezen a szinten január eleje óta nem járt a kurzus.
Az euró-forint piacon csendesen zajlik a kereskedés, az árfolyam az elmúlt percekben 385,5-ig emelkedett vissza a korábbi 385 körüli szintről.
Komoly üzenetet küld a japán kötvénypiac
Két nap alatt mintegy 30 bázisponttal emelkedett a 30 éves lejáratú államkötvények hozama Japánban. A hirtelen átárazódást feltehetően Takaicsi Szanae miniszterelnök időközi választások kiírásáról szóló terve váltotta ki, amellyel egy jelentős fiskális lazítócsomaghoz szeretne parlamenti támogatást szerezni.
Bár az emelkedő fiskális és inflációs kockázatoknak hagyományosan a japán jen gyengülését kellene okozniuk, egyelőre az amerikai eszközök eladási hulláma kompenzálja ezt a hatást. A dollár-jen árfolyam ma 0,3 százalékot csökkent, 157,7-re.
Az euró-jen árfolyam már sokkal inkább tükrözi a japán költségvetési kockázatokat: a közös európai fizetőeszköz jegyzése az elmúlt 2 napban 2 egységet emelkedett, így most 184,8 körül mozog.
Tovább esik a dollár
Az euróval és a forinttal szemben is 0,57 százalékos napi gyengülésben van a dollár, amelyet főként az amerikai eszközök vámháborús feszültségek miatti eladási hulláma okoz. Az euró jegyzése jelenleg 1,171 dollár, a zöldhasú egységéért pedig 328,9 forintot kell most fizetni.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden a davosi Világgazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy Donald Trump elnök akár már a jövő héten bejelentheti, kit jelöl a Federal Reserve következő elnökének - tudósított a Bloomberg.
Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fed elnöke, eszkalálódik a konfliktus Trumppal
Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke szerdán személyesen tervezi követni a Legfelsőbb Bíróság tárgyalását Lisa Cook Fed-kormányzó vitatott elbocsátásáról, ami új szintre emeli a Trump-kormányzat és a jegybank közötti konfliktust - írta a Bloomberg.
Kapaszkodik a forint
Folytatódik a forint erősödése az euróval és a dollárral szemben is: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 385,2-ig, a dolláré 329,3-ig csökkent.
Nulla lakos, több tízmillió pingvin – és százmilliárd dolláros kockázat: ezért kezdhet félni a világgazdaság
Az elmúlt hónapokban a globális figyelem Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos, egyre nyíltabb annexiós diplomáciai offenzívájára összpontosult. Ez pedig rávilágít, hogy létezik egy ennél jóval ritkábban emlegetett, de egyre valószínűbbé váló kockázat: az Antarktisz geopolitikai státuszának felbomlása csendben, de potenciálisan súlyos világgazdasági következményekkel készül belépni a nagyhatalmi verseny színpadára. A Fitch Solutions Business Monitor International (BMI) friss jelentése már a várható piaci kockázatok között említi a jóformán teljesen lakatlan térség miatt kirobbanóban lévő konfliktust, amely rövid távon válságot robbanthat ki az ipari termelésben, a szállítmányozásban, de akár a pénzügyi szektorokban is.
Donald Trumpnak nem lehet nemet mondani: elképesztő büntetést eszelt ki
Donald Trump amerikai elnök 200 százalékos vámot helyezett kilátásba a francia borokra és pezsgőkre, hogy nyomást gyakoroljon Emmanuel Macronra a Békebizottsághoz való csatlakozás érdekében.
Ütik a dollárt a befektetők az újabb vámháború miatt - Így reagál a forint
Erősödéssel kezdi a napot a forint a vezető nemzetközi tartalékvalutákkal szemben: az euró jegyzése a hajnali szinthez képest 0,3 egységet erősödve most 385,3 forint, míg a dolláré mintegy 1,3 egységet csökkenve 330,0 forint.
Az elmúlt napok meghatározó eseménye a Grönland sorsa körüli geopolitikai viták és Donald Trump amerikai elnök újabb vámháborús fenyegetései voltak, amelyek a devizapiacon is komoly mozgásokat indítottak el.
Ezek közül a legfontosabb a dollár gyengülése: az euróval szemben 0,9 százalékot, míg a forint ellenében 0,8 százalékot gyengült a zöldhasú az elmúlt két napban.
A mai nap a befektetők makrogazdasági szempontból Európára és Németországra figyelnek, de a fordulatokat inkább a geopolitikai események hozhatják majd.
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Az uniós tagállamok eddig 74 milliárd euró értékű helyreállítási hitelről mondtak le, mert a pénzt nehéz a szigorú feltételek mellett elkölteni, miközben időközben a kamatkörnyezet is kedvezőbbé vált. A koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítő program hitelrésze így sok kormány számára elveszítette a vonzerejét. Magyarország is már egy jogi kiskapuval próbálkozik, hogy mentse az RRF-pénzeket – írta meg a Financial Times.
