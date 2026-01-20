  • Megjelenítés
Fellázadt a globális kötvénypiac - Így reagál a forint
Fellázadt a globális kötvénypiac - Így reagál a forint

Portfolio
A Grönland sorsát övező geopolitikai ellentétek miatt ismét kiéleződtek a vámháborús feszültségek az Amerikai Egyesült Államok és Európa között, ami a tőke- és pénzpiacokon is komoly változásokat indíthat el. Az elmúlt napokban több másik globális kockázat (költségvetések helyzete és infláció) is hirtelen a felszínre tört, az üzenetet pedig az amerikai és japán kötvénypiac közvetíti. A kockázatokra az amerikai és a japán eszközök eladásával reagáltak a befektetők, ami a dollár és a jen gyengülését okozta az euróval, illetve a régiós devizákkal szemben is. A piaci átrendeződésből főként az euró profitál, ami jelentős erősödésben van a többi vezető tartalékvaluta ellenében.
Gyengül a dollár, erősödik az euró

A dollár-forint árfolyam már 2,3 egységnyit csökkent a mai nap, ezzel pedig a január eleji szintre tért vissza a zöldhasú jegyzése (328,7).

Az 1,173-ig felkúszó euró-dollár jegyzés szintén az amerikai deviza komoly gyengülését mutatja, ezen a szinten január eleje óta nem járt a kurzus.

Az euró-forint piacon csendesen zajlik a kereskedés, az árfolyam az elmúlt percekben 385,5-ig emelkedett vissza a korábbi 385 körüli szintről.

Komoly üzenetet küld a japán kötvénypiac

Két nap alatt mintegy 30 bázisponttal emelkedett a 30 éves lejáratú államkötvények hozama Japánban. A hirtelen átárazódást feltehetően Takaicsi Szanae miniszterelnök időközi választások kiírásáról szóló terve váltotta ki, amellyel egy jelentős fiskális lazítócsomaghoz szeretne parlamenti támogatást szerezni.

JP30Y
A 30 éves lejáratú japán államkötvények hozamának alakulása. Forrás: Trading View.

Bár az emelkedő fiskális és inflációs kockázatoknak hagyományosan a japán jen gyengülését kellene okozniuk, egyelőre az amerikai eszközök eladási hulláma kompenzálja ezt a hatást. A dollár-jen árfolyam ma 0,3 százalékot csökkent, 157,7-re.

Az euró-jen árfolyam már sokkal inkább tükrözi a japán költségvetési kockázatokat: a közös európai fizetőeszköz jegyzése az elmúlt 2 napban 2 egységet emelkedett, így most 184,8 körül mozog.

Tovább esik a dollár

Az euróval és a forinttal szemben is 0,57 százalékos napi gyengülésben van a dollár, amelyet főként az amerikai eszközök vámháborús feszültségek miatti eladási hulláma okoz. Az euró jegyzése jelenleg 1,171 dollár, a zöldhasú egységéért pedig 328,9 forintot kell most fizetni.

Kapaszkodik a forint

Folytatódik a forint erősödése az euróval és a dollárral szemben is: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 385,2-ig, a dolláré 329,3-ig csökkent.

Erősödéssel kezdi a napot a forint a vezető nemzetközi tartalékvalutákkal szemben: az euró jegyzése a hajnali szinthez képest 0,3 egységet erősödve most 385,3 forint, míg a dolláré mintegy 1,3 egységet csökkenve 330,0 forint.

Az elmúlt napok meghatározó eseménye a Grönland sorsa körüli geopolitikai viták és Donald Trump amerikai elnök újabb vámháborús fenyegetései voltak, amelyek a devizapiacon is komoly mozgásokat indítottak el.

Ezek közül a legfontosabb a dollár gyengülése: az euróval szemben 0,9 százalékot, míg a forint ellenében 0,8 százalékot gyengült a zöldhasú az elmúlt két napban.

A mai nap a befektetők makrogazdasági szempontból Európára és Németországra figyelnek, de a fordulatokat inkább a geopolitikai események hozhatják majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

