Fellázadt a globális kötvénypiac - Így reagál a forint

A dollár-forint árfolyam már 2,3 egységnyit csökkent a mai nap, ezzel pedig a január eleji szintre tért vissza a zöldhasú jegyzése (328,7).

Az 1,173-ig felkúszó euró-dollár jegyzés szintén az amerikai deviza komoly gyengülését mutatja, ezen a szinten január eleje óta nem járt a kurzus.

Az euró-forint piacon csendesen zajlik a kereskedés, az árfolyam az elmúlt percekben 385,5-ig emelkedett vissza a korábbi 385 körüli szintről.