Micsoda erőt mutatott ma a forint!

Ahogy arról a Portfolio olvasói már az év elején hallhattak,

jelenleg egyszerre több gazdasági-intézményi kockázat is támogatja az amerikai eszközök piacán tapasztalt eladási hullámot és a dollár gyengülését.

Ezek közül a legfontosabb a Fed függetlensége elleni támadás, de nem szabad megfeledkezni Donald Trump közelmúltbeli akcióiról (Venezuela amerikai irányítás alá vonása és a Grönland megszerzésére tett kísérletek) sem.

A Fed intézményi függetlenségének erodálódása és a geopolitikai "bizalmi prémium" sérülése miatt a dollár az elmúlt napokban gyengülni kezdett, a fegyelmezett költségvetési politikától való egyre nyíltabb elfordulás pedig a kötvénypiacon is komoly eladási hullámhoz vezetett.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a rövid távú kockázatok ellensúlyozzák az amerikai gazdaságról megjelenő kedvező adatokat, így a dollár akár hosszabb távon is nyomás alá kerülhet.

A 30 éves lejáratú amerikai kötvényhozamok alakulása. Forrás: Trading View.