Micsoda erőt mutatott ma a forint!

Kitartott a forinterő
Nap végéig kitartott a forint ereje, miközben a lengyel zloty és a cseh korona kis mértékben gyengült, a forint erősödött az euróval szemben, és a dollárgyengülés miatt nagyobb erősödés volt az amerikai fizetőeszközzel szemben.
Erős a forint
Kifejezetten jól tartja ma magát a forint, miközben a részvénypiacokon folytatódik az esés, a forint az euróval szemben is tudott erősödni, a dollárral szemben pedig az amerikai fizetőeszköz gyengülése miatt 3 egységet erősödött.
Megszólalt az EKB döntéshozója: Európa ép bőrrel megúszhatja a vámháborút
A fokozódó transzatlanti kereskedelmi feszültségek egyelőre nem veszélyeztetik érdemben az euróövezeti inflációs kilátásokat – hangsúlyozta Davosban François Villeroy de Galhau, az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja és a Francia Nemzeti Bank elnöke - írta a Bloomberg.
Újra erőre kapott a forint
Ismét erősödni kezdett a forint az euróval és a dollárral szemben is. Előbbi jegyzése 385,1-re, míg utóbbié 328,4-re csökkent.
Régiós szinten jó napja van a forintnak
Enyhén erősödni tudott a forint ma a régiós devizákkal szemben:
- a cseh korona árfolyama 0,08 százalékos csökkenés után 15,85,
- a lengyel zloty jegyzése 0,08 százalékos csökkenés után 91,16, míg
- a román lej árfolyama 0,06 százalékos csökkenés után most 75,67 forint.
Scott Bessent visszavágott Európának: "Elég a hisztériából!"
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon nyugalomra intette a feleket a Grönland körül kialakult transzatlanti feszültség közepette, és arra kérte a szövetségeseket, hogy tartsák magukat a meglévő kereskedelmi megállapodásokhoz - számolt be a Bloomberg.
Elfogyott a forint lendülete
385,5-ig emelkedett vissza az euró árfolyama az elmúlt percekben, azaz megállt a délutáni forinterősödés.
Váratlan fordulat Európa legnagyobb gazdaságában: 4 éve nem látott számok érkeztek
Januárban 2021 közepe óta nem látott szintre javult a német befektetői hangulat, miközben a kormány kiadási programja elkezdte kihúzni a nehézségekkel küzdő feldolgozóipart a válságból - jelentette a Bloomberg.
Leszúrt a forint árfolyama
Hirtelen 385,4-ig csökkent az euró jegyzése a devizapiacon, amivel a forint ledolgozta délelőtti gyengülését.
A dollár jegyzése eközben nem változott érdemben, továbbra is 328,6 környékén jár a kurzus.
Keményen üzent az IMF-vezér Európának: "Szedjétek már össze magatokat!"
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Kristalina Georgieva egyértelmű üzenetet küldött az európai vezetőknek: "Szedjétek már össze magatokat!" - tudósított a Cnbc.
Macron páros lábbal szállt bele Trumpba: az USA gyarmatosítani akarja Európát, de megnevezte a válaszcsapást is
Európának meg kell védenie saját iparát, szabályozási normáit és politikai mozgásterét, és készen kell állnia arra, hogy kereskedelmi eszközökkel is válaszoljon, ha az Egyesült Államok vagy bármely más nagyhatalom nyomásgyakorlással próbálja „meggyengíteni és alárendelni” az uniót – mondta el Emmanuel Macron francia elnök, aki már megjelenésével is keményen üzenni akart Donald Trumpnak. A davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében belengette, hogy Európa a legerősebb fegyvereit vetheti be az amerikai elnök új tervei miatt.
Vörös riasztás Amerikában: a kötvénypiac újra leckéztetni készül Trumpot
Miközben a befektetők a jó gazdasági eredményeket ünnepelték, a kötvénypiacon a csendet vészjósló robaj váltotta fel. A 10 éves államkötvényhozam kitört a csökkenő trendből, de most nem a gazdasági erő, hanem a félelem hajtja felfelé. A növekvő inflációs várakozások, a zuhanó reálkamatok és a függőlegesbe forduló kockázati prémium mind egy irányba mutatnak: a piac stagflációt és bizalmi válságot áraz. A Fed elleni támadás és a fiskális szakadék közepette a "kötvény-önbíráskodók" (Bond Vigilantes) visszatértek, hogy benyújtsák a számlát.
Tovább gyengül a dollár
Folytatódik a dollár gyengülése az euró és a forint ellenében is. A közös európai fizetőeszköz egysége most már 1,174 dollárba kerül, míg a zöldhasú egységéért már csak 328,5 forintot kell adni.
Elkezdődött a végjáték a japán kötvénypiacon
250% feletti államadósság, magas hiány, cél feletti infláció, túl óvatosan szigorító jegybank. Új politikai vezetés, óriási fiskális lazítás a láthatáron, időközi választásokkal kombinálva. A piac döntött és lépett, ennyi volt, viszlát Japán. Földrajzilag messze van, de ha szakad a carry trade, annak globális hatása lehet. Mutatjuk, hol csattanhat az ostor.
386 felé közelít az euró árfolyama
Az elmúlt percekben megközelítette a 386-ot az euró jegyzése.
A dollár árfolyamában eközben oldalazás látszik, a kurzus továbbra is 329 alatt jár (328,9).
Oldalazik a forint
385,8 forint körül ingadozik az euró árfolyama, míg a dollár egysége 328,8 forintba kerül most. Érezhető elmozdulás egyik árfolyamban sem történt a közelmúltban.
Álmodozhat Ukrajna 800 milliárd dollárról, de a holnapi számlák fizetéséhez is vért kell izzadnia
A háború ötödik évéhez közeledve Ukrajna gazdasága egyszerre válságövezet és működő gazdasági tér: miközben az állam pénzügyileg teljes mértékben külső forrásokra szorul, a mindennapi gazdasági életet a nemzetközi támogatások és hitelek tartják mozgásban. A 2026-os költségvetési pálya, a rekordméretű katonai kiadások és a több mint 18 százalékos GDP-arányos hiány világossá teszi, hogy az ország béke nélkül önfenntartó módon nem lenne működőképes. Ebben a kontextusban jelent meg a 700–800 milliárd dolláros rekonstrukciós és „jóléti” horizont, amelyet a magyar kormány hevesen bírál. Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan jelezte: egy ilyen nagyságrendű, hosszú távú európai pénzügyi elköteleződés Magyarország számára is érzékelhető fiskális terheket jelentene. A kérdés az, hogy a Kijev által tervezett, kvázi újjáépítési alap esetében a fő kérdés, hogy mennyi piaci befektetőt találnak. Az ígéretes, hogy az Egyesült Államok már készül leütni a 800 milliárdos szerződést.
Nem tudja tartani a lépést az euróval a forint
Fokozatos forintgyengülés kezdődött késő délelőtt, az euró kurzusa pedig az elmúlt percekben a 386-os szintet is megközelítette. Kisebb korrekciót követően a jegyzés most 385,7.
Az euró eközben továbbra is jól teljesít, ugyanis nemcsak a dollárral, de a svájci frankkal és japán jennel szemben is töretlenül erősödik.
Növekedési szakadék fenyegeti a világ második legnagyobb gazdaságát
A kínai gazdaságban egyre mélyül a szakadék a fogyasztásvezérelt ágazatok és az ipari, technológiai szektorok között: miközben a szállodaipar, a vendéglátás és a kiskereskedelem a járvány óta nem látott mértékben lassul, a szoftver- és informatikai szektor tavaly több mint 11 százalékkal bővült – derül ki a Nemzeti Statisztikai Hivatal kedden közzétett adataiból - jelentette a Bloomberg.
Kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyen Trumpnak: határozott, egységes és arányos csapásra számíthat az USA
A világrend tartós átalakulása „szeizmikus” változást jelent, amely szükségessé teszi egy új, stratégiailag önállóbb Európa felépítését, és amelyben a nosztalgia helyett alkalmazkodásra és hosszú távú szerkezeti reformokra van szükség – mondta el Ursula von der Leyen a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében. Az Egyesült Államokkal való vitában a grönlandi ügy és Donald Trump vámfenyegetései kapcsán „veszélyes lefelé tartó spirálra” figyelmeztetett, a tervezett vámokat szövetségesek között elkövetett hibának nevezte, és hangsúlyozta, hogy a megállapodásokat tiszteletben kell tartani: „a deal az deal”. Kereskedelempolitikailag ezzel párhuzamosan az EU nyitottságát és globális partnerségi stratégiáját emelte ki, a vámok helyett a tisztességes kereskedelmet, az új szabadkereskedelmi egyezményeket és a világ növekedési központjai felé forduló, stratégiai autonómiát erősítő európai irányt állítva szembe az amerikai protekcionizmussal.
Oldalazik a forint az euróval szemben
Nincs jelentős mozgás az euró-forint kurzusban, a jegyzés minimális forintgyengülés után most 385,6 körül alakul.
A dollár forinttal szembeni gyengülése ugyanakkor megtorpant, a zöldhasú jegyzése pedig 328,9-ig korrigált vissza az elmúlt percekben.
Több narratíva is támogatja a dollár gyengülését
Ahogy arról a Portfolio olvasói már az év elején hallhattak,
jelenleg egyszerre több gazdasági-intézményi kockázat is támogatja az amerikai eszközök piacán tapasztalt eladási hullámot és a dollár gyengülését.
Ezek közül a legfontosabb a Fed függetlensége elleni támadás, de nem szabad megfeledkezni Donald Trump közelmúltbeli akcióiról (Venezuela amerikai irányítás alá vonása és a Grönland megszerzésére tett kísérletek) sem.
A Fed intézményi függetlenségének erodálódása és a geopolitikai "bizalmi prémium" sérülése miatt a dollár az elmúlt napokban gyengülni kezdett, a fegyelmezett költségvetési politikától való egyre nyíltabb elfordulás pedig a kötvénypiacon is komoly eladási hullámhoz vezetett.
Egyelőre úgy tűnik, hogy a rövid távú kockázatok ellensúlyozzák az amerikai gazdaságról megjelenő kedvező adatokat, így a dollár akár hosszabb távon is nyomás alá kerülhet.
Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Bár Donald Trump újabb vámháborúval fenyeget, a Fehér Háznak egy fájdalmas következtetést kellene levonnia: a 2025-ben bevezetett amerikai vámok terheit az eddigi tapasztalatok szerint – szemben a kormányzati állásponttal – nem a külföldi exportőrök viselik. A Kieli Világgazdasági Intézet mélyelemzése szerint a tarifák költségének gyakorlatilag az egészét az amerikai importőrök és fogyasztók fizetik meg magasabb árak formájában. A tanulmány számszerűen is bizonyítja, hogy a vámháború gazdasági értelemben öngólnak bizonyult: a bevételek ugyan nőnek, de az árát az Egyesült Államok gazdasága állja.
Gyengül a dollár, erősödik az euró
A dollár-forint árfolyam már 2,3 egységnyit csökkent a mai nap, ezzel pedig a január eleji szintre tért vissza a zöldhasú jegyzése (328,7).
Az 1,173-ig felkúszó euró-dollár jegyzés szintén az amerikai deviza komoly gyengülését mutatja, ezen a szinten január eleje óta nem járt a kurzus.
Az euró-forint piacon csendesen zajlik a kereskedés, az árfolyam az elmúlt percekben 385,5-ig emelkedett vissza a korábbi 385 körüli szintről.
Komoly üzenetet küld a japán kötvénypiac
Két nap alatt mintegy 30 bázisponttal emelkedett a 30 éves lejáratú államkötvények hozama Japánban. A hirtelen átárazódást feltehetően Takaicsi Szanae miniszterelnök időközi választások kiírásáról szóló terve váltotta ki, amellyel egy jelentős fiskális lazítócsomaghoz szeretne parlamenti támogatást szerezni.
Bár az emelkedő fiskális és inflációs kockázatoknak hagyományosan a japán jen gyengülését kellene okozniuk, egyelőre az amerikai eszközök eladási hulláma kompenzálja ezt a hatást. A dollár-jen árfolyam ma 0,3 százalékot csökkent, 157,7-re.
Az euró-jen árfolyam már sokkal inkább tükrözi a japán költségvetési kockázatokat: a közös európai fizetőeszköz jegyzése az elmúlt 2 napban 2 egységet emelkedett, így most 184,8 körül mozog.
Tovább esik a dollár
Az euróval és a forinttal szemben is 0,57 százalékos napi gyengülésben van a dollár, amelyet főként az amerikai eszközök vámháborús feszültségek miatti eladási hulláma okoz. Az euró jegyzése jelenleg 1,171 dollár, a zöldhasú egységéért pedig 328,9 forintot kell most fizetni.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden a davosi Világgazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy Donald Trump elnök akár már a jövő héten bejelentheti, kit jelöl a Federal Reserve következő elnökének - tudósított a Bloomberg.
Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fed elnöke, eszkalálódik a konfliktus Trumppal
Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke szerdán személyesen tervezi követni a Legfelsőbb Bíróság tárgyalását Lisa Cook Fed-kormányzó vitatott elbocsátásáról, ami új szintre emeli a Trump-kormányzat és a jegybank közötti konfliktust - írta a Bloomberg.
Kapaszkodik a forint
Folytatódik a forint erősödése az euróval és a dollárral szemben is: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 385,2-ig, a dolláré 329,3-ig csökkent.
Nulla lakos, több tízmillió pingvin – és százmilliárd dolláros kockázat: ezért kezdhet félni a világgazdaság
Az elmúlt hónapokban a globális figyelem Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos, egyre nyíltabb annexiós diplomáciai offenzívájára összpontosult. Ez pedig rávilágít, hogy létezik egy ennél jóval ritkábban emlegetett, de egyre valószínűbbé váló kockázat: az Antarktisz geopolitikai státuszának felbomlása csendben, de potenciálisan súlyos világgazdasági következményekkel készül belépni a nagyhatalmi verseny színpadára. A Fitch Solutions Business Monitor International (BMI) friss jelentése már a várható piaci kockázatok között említi a jóformán teljesen lakatlan térség miatt kirobbanóban lévő konfliktust, amely rövid távon válságot robbanthat ki az ipari termelésben, a szállítmányozásban, de akár a pénzügyi szektorokban is.
Donald Trumpnak nem lehet nemet mondani: elképesztő büntetést eszelt ki
Donald Trump amerikai elnök 200 százalékos vámot helyezett kilátásba a francia borokra és pezsgőkre, hogy nyomást gyakoroljon Emmanuel Macronra a Békebizottsághoz való csatlakozás érdekében.
Ütik a dollárt a befektetők az újabb vámháború miatt - Így reagál a forint
Erősödéssel kezdi a napot a forint a vezető nemzetközi tartalékvalutákkal szemben: az euró jegyzése a hajnali szinthez képest 0,3 egységet erősödve most 385,3 forint, míg a dolláré mintegy 1,3 egységet csökkenve 330,0 forint.
Az elmúlt napok meghatározó eseménye a Grönland sorsa körüli geopolitikai viták és Donald Trump amerikai elnök újabb vámháborús fenyegetései voltak, amelyek a devizapiacon is komoly mozgásokat indítottak el.
Ezek közül a legfontosabb a dollár gyengülése: az euróval szemben 0,9 százalékot, míg a forint ellenében 0,8 százalékot gyengült a zöldhasú az elmúlt két napban.
A mai nap a befektetők makrogazdasági szempontból Európára és Németországra figyelnek, de a fordulatokat inkább a geopolitikai események hozhatják majd.
