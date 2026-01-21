A nagy dollár-tangó: amikor Jürgen félrelép

A legtöbben mindig ugyanott keresik a dollárt: Fed, kamatkülönbözet, makroadat. Most is ez uralta eddig a címlapokat. Csakhogy a nagy mozgások ritkán ott születnek, ahol mindenki nézi őket. Van egy sokkal prózaibb terep, ahol a feszültség levezetődik. És ha ott elindul valami, azt utólag már mindenki magától értetődőnek fogja látni. Aki viszont időben észreveszi, mi történik, az talán az év egyik legfontosabb tradjéhez kerül közelebb.

Befektetőként nem csak az a feladat, hogy meglássuk a trendeket és minél tovább benne üljünk, hanem az is, hogy azonosítsuk a rendszer azon pontjait, ahol a feszültség levezetődik, és amelyek időben jelzik, ha valóban fordul a helyzet. Manapság ez az amerikai kötvénypiac és a dollár. Ha ezt a kettőt értjük, akkor már lépéselőnyből indulunk.

Viszont nem elég csak a közgazdasági összefüggéseket ismerni, tudni kell azt is, hogy gondolkodnak a profik. Főleg egy olyan helyzetben, amikor a globális trendek változnak és Trump éppen a béke erejével csapna le Grönlandra.

Most azokról a hajtóerőkről beszélünk, amelyek az igazán nagy dollármozgásokat csinálják. Azokról a folyamatokról lesz szó, amelyek később a tankönyvekben is helyet kaphatnak.