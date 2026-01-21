  • Megjelenítés
Egyetlen megszólalás döntheti el a forint sorsát – Trumpra figyelnek a devizapiacok
Egyetlen megszólalás döntheti el a forint sorsát – Trumpra figyelnek a devizapiacok

Forrongnak a deviza- és kötvénypiacok: a dollár tegnap háromhetes mélypont környékén járt az euróval szemben, ahogy a befektetők reagáltak Donald Trump amerikai elnök bizonytalanságot keltő nyilatkozataira és az európai vezetőkkel való konfliktusra Grönland kapcsán. A jen mögött szintén kedvezőtlen időszak áll, amit elsősorban a japán miniszterelnök – a piac megítélése szerint túlzott – költekezési tervei indokolnak. A mai napon a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzó megszólalások mozgathatják az árfolyamokat, a konferencián a tervek szerint fél 3-kor Trump is felszólal.
Elkezdett gyengülni a forint

Miután gyakorlatilag 385 ferinthoz szegezték az árfolyamot a reggeli, délelőtti órákban, nem sokkal 11 óra előtt a kurzus gyengülni kezdett és 385,3-ig ugrott fel.

Régiós hatásról lehet szó, mert ugyanezt a napi trendet látjuk eddig az EUR/PLN-nél is: 0,1 százalékot veszített már az euró.

Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát

A „Sell America” narratíva újjáéledése nyomán egyre komolyabban merül fel, hogy Európa pénzügyi eszközökkel, az amerikai államadósság piacán gyakorolhat nyomást Washingtonra Donald Trump vám- és grönlandi területszerzési fenyegetéseire válaszul. A számok alapján a tét jelentős: az európai befektetők kezében lévő több mint 3,6 ezer milliárd dollárnyi amerikai államkötvény az Egyesült Államok külső finanszírozásának közel felét érinti. A piac már most érzékenyen reagál, a hozamemelkedés és a dollár gyengülése pedig azt jelzi, hogy a geopolitikai konfliktus könnyen átterjedhet az amerikai adósságfinanszírozás, így a költségvetés stabilitására is.

Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt

Kína a szolgáltatások – különösen az idősgondozás, az egészségügy és a szabadidő – fogyasztásának élénkítésével próbálja új pályára állítani gazdaságát, de elemzők szerint a tartós sikerhez a lakossági jövedelmek és a szociális védőháló megerősítésére is szükség lesz - számolt be a Reuters.

Bessent: a dán kötvényeladás irreleváns, mint maga az ország

A dán AkademikerPension nyugdíjalap bejelentése, amely szerint hónap végéig kiszáll az amerikai állampapírokból, irreleváns, mivel nagyon kis összegről van szó – nyilatkozta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Davosban a riportereknek. Noha tényleg nem nagy tételről van szó az USA hatalmas adósságához képest, a piacok árgus szemekkel figyelik, hogy a lépés követőkre talál-e más európai országokban is.

Káosz uralkodik Grönland körül, felbolydultak a devizapiacok

A Fehér Ház Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései széles körű eladási hullámot váltottak ki az amerikai eszközökben, a valutától a részvényekig és az állampapírokig. A befektetők a bizonytalanság, egy esetleges visszavágás veszélye, a feszült szövetségi rendszerek miatt adták el dollárban denominált eszközeiket.

Bár remény van arra, hogy az amerikai kormány hamarosan deeszkalálja ezeket a fenyegetéseket, ahogyan azt a korábbi vámbejelentések esetében is tette, egyértelmű, hogy Grönland biztosítása továbbra is a jelenlegi kormány egyik fontos nemzetbiztonsági célja

– mondta Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője a Reutersnek.

A jen is nehéz helyzetbe került, miután a japán állampapírok hozama rekordmagasságba emelkedett, mivel a befektetők aggódtak a fiskális bőkezűség miatt. Az újabb gyengülési hullámot az hozta el, hogy Sanae Takaichi miniszterelnök a jövő hónapban tartandó előrehozott választásokon mandátumának meghosszabbítására törekszik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Rég látott leolvadást tapasztalhattak a keddi kereskedésben a befektetők. Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a geopolitikai fejlemények határozzák meg a befektetők hangulatát és Donald Trump amerikai elnök megint hathatósan tett (Grönland, vámok, új kereskedelmi háború) azért, hogy hivatalba lépésének első évfordulóján emlékezzenek rá, a piacok és a befektetők egyaránt. A részvényeket mindenhol adták a befektetők, a volatilitást jelző index látványosan megmozdult, a dollárt ütni kezdték, az amerikai kötvényhozamok emelkednek, az arany új csúcsra menetelt. A "Sell America" kereskedési stratégia megint felsejlik, ilyen legutóbb tavaly áprilisban történt, Trump vámbejelentéseinek idején.

