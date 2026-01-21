Egyetlen megszólalás döntheti el a forint sorsát – Trumpra figyelnek a devizapiacok

Elkezdett gyengülni a forint
Miután gyakorlatilag 385 ferinthoz szegezték az árfolyamot a reggeli, délelőtti órákban, nem sokkal 11 óra előtt a kurzus gyengülni kezdett és 385,3-ig ugrott fel.
Régiós hatásról lehet szó, mert ugyanezt a napi trendet látjuk eddig az EUR/PLN-nél is: 0,1 százalékot veszített már az euró.
Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát
A „Sell America” narratíva újjáéledése nyomán egyre komolyabban merül fel, hogy Európa pénzügyi eszközökkel, az amerikai államadósság piacán gyakorolhat nyomást Washingtonra Donald Trump vám- és grönlandi területszerzési fenyegetéseire válaszul. A számok alapján a tét jelentős: az európai befektetők kezében lévő több mint 3,6 ezer milliárd dollárnyi amerikai államkötvény az Egyesült Államok külső finanszírozásának közel felét érinti. A piac már most érzékenyen reagál, a hozamemelkedés és a dollár gyengülése pedig azt jelzi, hogy a geopolitikai konfliktus könnyen átterjedhet az amerikai adósságfinanszírozás, így a költségvetés stabilitására is.
Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt
Kína a szolgáltatások – különösen az idősgondozás, az egészségügy és a szabadidő – fogyasztásának élénkítésével próbálja új pályára állítani gazdaságát, de elemzők szerint a tartós sikerhez a lakossági jövedelmek és a szociális védőháló megerősítésére is szükség lesz - számolt be a Reuters.
Bessent: a dán kötvényeladás irreleváns, mint maga az ország
A dán AkademikerPension nyugdíjalap bejelentése, amely szerint hónap végéig kiszáll az amerikai állampapírokból, irreleváns, mivel nagyon kis összegről van szó – nyilatkozta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Davosban a riportereknek. Noha tényleg nem nagy tételről van szó az USA hatalmas adósságához képest, a piacok árgus szemekkel figyelik, hogy a lépés követőkre talál-e más európai országokban is.
Káosz uralkodik Grönland körül, felbolydultak a devizapiacok
A Fehér Ház Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései széles körű eladási hullámot váltottak ki az amerikai eszközökben, a valutától a részvényekig és az állampapírokig. A befektetők a bizonytalanság, egy esetleges visszavágás veszélye, a feszült szövetségi rendszerek miatt adták el dollárban denominált eszközeiket.
Bár remény van arra, hogy az amerikai kormány hamarosan deeszkalálja ezeket a fenyegetéseket, ahogyan azt a korábbi vámbejelentések esetében is tette, egyértelmű, hogy Grönland biztosítása továbbra is a jelenlegi kormány egyik fontos nemzetbiztonsági célja
– mondta Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője a Reutersnek.
A jen is nehéz helyzetbe került, miután a japán állampapírok hozama rekordmagasságba emelkedett, mivel a befektetők aggódtak a fiskális bőkezűség miatt. Az újabb gyengülési hullámot az hozta el, hogy Sanae Takaichi miniszterelnök a jövő hónapban tartandó előrehozott választásokon mandátumának meghosszabbítására törekszik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?
Rég látott leolvadást tapasztalhattak a keddi kereskedésben a befektetők. Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a geopolitikai fejlemények határozzák meg a befektetők hangulatát és Donald Trump amerikai elnök megint hathatósan tett (Grönland, vámok, új kereskedelmi háború) azért, hogy hivatalba lépésének első évfordulóján emlékezzenek rá, a piacok és a befektetők egyaránt. A részvényeket mindenhol adták a befektetők, a volatilitást jelző index látványosan megmozdult, a dollárt ütni kezdték, az amerikai kötvényhozamok emelkednek, az arany új csúcsra menetelt. A "Sell America" kereskedési stratégia megint felsejlik, ilyen legutóbb tavaly áprilisban történt, Trump vámbejelentéseinek idején.
Riasztó adatok érkezetek: halálos járvány terjed az Egyesült Államokban
Annyi fertőzött van egy hét alatt, mint korábban egész évben.
Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt
A feldolgozóiparon túlra tekint végre a kommunista vezetés.
Százmilliárdos portfólióértéket céloz a magyar alapkezelő
Három budapesti irodaház és egy debreceni lakóingatlanfejlesztési telek a portfólióban.
Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői
Kiszámítható szabályozói környezetért kiáltanak a szakemberek.
Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán
Észak-Amerikában is gyengén szerepelt a cég.
Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek
Ötéves csúcson a lakáseladási kedv.
