Megjött a sorsdöntő beszéd Trumptól – így reagálnak a devizapiacok!

Az euróhoz képest 0,1 százalék felett tudott erősödni Donald Trump amerikai elnök davosi beszéde után, amelyben jelezte: nem akar katonai erőt alkalmazni Grönland megszerzéséhez. Azonban csak a nyitószintig tudott korrigálni az amerikai deviza: 1,172 környékén mozog az árfolyam.

A forint viszont szépen erősödik az euróhoz képest: a napi mélypontot jelentő 385,7-es szintről egészen 384,6-ig jött le a váltás.