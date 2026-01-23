  • Megjelenítés
 
Végjáték Japánban: ez jöhet most a sokat látott profik szerint

Lázong a japán kötvénypiac, a jen gyorsuló ütemben gyengül. A héten már az első jeleit láthattuk annak a végjátéknak ami hónapok óta készülődik. A helyzet kapcsán megszólaltak a sokat látott profik is, hogy mi jöhet most.
Szinte felrobbant a héten a japán kötvénypiac és ez már több másik ország kötvénypiacára is átszivárgott.

Eközben a japán jegybank (BOJ) nem akar már kamatot emelni, a jen pedig tovább gyengül. Vészesen közeleg az a pont, amikor falhoz szorulnak a politikusok.

A profik most elmondják mi lehet a következő lépés.

