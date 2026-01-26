A háború kitörése óta nem volt olyan olcsó a dollár Budapesten, mint ma reggel
A dollárnak Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépése óta nincsen jó időszaka: a kezdeti, a paritáshoz egészen közeli szintektől indulva egészen az 1,18 fölé gyengült az euróval szemben.
A hektikus elnöki ciklus csökkentette a hagyományosan menedékként szolgáló fizetőeszköz iránti bizalmat,
az utóbbi időszakban Trump Grönland megszerzésével kapcsolatos tervei és az európai vezetőkkel való látványos csörtéi váltottak ki riadalmat a befektetők körében. Noha a dollár dominanciájának végét elhamarkodott lenne kihirdetni, egyre több jel utal arra, hogy a devizában való kitettség egy olyan kockázat, amit már nem hagyhatnak figyelmen kívül a befektetők.
A dollár gyengélkedése (illetve a forint tavalyi erőssége) több éves csúcsot hozott a hazai valuta számára.
Mindeközben Japánban a Sanae Takaichi által meghirdetett előrehozott választások okoztak turbulenciát. A miniszterelnök a választások előtt újfent olyan intézkedéseket harangozott meg, amelyek további terheket rónának a költségvetésre – egy olyan időszakban, amikor a befektetők szeme egyébként is a fiskális kockázatokra figyelt.
Tegnap azonban a japán pénzügyminiszter egy nyilatkozata felerősítette a beavatkozásról szóló várakozásokat, ami tudott fordítani a kereskedés irányán.
