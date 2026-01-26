  • Megjelenítés
Fontos változás jön, ami minden magyart érint, aki Angliába utazik – itt a határidő
Egy friss videóban Kumin Ferenc brit nagykövet azokra a belépési és utazási feltételekre hívja fel a figyelmet, amelyeket a brit hatóságok 2026 elejétől szigorúan ellenőrizni fognak, olvasható a Magyarország Londoni Nagykövetsége Facebook-oldalán.

A lenti videóban hallható változások

minden magyar állampolgárt érintenek, függetlenül attól, hogy turistaként érkezik, életvitelszerűen az Egyesült Királyságban él, vagy akár brit állampolgársággal is rendelkezik.

Amire különösen figyelni kell az oldal szerint:

  • az elektronikus beutazási engedély (ETA) meglétére,
  • a brit kettősállampolgárok megfelelő úti okmányaira, és
  • a digitális státusz (settled / pre-settled / eVisa) adatok naprakészen tartására.

Fontos:

2026 februárjától a légitársaságok és fuvarozók megtagadhatják a beszállítást, ha az előírások nem teljesülnek.

