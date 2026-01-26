  • Megjelenítés
Lehet, hogy 1,4 terabájtnyi adatot loptak el a Nike sportszergyártótól
Lehet, hogy 1,4 terabájtnyi adatot loptak el a Nike sportszergyártótól

A Nike vizsgálatot indított egy lehetséges adatszivárgás miatt, miután a World Leaks nevű hackercsoport azt állította, hogy a vállalat üzleti működésével kapcsolatos adatokat hozott nyilvánosságra.

A Nike közölte, hogy vizsgálatot indított egy potenciális adatszivárgás ügyében, miután a World Leaks nevű hackercsoport azt állította: a cég üzleti működésével kapcsolatos adatokat tett közzé.

"Az ügyfeleink adatainak védelme és biztonsága mindig kiemelt fontosságú számunkra" – áll a Nike közleményében.

Jelenleg vizsgáljuk a lehetséges kiberbiztonsági incidenst, és folyamatosan értékeljük a helyzetet.

A zsarolóvírusokkal operáló csoport a weboldalán azt írta, hogy 1,4 terabájtnyi adatot szerzett meg a Nike-tól. A Reutersnek nem sikerült letöltenie vagy ellenőriznie az adatokat, és a hackercsoportot sem tudták elérni.

A sportszergyártó nem kívánt részleteket közölni a vizsgálatról, és azt sem árulta el, fizetett-e váltságdíjat.

Egyelőre nem ismert, hogy az incidens érintette-e a Nike nagykereskedelmi partnereinek – köztük a Dick's, a Macy's és a JD Sports – adatait. A megkeresett vállalatok egyelőre nem reagáltak a sajtómegkeresésekre.

Az elmúlt években a kibertámadások jelentős káoszt okoztak a vállalati világban, és sok esetben súlyos pénzügyi veszteségekkel jártak. Az MGM Resorts International, a Clorox és a UnitedHealth Group egyaránt komoly kibertámadás célpontja lett 2023-ban és 2024-ben: az MGM becslések szerint legalább 100 millió dolláros kárt szenvedett el, míg a Clorox negyedéves nettó árbevétele több mint 350 millió dollárral csökkent.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

