Lengyel pénzügyminiszter: nem sietünk az eurozónába, a gazdaságunk nyilvánvalóan jobban teljesít mint a legtöbb tagé

Andrzej Domański pénzügyminiszter a Financial Timesnak nyilatkozva azt mondta, hogy az euró bevezetése mellett szóló érvek meggyengültek, miután a lengyel gazdaság növekedése meghaladta a legtöbb euróövezeti országét.

A gazdaságunk egyértelműen jobban teljesít, mint a legtöbb euróövezeti tagállamé. Egyre több adat, kutatás és érv szól amellett, hogy megtartsuk a zlotyt

– fogalmazott.

Donald Tusk miniszterelnök álláspontja az évek során sokat változott. Amikor 2008-ban először került hatalomra, még 2012-re tervezte az euró bevezetését. A terv azonban az euróövezeti adósságválság, majd a nemzeti szuverenitás védelmét zászlajára tűző, jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) párt ellenállása miatt lekerült a napirendről.

Amióta Tusk 2023 októberében, EU-párti koalíciója élén megnyerte a parlamenti választásokat, a zloty erősödött az euróval szemben. A közvélemény-kutatások pedig rendre azt mutatják, hogy a választók többsége ellenzi a közös valuta bevezetését.

"A közvélemény a zlotyt támogatja, de az euró bevezetésének elhalasztása mögött elsősorban gazdasági, és nem politikai okok állnak" – mondta Domański.

Két éve még aggódtam amiatt, hogy Lengyelország lemaradhat egy kétsebességes EU-ban az euróövezeten kívül, de ma már egyértelműen a gazdasági élvonalba tartozunk.

"Ezért nem látok nyomós okot arra, hogy feladjuk a saját valutánkat" – tette hozzá.

Az uniós szabályok szerint a tagállamoknak be kell vezetniük az eurót, amint teljesítik a költségvetési stabilitást biztosító konvergenciakritériumokat. A pénzügyminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozás végső soron politikai döntés, ezért az időzítés Varsó kezében marad.

Bulgária, amely három évvel Lengyelország után, 2007-ben csatlakozott az EU-hoz, ebben a hónapban vált az euróövezet 21. tagjává.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ