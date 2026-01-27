  • Megjelenítés
Megütötték a forintot az MNB döntése előtt
Megütötték a forintot az MNB döntése előtt

Kedd reggel gyengülni kezdett a forint, miközben a befektetők az MNB Monetáris Tanácsának délutáni üzeneteire figyelnek elsősorban. Az utóbbi napok hullámvasútja folytatódik a japán piacon, a jen megint gyengül, és a kötvényhozamok is emelkednek.
Folytatódik a japán hullámvasút

A jelek szerint nem enyhül a feszültség a japán piacon, a jen ma reggelre 0,4%-kal gyengült a dollár ellenében. Közben a tízéves kötvényhozam 5 bázisponttal 2,285%-ra emelkedett.

Kapott egy gyomrost a forint

Reggel gyengülni kezdett a forint, hirtelen 382,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a hétfő esti szintnél. A dollár-forint árfolyam fél százalékkal 322,7-ig ugrott hirtelen.

Ma eldőlhet a forint sorsa

Kedd reggel 381,6 körül mozog a forint az euróval szemben, míg a dollár ellenében 321,5 környékén alakul a kurzus.

Ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntő ülésére figyel a piac. A jegybank decemberben nem változtatott a kamatokon, de jelezte, hogy a korábbi tartós tartás helyett adatvezérelt üzemmódba váltottak, ami azt jelzi, hogy a következő hónapokban akár csökkenhet is a kamat. A decemberi előretekintő iránymutatás után a forint esések indult, azóta azonban a hazai deviza korrigált, és újra 380 környékén mozog az euróval szemben. A nagy kérdés ezért most az lesz, hogy a jegybank milyen üzeneteket fogalmaz meg a kamat várható alakulása kapcsán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

