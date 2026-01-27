Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár

Elképesztő mozgásokat látunk a devizapiacokon az elmúlt napokban, Donald Trump kedd esti nyilatkozata pedig további felfordulást hozott hirtelen.
Az euró-dollár árfolyama az 1,20-as szint fölé ugrott.
Az elnök szerint a dollár nagyszerűen, illetve remekül teljesít. Mondta ezt azok után, hogy napok óta látványos eladói nyomás alatt van az amerikai deviza.
„Nem, szerintem nagyszerű” – válaszolta Trump kedden Iowában újságíróknak a Bloomberg tudósítása szerint, amikor arról kérdezték, hogy aggódik-e a dollár gyengülése miatt. "Azt hiszem, a dollár értéke – nézzük meg, milyen üzletet csinálunk. A dollár nagyszerűen teljesít" - tette hozzá. Arról is beszélt, hogy azt akarja, hogy a dollár magától keresse a saját szintjét, ami fair értéken forog. Ezen a videón lehet megnézni, Trump hogyan is fogalmaz.
A Bloomberg cikkében azt is írja: Trump kedden azt sugallta, hogy manipulálhatja a dollár erejét, mondván: „felmehet vagy lemehet, mint egy jojó.”
A hírügynökség videójából az is kiderül, hogy az amerikai elnök emlékeztetett, hogy Japánnal és Kínával rendszeresen szokott harcolni amiért azok a devizáik gyengítésével manipulálták a piaci folyamatokat. "Ők mindig is le akarták értékelni a devizájukat, a japán jent és a kínai jüant. Leértékelni, leértékelni, leértékelni. És mindig is mondtam nekik, hogy az nem fair, hogy ti leértékelitek a devizátokat, mert ezzel versenyeztek. De ők mindig harcoltak" - magyarázta Trump és egyes értelmezések szerint ezzel arra utalt, hogy Amerika is beszállt a leértékelési harcba.
A hírügynökség emlékeztet arra, hogy a dollárindex a legnagyobb 4 napos esését mutatja éppen tavaly április óta.
Ezt figyelik most nagyon a befektetők
A dollárindex alakulása kapcsán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy elesett a 2008 óta tartó trendvonal, ennek megfelelően pedig egy komoly tér nyílhat meg lefelé. Az első érdemi technikai kapaszkodót az évezred egyik legfontosabb zónája, a 92–93 pontos sáv jelentheti: ez egyébként 1997 óta a legerősebb támasz:
Nagyon gyenge a dollár - Mutatunk néhány chartot!
Az amerikai dollár 2021 júniusa óta nem volt ennyire gyenge az euró ellenében.
A dollár általános erejét a legfontosabb devizák ellenében mutató dollárindex értéke a 95,80-as szint alá süllyedt, amire 2022 februárja óta nem volt példa.
„Az arany erősödése és a dollár gyengülése komoly kétségeket tükröz Trump kaotikus, rögtönzött politikájával kapcsolatban” – mondta a Financial Times-nak Trevor Greetham, a Royal London Asset Management multi asset befektetési vezetője.
„Grönland újra felkorbácsolta a dollár kockázati prémiumát” – nyilatkozta a brit üzleti napilapnak Lefteris Farmakis, a Barclays vezető devizapiaci stratégája. „A második világháború utáni rend felborulása hosszú távon negatív hatással van a dollárra” – mondta, mivel arra ösztönzi a befektetőket, hogy kilépjenek a dollárban denominált eszközökből, vagy fedezzék dollárkitettségüket. Farmakis hozzátette, hogy a devizapiaci beavatkozással kapcsolatos pletykák „felerősítik” az amerikai valuta esését, mivel jelzik, hogy a kormányzat hajlandó hagyni a dollár leértékelődését az amerikai export versenyképességének támogatása érdekében.
Címlapkép forrása: Jim West via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
