Hamarosan jön a Fed kamatdöntése!

Hamarosan bejelenti idei első kamatdöntését az amerikai Federal Reserve. A döntés nyilvánosságra hozatalát sajtótájékoztató követi, melyről ebben a cikkben élőben tudósítunk. 2025 végén a Fed sorozatban három kamatvágással a 3,5 - 3,75 százalékos sávba mérsékelte az irányadó rátát, az amerikai gazdaság állapota (gyors növekedés és magas költségvetési-inflációs kockázatok) és az idei év gazdasági-piaci eseményei miatt azonban most a befektetők és elemzők egyaránt a kamatszint változatlanul tartását várják.
A Federal Reserve (Fed) 2025 őszén sorozatban három kamatvágással a 3,5 - 3,75-ös sávba mérsékelte az irányadó rátát, de a decemberi sajtótájékoztatón megfogalmazott irány és az elmúlt hetek eseményei arra utalnak, hogy egy időre szünet következhet a kamatcsökkentési ciklusban. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő kamatvágás legkorábban nyáron következhet, melyet az év végéig egy további csökkentés követhet.

Az elmúlt napokban ugyanakkor több, piacok számára kiemelt jelentőségű esemény is történt, Donald Trump venezuelai akciójától és a Grönland körüli vitáktól kezdve, a dollár jelentős gyengülésén és az amerikai kötvénypiacok figyelmeztető jelein át egészen a japán piaci sokkig és a japán-amerikai összehangolt devizapiaci intervenció lehetőségéig.

A mai nap fő kérdése várhatóan nem is maga a kamatdöntés lesz, hanem az, hogy a Fed hogyan értékeli a makrogazdaság állapotát és a felsorolt kockázatok hatásait, illetve ad-e jelzést a monetáris politika jövőbeli irányával kapcsolatban.

A kamatdöntés szokásosan 20.00-kor érkezik, amit 20.30-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben közvetítünk.

Az elmúlt hetek eseményei alapján alighanem minden befektető számára nyilvánvalóvá vált, hogy 2026 eddigi legnagyobb piaci története a dollár történelmi gyengülése (bár a japán kötvénypiac összeomlása csak egy hajszállal marad el ettől). Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan külpolitikája évtizedes tabukat renget meg, miközben az amerikai gazdaságból felemás jelek érkeznek a zöldhasú jövőbeli pályájáról. A dollár igazi ellensége azonban nem Trump politikája vagy az amerikai gazdaság, hanem egy láthatatlan és lassú folyamat, amit sokan figyelmen kívül hagynak. A devizapiacok azonban mostanra pattanásig feszültek, ez pedig akár komolyabb viharokat is okozhat a következő napokban.

A dollár pályáját az elmúlt évtizedekben hagyományosan a Fed stratégiája, az amerikai makrogazdaság állapota és a kamatkülönbözet határozta meg, Donald Trump második elnöksége alatt azonban ezen beidegződések megtörni látszanak. 2026 eddigi egyik legfontosabb befektetői sztorija a zöldhasú zuhanása: a dollárindex tegnap egy 18 éves trendvonalat szakított át, az euró-dollár jegyzés pedig öt és fél éves csúcsra emelkedett. Egy ilyen helyzetben a jegybank iránymutatása világítótoronyként szolgálhat a befektetők számára, a japán piaci sokk azonban magát a jegybankot is olyan helyzetbe hozhatta, amiből csak egy 15 éve nem látott eszköz jelentheti a kiutat.

