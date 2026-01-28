Hamarosan jön a Fed kamatdöntése!

A Federal Reserve (Fed) 2025 őszén sorozatban három kamatvágással a 3,5 - 3,75-ös sávba mérsékelte az irányadó rátát, de a decemberi sajtótájékoztatón megfogalmazott irány és az elmúlt hetek eseményei arra utalnak, hogy egy időre szünet következhet a kamatcsökkentési ciklusban. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő kamatvágás legkorábban nyáron következhet, melyet az év végéig egy további csökkentés követhet.

Az elmúlt napokban ugyanakkor több, piacok számára kiemelt jelentőségű esemény is történt, Donald Trump venezuelai akciójától és a Grönland körüli vitáktól kezdve, a dollár jelentős gyengülésén és az amerikai kötvénypiacok figyelmeztető jelein át egészen a japán piaci sokkig és a japán-amerikai összehangolt devizapiaci intervenció lehetőségéig.

A közelmúlt legfontosabb piaci eseménye egyértelműen a dollár látványos esése, melynek hátteréről és jövőjéről alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:

A mai nap fő kérdése várhatóan nem is maga a kamatdöntés lesz, hanem az, hogy a Fed hogyan értékeli a makrogazdaság állapotát és a felsorolt kockázatok hatásait, illetve ad-e jelzést a monetáris politika jövőbeli irányával kapcsolatban.

A kamatdöntés szokásosan 20.00-kor érkezik, amit 20.30-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben közvetítünk.

