Nagyot ugrott a jen árfolyama Scott Bessent kijelentésére

A kijelentés megtörte a jen háromnapos erősödő szériáját és mintegy 1 egységgel emelte a dollár árfolyamát. A kereskedés jelenleg 153,5-ös dollár-jen árfolyam mellett zajlik.

A devizapiacokon amúgy is mozgalmas hetet zártak a befektetők: kedden még a dollár esett nagyot, miután Donald Trump elnök közölte, hogy nem aggasztja a gyengébb amerikai fizetőeszköz. Péntektől ráadásul egyre többen számítottak arra, hogy az amerikai és a japán hatóságok közösen lépnek majd a jen megtámasztása érdekében.

Elias Haddad, a Brown Brothers Harriman & Co. globális piaci stratégiáért felelős vezetője szerint a jen hosszabb távú kilátásai ennek ellenére kedvezőek. Úgy véli,

a japán államháztartás fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak túlzónak tűnnek, mivel a gazdasági növekedés kényelmesen meghaladja a hitelfelvételi költségeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

