Nagyot ugrott a jen árfolyama Scott Bessent kijelentésére
Nagyot ugrott a jen árfolyama Scott Bessent kijelentésére

Jelentősen gyengült a jen a dollárral szemben, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek adott interjúban egyértelművé tette: az Egyesült Államok nem készül beavatkozni a japán devizapiacán, és továbbra is az erős dollárpolitikát támogatja - tudósított a Bloomberg.

A kijelentés megtörte a jen háromnapos erősödő szériáját és mintegy 1 egységgel emelte a dollár árfolyamát. A kereskedés jelenleg 153,5-ös dollár-jen árfolyam mellett zajlik.

A devizapiacokon amúgy is mozgalmas hetet zártak a befektetők: kedden még a dollár esett nagyot, miután Donald Trump elnök közölte, hogy nem aggasztja a gyengébb amerikai fizetőeszköz. Péntektől ráadásul egyre többen számítottak arra, hogy az amerikai és a japán hatóságok közösen lépnek majd a jen megtámasztása érdekében.

Elias Haddad, a Brown Brothers Harriman & Co. globális piaci stratégiáért felelős vezetője szerint a jen hosszabb távú kilátásai ennek ellenére kedvezőek. Úgy véli,

a japán államháztartás fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak túlzónak tűnnek, mivel a gazdasági növekedés kényelmesen meghaladja a hitelfelvételi költségeket.

A címlapkép illusztráció.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

