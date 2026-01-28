  • Megjelenítés
Nem változott a kamat a Fed januári kamatdöntő ülésén
Nem változott a kamat a Fed januári kamatdöntő ülésén

Idei első kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó ráta mértékét az amerikai Federal Reserve. A jegybank lépése megfelelt az elemzői és piaci várakozásoknak. A döntést követő sajtótájékoztatón Jerome Powell, a Fed elnöke kiemelte, hogy a munkaerőpiac állapota a decemberi ülés óta stabilizálódott, az infláció pedig továbbra is a 2 százalékos árstabilitási cél felett van, így a jelenlegi monetáris kondíciók fenntartása indokolt. Az előrejelzések szerint 2026 második felében tompulni kezd a vámok árfelhajtó hatása, a gyorsuló gazdasági aktivitás hatásainak pedig előbb-utóbb a munkaerőpiacon is látszania kell. A jegybank előretekintő iránymutatása nem változott, a testület továbbra is adatvezérelt üzemmódban marad.
Véget ért a sajtótájékoztató

A várakozásoknak megfelelően az FOMC változatlanul a 3,5 - 3,75 százalékos sávban hagyta az irányadó rátát. Jerome Powell a döntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kockázatok az infláció és a foglalkoztatottság esetében is némileg mérséklődtek. Az amerikai gazdaság ellenállósága ismét meglepetést okozott, a gyorsuló aktivitásnak pedig a munkaerőpiaci keresletben is meg kell mutatkoznia. Az infláció tekintetében Powell elmondta, hogy az továbbra is a jegybanki cél felett van, a vámok hatása azonban 2026 közepén várhatóan mérséklődni fog.

A jegybank előretekintő iránymutatása nem változott, továbbra is adatvezérelt üzemmódban, ülésről ülésre döntenek majd a kamatokról.

Az utolsó kérdés a vámokról érkezik

Powell arra a kérdésre, hogy hol tart a vámok fogyasztói árakba való átgyűrűzése, azt válaszolja, hogy ez a folyamat végigkövethető és modellek által lekövethető. Ezt a Fed stábja meg is tette, az előrejelzések pedig egészen pontosnak bizonyultak. Kezdetben azonban nem látszott, hogy a vámok mekkora részét nyelik le az exportőrök, az importőrök és a fogyasztók.

Jelenleg azt látjuk, hogy a hatás leginkább az amerikai vállalatokat érinti, akik viszont ezt vélhetően szeretnék minél jobban továbbadni. Pontosan emiatt kell rajta tartanunk a szemünket az infláción

- zárta a sajtótájékoztatót Jerome Powell, a Fed elnöke.

Kellően előremutatóak a Fed előrejelző modelljei?

Powell egyértelműen cáfolja azt a felvetést, hogy a Fed előrejelző modelljei túlságosan visszatekintőek. Elmondása szerint a modellek arra jók, hogy a múltbeli mintázatok alapján feltérképezik a változók közti múltbeli kapcsolatokat, ezek azonban folyamatosan változnak (koronavírus-járvány, kereskedelmi háború, termelékenységnövekedés az AI térnyerése miatt), így modellek önmagukban képtelenek a pontos előrejelzésre. Ehhez emberi segítség kell, amit az FOMC tagjai folyamatosan meg is adnak.

Ha vannak jobb modelljei, hozza be őket és mi szívesen alkalmazzuk

- zárta válaszát Powell.

Mit üzen Powell jövőbeli utódjának?

A Fed elnöke több tanácsot is megfogalmazott jövőbeli utódjának:

1. Maradjon távol a politikusoktól és ne hagyja belevonni magát a mindennapi ügyekben.

2. A demokratikus bizalmat és felhatalmazás nem jár magától, a kongresszusi meghallgatásokon ezért időről időre tenni kell.

3. Könnyű kívülről kritizálni a kormányzati szerveket, de valószínűleg soha nem fog jobb és képzettebb kollégák között dolgozni, mint a Fedben.

Mi magyarázza a dinamikus növekedés és a gyenge munkaerőpiac közti ellentétet?

Powell a kérdésre válaszolva megerősíti, hogy az egyik mögöttes hatás valóban lehet a produktivitás, de közben a GDP- és a munkaerőpiaci adatok közti időszakos ellentmondásra is felhívja a figyelmet.

Hamarosan azonban ez az ellentmondás is feloldódhat

- mondja Powell.

Ezek a legfőbb kockázatok most

Powell a geopolitikai eseményeket nem kommentálta, gazdasági szempontból az energiaárak ingadozását és a kereskedelempolitika drasztikus megváltozását emelte ki.

A vámok inflációs hatásáról érkezik kérdés

Az általános piaci várakozások szerint a vámok egyszeri inflációemelő hatással járnak majd, ezt követően pedig 2026 második felében lecsengenek. Most is ez a várakozás? - szólt a kérdés.

A jegybank által figyelt maginflációs mutató 2024 decemberéhez képest lényegében nem változott semmit mostanra (2025 decemberében ugyanúgy 3 százalék lehetett a PCE maginflációs ráta). Ez azonban mérséklődő strukturális hatások és a vámok egyszeri emelő hatásának eredőjeként áll össze. Márpedig utóbbi hatás 2026 középső negyedéveiben fokozatosan csökkenni fog.

Egyelőre még nem látszik, hogy ez mikor mutatkozik meg az inflációs mutatóban, de az idő előrehaladtával egyre jobban fog

- mondja Powell.

Mennyire aggasztó a munkaerőpiac átalakulása az AI térnyerése miatt?

2025 munkaerőpiaci szempontból a legrosszabb nem recessziós évet hozta az USA-ban, ebben pedig nagy szerepe lehet az AI-nak. Powell szerint a Fed kiemelten figyeli a munkaerőpiac átalakulását, de hosszú távon az ilyen folyamatok a normálisak, hiszen ezek emelik a gazdaság termelékenységét.

Nincsenek meg az eszközeink az esetleges problémák kezelésére, de a makrogazdasági következményeket - ami a dolgunk - szoros figyelemmel követjük.

Újra rácáfolt mindenkire az amerikai gazdaság ellenállósága

A gyorsuló növekedést főként a pénzügyi környezet erősödő támogatása és a költségvetési élénkítés húzza, de a fogyasztás szintén erős, ami azt mutatja, hogy a gazdaság megint meglepetést okozott. Ez látszik a lakossági fogyasztásban és az AI-hoz kötődő beruházásokban.

A növekedés szilárd alapokon nyugszik.

A felmérések és a tények között azonban időnként, most is, ellentét látszik. Az emberek a felmérésekben panaszkodnak a rossz életkörülményekre, de ez a fogyasztási adatokban egyáltalán nem tükröződik vissza

- mondja Powell.

Milyen hatások látszanak a munkaerőpiacon?

A munkaerőpiaci kínálat növekedése az új migrációs törvény miatt lényegében megtorpant, miközben a kereslet szintén mérséklődött. Ez utóbbi egy picit jelentősebb volt, ezért emelkedett némileg a munkanélküliség. Egy ilyen helyzetben kifejezetten nehéz tisztán látni a munkaerőpiacon, hiszen a kereslet-kínálati egyensúlyban mondhatjuk azt, hogy teljes foglalkoztatás van, eközben viszont mindkét oldal csökken.

Fenntarthatatlan az amerikai deficit- és adósságpálya?

Powell azzal kezdi válaszát, hogy az USA államadósságának szintje igenis fenntartható, csak annak dinamikája nem.

Minél előbb foglalkozunk vele, annál jobb. A fiskális helyzettel foglalkozni kell, ami jelenleg nem történik meg, de ez nem jelenti azt, hogy Japánhoz hasonló piaci események várhatóak az USA-ban

- mondja Powell.

Mikor jöhet a következő kamatcsökkenés?

Powell válaszát azzal kezdi, hogy a munkaerőpiac és az infláció számos kombinációja előfordulhat, az egyik terület alapján nem lehet döntést hozni. A jegybank elnöke a testület következő lépéséről annyit mondott, hogy

Bár nem zárunk ki semmilyen konkrét lépést, jelenleg senki sem gondolja, hogy a következő lépés kamatemelés lesz.

Kiegyenlítettek a kockázatok?

A Fed elnöke megerősíti, hogy van feszültség a jegybank két mandátuma között, de a kockázatok mindkét oldalon valamelyest mérséklődtek. A rövid távú inflációs várakozások sokat csökkentek az elmúlt időszakban, míg a hosszú távúak a Fed árstabilitási céljával összhangban állnak.

A befektetők tehát hisznek az árstabilitási cél fenntartható elérésében

- fogalmaz Powell.

Látszik már a vámok hatása a termékárakban?

Powell úgy véli, igen, amit jó hírnek tekint, hiszen ez azt jelenti, hogy az infláció nem keresletoldali, az egyszeri áremelő hatás pedig már most mérséklődni látszik a makrogazdasági adatok alapján.

Mi kell a következő kamatvágáshoz?

Powell természetesen nem válaszol konkrétan a kérdésre. Kijelenti, hogy az infláció és a foglalkoztatás helyzetében van még némi ellentmondás, de a kockázatok mindkét területen mérséklődtek.

A munkaerőpiac javulását támogató adatok messzebb tolják a következő kamatcsökkentést?

Az elmúlt hetek munkaerőpiaci adatai és a gazdasági aktivitás érezhető gyorsulása alátámasztja a jelenlegi kamatszint jogosságát - válaszolta Powell.

Az elmúlt három vágással jó helyzetbe hoztuk magunkat, a jövőbeli kamatdöntések pedig a beérkező adatok függvényében alakulnak majd

- ismételte magát a jegybank elnöke.

Így reagál Powell a dollár közelmúltbeli esésére

A jegybank elnöke megerősítette, hogy a testület mandátuma a foglalkoztatás és az infláció, a dollár mozgásával a pénzügyminisztérium foglalkozik.

Mennyire stabilizálódott a munkaerőpiac?

Powell elmondása szerint a tavaly őszi kormányzati leállás miatti bizonytalanság lassan elmúlik, az adatok pedig azt mutatják, hogy

a gazdasági aktivitás érezhetően élénkült, ami előbb-utóbb a munkaerőpiaci keresletben is meg fog mutatkozni.

Kérdések következnek

Az első kérdés Lisa Cook legfelsőbb bírósági meghallgatására és Scott Bessent kritikájára vonatkozott. Powell úgy véli, hogy a Fed történetének legfontosabb tárgyalása ez és nehezen lett volna távolmaradását megmagyarázni.

Az amerikai gazdaság helyzetének értékelésével kezdi Powell a sajtótájékoztatót

A fogyasztás továbbra is ellenálló, miközben az üzleti beruházások összességében gyorsultak. A lakáspiaci kép vegyes: a kínálati oldalon van némi alkalmazkodás, de a magas hitelkamatok továbbra is fékezik a forgalmat.

Az FOMC várakozása szerint a növekedés a következő negyedévekben a potenciálhoz közelebb, mérsékeltebb ütemben alakulhat. A munkaerőpiacon a leépítések általában alacsonyak maradtak, de a munkaerőfelvétel és az álláshirdetések aktivitása visszafogottabb, mint korábban. A munkanélküliségi ráta a korábbi mérsékelt emelkedés után valamelyest stabilizálódott, miközben a privát szektor bérdinamikája némileg gyorsult. A munkaerőkereslet tehát normalizálódott, miközben a munkaerőkínálat bővülése sem egyértelműen erős (ez főleg a migrációs törvénynek köszönhető), így az egyensúly helyreállása továbbra is “ragadós” folyamat.

Az infláció jelentősen csökkent a 2022-es csúcs óta, de továbbra is a cél felett van, és az legfrissebb adatok szerint ez tartósan így is maradhat.

A szolgáltatási infláció fokozatosan lassul, miközben az árupiaci komponensek inkább volatilisek a vámok fokozatosan megjelenő hatása miatt.

A rövid távú inflációs várakozások összességében mérsékeltek, a hosszabb távú várakozások a legtöbb mutató szerint továbbra is a Fed inflációs céljával konzisztensek, de a kockázati megítélés érzékeny maradt a bejövő adatokra.

Hamarosan kezdődik a sajtótájékoztató

Magyar idő szerint 20:30-kor kezdődik Jerome Powell jegybankelnök sajtótájékoztatója, melyben először a kamatdöntés hátteréről és az amerikai gazdaság helyzetéről beszél, majd válaszol az újságírói kérdésekre.

Nem változott a Fed előretekintő iránymutatása

Az amerikai jegybank a közlemény értelmében továbbra is adatvezérelt üzemmódban marad, azaz a gazdaság állapota és a kockázatok alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről.

Nem volt egyhangú a mai döntés

Stephen Miran és Christopher J. Waller 25 bázispontos kamatcsökkentés mellett voksolt.

Így értékeli az amerikai gazdaság állapotát a Fed közleménye

A rendelkezésre álló mutatók arra utalnak, hogy a gazdasági tevékenység stabil ütemben bővül. A munkahelyek számának növekedése továbbra is alacsony, a munkanélküliségi ráta azonban a stabilizálódás jeleit mutatja.

Az infláció továbbra is kissé magas szinten van.

Megosztás

Nem változott az irányadó ráta

A Fed változatlanul a 3,5 – 3,75 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot (Fed funds rate). A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók korábbi nyilatkozatainak, korábban ugyanis többen is elmondták, hogy az amerikai gazdaság dinamikusan növekszik (és a munkaerőpiac helyzete sem romlik érezhetően), miközben az infláció továbbra is a 2 százalékos árstabilitási cél felett van – és a várakozások alapján marad is egészen 2027 közepéig.

Hamarosan jön a Fed kamatdöntése!

A Federal Reserve (Fed) 2025 őszén sorozatban három kamatvágással a 3,5 - 3,75-ös sávba mérsékelte az irányadó rátát, de a decemberi sajtótájékoztatón megfogalmazott irány és az elmúlt hetek eseményei arra utalnak, hogy egy időre szünet következhet a kamatcsökkentési ciklusban. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő kamatvágás legkorábban nyáron következhet, melyet az év végéig egy további csökkentés követhet.

Az elmúlt napokban ugyanakkor több, piacok számára kiemelt jelentőségű esemény is történt, Donald Trump venezuelai akciójától és a Grönland körüli vitáktól kezdve, a dollár jelentős gyengülésén és az amerikai kötvénypiacok figyelmeztető jelein át egészen a japán piaci sokkig és a japán-amerikai összehangolt devizapiaci intervenció lehetőségéig.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump felborította az eddig ismert világrendet, a nyugati hatalmak azonban azt mondták: "Eddig, és ne tovább!"

Élőben nézzük végig, ahogy épp próbálják megmenteni a világgazdaságot az összeomlástól

2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

A közelmúlt legfontosabb piaci eseménye egyértelműen a dollár látványos esése, melynek hátteréről és jövőjéről alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:

Kapcsolódó cikkünk

Szinte el sem kezdődött az év, de már mondana valamit a dollár

A nagy dollár-tangó: amikor Jürgen félrelép

2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon

A mai nap fő kérdése várhatóan nem is maga a kamatdöntés lesz, hanem az, hogy a Fed hogyan értékeli a makrogazdaság állapotát és a felsorolt kockázatok hatásait, illetve ad-e jelzést a monetáris politika jövőbeli irányával kapcsolatban.

A kamatdöntés szokásosan 20.00-kor érkezik, amit 20.30-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben közvetítünk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon

Az elmúlt hetek eseményei alapján alighanem minden befektető számára nyilvánvalóvá vált, hogy 2026 eddigi legnagyobb piaci története a dollár történelmi gyengülése (bár a japán kötvénypiac összeomlása csak egy hajszállal marad el ettől). Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan külpolitikája évtizedes tabukat renget meg, miközben az amerikai gazdaságból felemás jelek érkeznek a zöldhasú jövőbeli pályájáról. A dollár igazi ellensége azonban nem Trump politikája vagy az amerikai gazdaság, hanem egy láthatatlan és lassú folyamat, amit sokan figyelmen kívül hagynak. A devizapiacok azonban mostanra pattanásig feszültek, ez pedig akár komolyabb viharokat is okozhat a következő napokban.

Tovább a cikkhez
Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon
2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

A dollár pályáját az elmúlt évtizedekben hagyományosan a Fed stratégiája, az amerikai makrogazdaság állapota és a kamatkülönbözet határozta meg, Donald Trump második elnöksége alatt azonban ezen beidegződések megtörni látszanak. 2026 eddigi egyik legfontosabb befektetői sztorija a zöldhasú zuhanása: a dollárindex tegnap egy 18 éves trendvonalat szakított át, az euró-dollár jegyzés pedig öt és fél éves csúcsra emelkedett. Egy ilyen helyzetben a jegybank iránymutatása világítótoronyként szolgálhat a befektetők számára, a japán piaci sokk azonban magát a jegybankot is olyan helyzetbe hozhatta, amiből csak egy 15 éve nem látott eszköz jelentheti a kiutat.

Tovább a cikkhez
2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

