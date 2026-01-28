Nem változott a kamat a Fed januári kamatdöntő ülésén

A várakozásoknak megfelelően az FOMC változatlanul a 3,5 - 3,75 százalékos sávban hagyta az irányadó rátát. Jerome Powell a döntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kockázatok az infláció és a foglalkoztatottság esetében is némileg mérséklődtek. Az amerikai gazdaság ellenállósága ismét meglepetést okozott, a gyorsuló aktivitásnak pedig a munkaerőpiaci keresletben is meg kell mutatkoznia. Az infláció tekintetében Powell elmondta, hogy az továbbra is a jegybanki cél felett van, a vámok hatása azonban 2026 közepén várhatóan mérséklődni fog.

A jegybank előretekintő iránymutatása nem változott, továbbra is adatvezérelt üzemmódban, ülésről ülésre döntenek majd a kamatokról.