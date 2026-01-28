  • Megjelenítés
Roham tempóban gyengül a forint a dollár kilengésére
Roham tempóban gyengül a forint a dollár kilengésére

Portfolio
A devizapiacon továbbra is a dollár trendje és a Federal Reserve kamatpolitikájáról várható kommunikációja körüli bizonytalanság határozza meg a hangulatot. A befektetők egyszerre figyelik az amerikai monetáris pálya jövőbeli irányát, a jegybanki függetlenséget fenyegető fehér házi politikai nyomásgyakorlás erősödését és a globális kockázatvállalási étvágy alakulását. A következő napokban ezek együtt dönthetik el, hogy a jelenlegi dollárgyengeség tartós folyamattá válik-e, és milyen pályára állnak a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint.
Már 4 egységet gyengült a forint ma

Szerdán négy egységet gyengült a forint a dollárhoz képest, már 319,8-ig ment fel az árfolyam, miközben 315,2-nél is volt már ma az árfolyam.

Az euróhoz képest is sokat veszített a magyar deviza, de kevésbé szenved: 381,3-ig jött fel a váltás, ami közel 1,5 egységnyi gyengülést jelent.

Trump embere bevédte a dollárt, homlokegyenest mást mondott, mint az elnök

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is az erős dollár politikáját követi, miközben a UBS egy szakértője arra figyelmeztet, hogy a dollárgyengülés elleni fedezeti ügyletek komoly terhet róhatnak a bankrendszerre.

Trump embere bevédte a dollárt, homlokegyenest mást mondott, mint az elnök
Csúszik tovább a forint

Az euróárfolyam már 381,3 forintig ment fel, ahogy a piacokon megindult a dollár visszakorrigálása.

A dollár esetében 319-nél is járt már a kurzus, ahonnan most 318,5-ig jött vissza a váltás. Már 3 egység felett gyengült napon belül a forint.

Már 381 felett az euró

A forint már egy egységet gyengült a nyitószinthez képest az euróval szemben, az árfolyam már 381,1-nél jár, miközben reggel még 379,1-ig lenézett az árfolyam.

A dollárhoz képest pedig közel 3 egységet gyengült a magyar deviza, már 318,4 közelébe ment fel a váltás.

Senki nem számolt vele, most Trump miatt egyre valószínűbb, hogy lépésre kényszerül az EKB

Az Európai Központi Bank egyre több döntéshozója beszél arról, hogy szorosan figyelik az euró erősödését, mert a további árfolyamemelkedés még tovább csökkentheti az inflációt az eurózónában, amire lazítással reagálhat a jegybank – számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Senki nem számolt vele, most Trump miatt egyre valószínűbb, hogy lépésre kényszerül az EKB
Egyre jobban várják az EKB és az MNB kamatvágását az ING-nél

Az ING friss elemzésében arról ír, hogy a dollár széles körű gyengülést mutatott, miután technikai szintek estek el, és a piacon egyre több szereplő épít short pozíciókat, részben a Fed esetleges dollár/jen intervenciós szerepének, részben a Trump-adminisztráció láthatóan gyenge dollárt toleráló hozzáállásának hatására. Ha a dollárindex tartósan letöri a tavalyi 96,20 körüli mélypontot, technikailag egy újabb mintegy 3 százalékos leértékelődési hullám nyílhat meg, amit a mai Fed-kamatdöntés és a nagy technológiai cégek gyorsjelentései tovább erősíthetnek vagy épp megállíthatnak.

Az ING szerint kiemelendő, hogy eközben az euró erősödése úgy következett be, hogy közben az eurókamat-várakozások estek,

ami azt jelzi, hogy az EKB-n belül egyre komolyabb félelem lehet a túl erős árfolyam dezinflációs hatásától.

Amennyiben az EUR/USD tartósan 1,19 felett marad, a technikai kép akár egy 1,23–1,24-es célzónát is megnyithat, miközben a globális dollárgyengülési narratíva és a svájci frank iránti erős kereslet is alátámasztja az európai devizák iránti érdeklődést.

A Magyar Nemzeti Bank kommunikációja nem hozott érdemi szigorítást, miközben a piac azonnal 380 alá erősítette az eurót, ami két éves forinterős csúcs, ami

az ING szerint így gyakorlatilag „zöld lámpát” adott egy februári kamatcsökkentéshez.

Az ING szerint a hozamgörbén egyre több kamatvágás árazódik, rövid távon a gyenge dollár és az ukrajnai béketárgyalások reménye támogathatja a forintot, középtávon viszont a kamatcsökkentési ciklus eleje ismét nyomást helyezhet rá a magas carry-pozíciók miatt.

Kiemelik még, hogy a cseh jegybank vezetői részéről egyre nyíltabban kerül szóba a kamatcsökkentés lehetősége, akár már februárban napirendre vehetik a kérdést, és idén összességében akár 50 bázispontos lazítás is szóba jöhet. A piac ennek megfelelően egyre alacsonyabb kamatpályát áraz, ami lefelé tolja a korona hozamelőnyét, és az EUR/CZK-t fokozatosan a 24,35–24,40-es sáv felé terelheti, különösen ha az infláció januárban a vártnál gyengébb lesz.

Már gyengülésben a forint

Az euróárfolyam már 380,5-ig szúrt fel, ahogy a tegnapi nagy dollárgyengülés után elkezdett korrigálni az amerikai deviza.

Erős kijelentést tett Nagy Márton

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy saját értékelést adott a Magyarországra is hatással levő európai konjunktúráról egy véleménycikkben. Úgy látja, hogy a kínai autóipari szereplők költségelőnye, technológiai tempója és alkalmazkodóképessége strukturális versenyhátrányba hozta az európai autóipart, amelynek válsága különösen Németországban jelentkezik élesen. Ebből Magyarország számára azt a következtetést vonja le, hogy jelenleg erősek a kockázatok, amelyekre az iparpolitika részleges átalakítása lehet a válasz.

Tovább a cikkhez
Erős kijelentést tett Nagy Márton
Kapaszkodik a dollár

A keddi nagy zuhanás után délelőtt már 0,5 százalékos erősödésben áll a zöldhasú a közös uniós devizával szemben, az árfolyam 1,2 alá is benézett, most 1,199 alatt jár.

A forint viszont jól tartja magát, a nyitó szint közelében, 379,9-nél mozog az eurókurzus.

A dollárhoz képest viszont közel 1,5 egységgel gyengült a magyar deviza, most már 317 forint felett van az árfolyam.

Most már komolyan aggódnunk kell Kína miatt: vészjelzés jött a gazdaságból

Kína gazdasága deflációs spirálba került: a túltermelés, a gyenge belső kereslet és a zuhanó profitok egymást erősítve fékezik a növekedést, miközben a beruházások is először estek vissza éves alapon. A torz szerkezet – magas megtakarítás, alacsony fogyasztás, exportkényszer – egyszerre növeli a japán típusú stagnálás és a globális kereskedelmi feszültségek kockázatát. A kínai állam reakciói pedig a deflációt geopolitikai problémává emelik, így az már nem pusztán belső makrogazdasági kérdés, hanem az egész világot fenyegetheti.

Tovább a cikkhez
Most már komolyan aggódnunk kell Kína miatt: vészjelzés jött a gazdaságból
Beismerte az EKB vezetője: olyan veszély fenyeget, ami az egész kontinens gazdaságát megrengetheti

A globális gazdasági és geopolitikai turbulencia könnyen visszavetheti az euróövezet fellendülését – figyelmeztetett Piero Cipollone, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja a spanyol El Paísnak adott interjúban.

Tovább a cikkhez
Beismerte az EKB vezetője: olyan veszély fenyeget, ami az egész kontinens gazdaságát megrengetheti
Már készül a válságterv miatti válságterv Európa nagy betegjénél

Mindenki attól az 1000 milliárd eurós (380 ezer milliárd forintos) beruházási tervtől várja az európai gazdaság legerősebb stimulását, amit még 2025-ben jelentett be a német kormány. A berlini szövetségi kabinet azonban most már újragondolja a nagy költekezési elképzeléseit: a válságtervre egy újabb 6 pontos akciótervet emelnek, hátha az már meghozza a tartós növekedést miután az idei, visszafogott GDP-bővülési mutatókat is visszahúzták.

Tovább a cikkhez
Már készül a válságterv miatti válságterv Európa nagy betegjénél
A forint gyengül a dollárhoz képest

A tegnapi nagy menetelés után a forint már 1,8 egységes gyengülésben van, az árfolyam 317,5-ig ment fel.

Egyelőre megtört a forint lendülete

Az euróhoz képest a forint nem tud tovább erősödni: bár tesztelte a 379,1-es szintet, onnan a nyitószintet jelentő 380 forintos kurzusig erősödött vissza.

Délkelet-Ázsiában is csúcsokon a devizák

A ringgit 0,9 százalékkal erősödve 3,9187-es árfolyamot ért el a dollárral szemben, ami 2018 áprilisa óta a legerősebb szint. A malajziai fizetőeszköz ezzel szerdán a dél-koreai von mögött a második legjobban teljesítő ázsiai deviza lett.

USDMYR

A feltörekvő ázsiai valuták erősödését az is támogatta, hogy Donald Trump amerikai elnök nyíltan a gyengébb dollár mellett foglalt állást, ami hosszabb távú leértékelődési várakozásokat keltett a piacon. Abdul Rasheed Ghaffour, a malajziai jegybank elnöke hangsúlyozta, hogy az ország erős gazdasági fundamentumai és a kormányzati reformok tartósan támogathatják a ringgit árfolyamát.

A pénzügyi válság óta nem látott falat tört szét az EURUSD

A nagy dollárgyengülés eredményeként az EUR/USD kurzusa áttörte a 2008-as válság utáni legerősebb támaszt, a 200 hónapos mozgóátlagot is, amely az utóbbi években már inkább ellenállásként működött. Áttörésével azonban nagy tér nyílhat meg felfelé.

az EUR/USD 200 hónapos mozgóátlaga

Főként akkor kerülhet erre sor, ha a Federal Reserve a monetáris lazításra utaló kommunikáció felé fordul, vagy történik egy olyan váratlan geopolitikai esemény – például egy Irán elleni amerikai invázió –, ami tartósan az amerikai deviza ellen hathat és a befektetőket a dollárkitettségük csökkentésére ösztönzi.

Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár

Az amerikai elnök magyar idő szerint kedd késő este arra tett utalást, hogy nem aggasztja az amerikai dollár hanyatlása, mivel szerinte a dollár "nagyszerűten teljesít". Ez a jelek szerint felhívás volt a piaci szereplők számára, ugyanis az amerikai fizetőeszköz új többéves mélypontjára zuhant és fontos technikai szint esett el.

Tovább a cikkhez
Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár
Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni

Az euró tartós erősödése esetén az Európai Központi Banknak újabb kamatcsökkentést kellene megfontolnia, mert az árfolyam alakulása befolyásolhatja az inflációs előrejelzéseket – figyelmeztetett Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke, az EKB kormányzótanácsának tagja a Financial Times tudósítása szerint.

Tovább a cikkhez
Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni
A svájci frank menetel tovább

A világ klasszikus válságok során választott menekülő devizája már 1,31 felett jár a dollárral szemben, ami technikailag történelmi csúcshoz közeli szintet jelent, kedden az árfolyam már 1,3138-nál is volt.

A forint viszont erősödik az alpesi devizával szemben: a CHFHUF-kurzus 413,4 alá jött le.

Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint

Szerda reggel továbbra is a dollár látványos gyengülése határozza meg a devizapiaci képet, különösen az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyam 1,20 közelében mozog, miután a keddi kereskedésben 2021 óta nem látott szint fölé ugrott, és bár a hajnali órákban kisebb korrekció látszik, az euró továbbra is kifejezetten erős a zöldhasúval szemben.

A befektetők a dollárral kapcsolatban egyre inkább azt árazzák, hogy a Trump-adminisztráció kifejezetten tolerálja, sőt hallgatólagosan támogatja a gyengébb árfolyamot.

A trumpi logika az lehet, hogy a devalvált valuta az export versenyképességét javíthatja, miközben a Fedre nehezedő politikai nyomás is erősíti a bizonytalanságot.

A forint a nemzetközi dollárgyengülés egyik nyertese: az euróval szemben 380 alá erősödött, az EURHUF 379,9 körül jár, az euró erősödése húzza magával a magyar devizát. Ismét erősítő hatású lehet a carry trade: a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartotta az irányadó kamatot kedden, így a kamatkülönbözet miatt vonzó befektetési célpont a forint.

A dollárral szemben a kurzus 316–317 forint között alakul, közel többhavi csúcsához a magyar deviza szempontjából.

A USD/HUF az elmúlt napokban több mint két százalékot esett, ami jól mutatja, hogy a globális dolláreladási hullám a régiós devizákat is érdemben támogatja.

A forint mozgása egyelőre összhangban van a nemzetközi kockázatvállalási hangulattal, és nem látszik olyan hazai tényező, amely önmagában ellensúlyozná ezt a trendet.

A főbb devizák közül a jen a dollár gyengülése ellenére továbbra is sérülékeny, de a 150-es szint közeléből valamelyest korrigált, miközben az euró és a svájci frank egyaránt erős a dollárral szemben.

A dollárindex a négyéves mélypont közelében ingadozik, ami jelzi, hogy a befektetők egyre inkább a laza amerikai monetáris politika és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai környezet tartós hatásait árazzák.

A piac figyelme a nap folyamán egyértelműen az amerikai jegybankra irányul: este dönt a Federal Reserve az irányadó kamatról, majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatója adhat iránymutatást a következő hónapok kamatpályájáról és a dollár kilátásairól.

Emellett reggel érkeznek a KSH decemberi turisztikai adatai, amelyek a hazai konjunktúráról adhatnak képet, de az árfolyamok szempontjából a Fed kommunikációja és az esetleges Trump-nyilatkozatok lehetnek az igazán piacmozgató tényezők, különösen a dollár további sorsát és ezen keresztül a forint rövid távú mozgását illetően.

Címlapkép forrása: Shutterstock

