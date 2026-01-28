Szuperdevizákat azonosítottak - Mutatjuk, melyik ez a három

Turbulens napokat él át az amerikai dollár. Az euróval szemben például kedden 4,5 éves mélypontjára zuhant, a dollárindex esetében egy fontos trendvonal esett el.
Mindez több tényező (az amerikai kormány geopolitikai húzásai, a világrend felbomlásával kapcsolatos félelmek, a Fedre nehezedő elnöki nyomás, a lazító amerikai fiskális politika, az amerikai gazdaság körüli bizonytalanságok, a dollárkitettségek fedezése, a japán piaci sokk) együttállása miatt, és Donald Trump nyilatkozata sem segített (a helyzetet kicsivel később a pénzügyminisztere igyekezett menteni).
Az is megállapítható az elmúlt napok folyamatai alapján, hogy miközben a magas hozamú és szabadon lebegő valuták meglehetősen ritkák, három még ki is emelkedik közülük.
