Szuperdevizákat azonosítottak - Mutatjuk, melyik ez a három

Az elmúlt napok eseményei felforgatták a devizapiacokat, a dollár zuhanása új megvilágításba helyezett több más fizetőeszközt is, amelyek felértékelődésében további tér is lehet a technikai elemzés eszköztára szerint.

Turbulens napokat él át az amerikai dollár. Az euróval szemben például kedden 4,5 éves mélypontjára zuhant, a dollárindex esetében egy fontos trendvonal esett el.

Mindez több tényező (az amerikai kormány geopolitikai húzásai, a világrend felbomlásával kapcsolatos félelmek, a Fedre nehezedő elnöki nyomás, a lazító amerikai fiskális politika, az amerikai gazdaság körüli bizonytalanságok, a dollárkitettségek fedezése, a japán piaci sokk) együttállása miatt, és Donald Trump nyilatkozata sem segített (a helyzetet kicsivel később a pénzügyminisztere igyekezett menteni).

Az is megállapítható az elmúlt napok folyamatai alapján, hogy miközben a magas hozamú és szabadon lebegő valuták meglehetősen ritkák, három még ki is emelkedik közülük.