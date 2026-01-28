  • Megjelenítés
Trump embere bevédte a dollárt, homlokegyenest mást mondott, mint az elnök
Trump embere bevédte a dollárt, homlokegyenest mást mondott, mint az elnök

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is az erős dollár politikáját követi, miközben a UBS egy szakértője arra figyelmeztet, hogy a dollárgyengülés elleni fedezeti ügyletek komoly terhet róhatnak a bankrendszerre.

Bessent szerint

az erős dollár alapja a megfelelő gazdasági fundamentumok kialakítása és fenntartása.

Úgy véli, hogy a kormányzatnak olyan gazdaságpolitikát kell folytatnia, amely hosszú távon is bizalmat kelt az amerikai fizetőeszköz iránt.

Bessent kijelentése szembemegy az amerikai elnök, Donald Trump kedd esti nyilatkozatával, aki azt mondta, hogy kifejezetten örül a gyengébb dollárnak.

A kérdés az, hogy a piac melyiküknek hisz majd, mert sok a kétkedő az elmúlt pár napban.

Jól mutatja ezt, hogy az amerikai pénzügyminiszter interjúja előtt pár perccel a UBS egyik vezető szakembere arra figyelmeztetett, hogy a dollár gyengülése ellen védekezni kívánó befektetők komoly próbatétel elé állíthatják a bankrendszert. A dollár tavaly csaknem 10 százalékot veszített értékéből a többi fő devizával szemben, és az idén is további mintegy 2 százalékkal gyengült, részben az amerikai gazdaságpolitika körüli bizonytalanság miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ben Pearson, a UBS rövid távú kamatkereskedési részlegének globális vezetője elmondta, hogy egyre több ügyféllel tárgyalnak a fedezeti ügyletek növeléséről. Szerinte ez már olyan mértékű lehet, hogy strukturális kapacitásproblémákat vet fel a pénzügyi rendszerben.

A Barclays becslése szerint a befektetők jelenleg dolláreszközeik nagyjából 48 százalékát fedezik. Ez az arány az áprilisi vámsokkot követően átmenetileg 50 százalékra emelkedett, ami jól mutatja, milyen gyorsan tud nőni a fedezeti igény egy piaci sokk után.

Pearson számításai alapján, ha a fedezeti arány 5 százalékponttal emelkedne a külföldi befektetők körében, az mintegy 1500 milliárd dollárnyi dolláreladást eredményezne. Ekkora volument a rendszer csak akkor tud biztonságosan kezelni, ha a bankok elegendő tőkével rendelkeznek.

A fedezeti szolgáltatásokat nyújtó pénzintézeteknek ilyen helyzetben más pozícióik gyors felszámolásával kellene forrást felszabadítaniuk az ügyféligények kielégítésére. Ez tovább növelheti a piaci volatilitást.

A szakember szerint a szektor tisztában van a kockázatokkal, és alternatív megoldásokat keres a terhek enyhítésére. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy egy szélsőséges piaci helyzetben a bankoknak esetleg választaniuk kell majd, mely ügyfeleket szolgálják ki, és melyek kiszolgálását korlátozzák.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Donald Trump elnök beszélget Scott Bessent kereskedelmi miniszterrel, Marco Rubio külügyminiszterrel és Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadóval az Ovális Irodában, 2025. április 30-án, szerdán. (Hivatalos Fehér Ház fotó: Molly Riley).

