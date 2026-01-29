Ítéletet mondanak a dollárról - Így reagál a forint

A japán kötvénypiaci válság a múlt héten a devizapiacot is magával rántotta, mostanra azonban úgy tűnik, lecsillapodtak a kedélyek. A jen árfolyamában a legnagyobb mozgásokat a devizapiaci intervenció lehetősége generálta, ami a japán és az amerikai oldalon is felröppent, hogy aztán a tegnapi nap folyamán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kategorikusan cáfolja azt.

A tegnapi nagy mozgások óta az árfolyam megnyugodott, a kereskedés nagyobb kilengések nélkül zajlik.

A dollár-jen árfolyam a mai napon a 153,0 - 153,5-ös sávban mozog, jelenleg ennek felső részén jár a kurzus (153,4).