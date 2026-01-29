Ítéletet mondanak a dollárról - Így reagál a forint

A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából
Az amerikai kereskedelmi mérleg hiánya novemberben csaknem megduplázódott az előző hónaphoz képest, és 56,8 milliárd dollárra nőtt – közölte csütörtökön a Kereskedelmi Minisztérium. Ez jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett elemzők 44 milliárd dolláros várakozását, miközben a mutató októberben még 2009 óta nem látott alacsony szinten állt - írta meg a Bloomberg.
A tengerentúlra figyelnek délután a befektetők
Az amerikai gazdaságból érkező külkereskedelmi, munkaerőpiaci és ipari adatok mozgathatják ma délután az árfolyamokat. A mai csomagból várhatóan a munkaerőpiac helyzetére vonatkozó adatok lesznek a legérdekesebbek, ezek ugyanis közvetlenül érintik a Fed mandátumát. A Fed tegnap a munkaerőpiac stabilizálódó, enyhén javuló narratíváját hangsúlyozta, a mai adatok ezt erősíthetik vagy cáfolhatják meg.
Csak a forintot ütötték meg délelőtt a befektetők
A régiós devizák árfolyamában is visszatükröződnek az euró és dollár esetében tapasztalt délelőtti forintgyengülés, ami arra utal, hogy
főként hazai hírek állhattak a mozgás hátterében.
- a lengyel zloty árfolyama 0,23 százalékos napi forintgyengülés után most 90,65,
- a cseh korona jegyzése 0,06 százalékos emelkedés után 15,67, míg
- a román lej árfolyama pedig 0,12 százalékot emelkedve most 74,75 forint.
Erősen kezdi az évet az európai gazdaság
Januárban 98,2 pontra emelkedett az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexe a decemberi 97 pontról, ami kedvező kilátásokat jelez az első negyedéves növekedésre. A nagy tagállamok közül Franciaországban volt a leglátványosabb a javulás: a mutató 94,6 pontról 100,4 pontra ugrott, feltehetően a 2026-os költségvetés elfogadásával együtt járó politikai bizonytalanság mérséklődésének köszönhetően - áll az ING Bank friss elemzésében.
Az elmúlt napok viharai után most stabil a jen árfolyama
A japán kötvénypiaci válság a múlt héten a devizapiacot is magával rántotta, mostanra azonban úgy tűnik, lecsillapodtak a kedélyek. A jen árfolyamában a legnagyobb mozgásokat a devizapiaci intervenció lehetősége generálta, ami a japán és az amerikai oldalon is felröppent, hogy aztán a tegnapi nap folyamán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kategorikusan cáfolja azt.
A tegnapi nagy mozgások óta az árfolyam megnyugodott, a kereskedés nagyobb kilengések nélkül zajlik.
A dollár-jen árfolyam a mai napon a 153,0 - 153,5-ös sávban mozog, jelenleg ennek felső részén jár a kurzus (153,4).
Van most némi korrekció
381,2-ig csökkent az elmúlt percekben az euró jegyzése, miközben a dollár kurzusa lefelé mozdult, ott 319,0 árfolyam mellett zajlik a kereskedés.
Ismét gyengül a forint
Rövid szünet után ismét elindult felfelé az euró és a dollár jegyzése a devizapiacon. Előbbi 381,7-re, míg utóbbi 319,4-re, azaz napi maximumra emelkedett.
Sok forgatókönyv befolyásolhatja a forint pályáját
A makrogazdasági fundamentumokat tekintve vegyes kép rajzolódik ki most a forintról, a közeljövőben pedig a nemzetközi devizapiaci mozgások, a hazai gazdaság helyzete és a monetáris politika egyaránt hozhatnak fordulatokat.
Friss podcast-adásunkban ezen lehetséges forgatókönyvekről beszéltek a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzserei, Mandl Gergely és Rigó Gábor.
Az adás itt hallgatható meg.
Kapaszkodik a dollár, de messze van még a gödör széle
Minimálisan bár, de az erősödés jeleit mutatja a dollár:
- az euró jegyzése a reggeli 1,198-as szintről 1,195-re mérséklődött (0,25%-os változás),
- a forint ellenében közel fél forintot drágult a zöldhasú tegnap óta (0,16%-os változás),
- a svájci frank árfolyama pedig szintén 0,16%-ot (azaz 0,002 egységet) mérséklődött.
Óriási mozgások vannak a devizapiacon - mutatjuk az aktuális trendeket
A devizapiacok uralták az elmúlt napokban a szalagcímeket, mivel a dollár és a jen árfolyamában is nagy kilengéseket regisztráltak, a nemzetközi trendek farvize pedig a régiós devizák, így a forint piacára is elért.
A devizapiacok aktuális trendjeivel és várható mozgásaival alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:
2 forintot drágult ma már a dollár és az euró is
A reggel 8 óra körül látott szinthez képest az euró és a dollár is mintegy 2 forintot drágult már. Az elmúlt percekben azonban megállt a magyar fizetőeszköz gyengülése, az euró árfolyama 381,2-ig, a dolláré 318,5-ig korrigált vissza.
Tovább esik a forint
Nem tud talpra állni a forint: az euró árfolyama 381,6-nál jár, miközben a dollár jegyzése már a 319-es szinthez közelít.
Felszúrt a forint árfolyama
Egészen 381,3-ig emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben.
A dollár-forint kurzus szintén gyorsan emelkedik, most már 318,5-nél jár.
Nagy a csapkodás a devizapiacokon
Az árfolyamok volatilitása (ingadozása) alapján nagy az idegesség ma a devizapiacokon. Az euró-forint kurzus az elmúlt percekben 380,0-nál és 380,7-nél is járt, most épp 380,6.
Hasonló ingadozás látszik a dollár-forint piacon is, melyen a jegyzés a 317,1 - 318,1-es sáv két végpontját tesztelte az elmúlt percekben. A jegyzés most 318,0 forintnál jár.
Elmaradt történelmi csúcsbeállítás, mocorog az import
Tavaly 8,2 milliárd eurós többlettel zárt Magyarország külkereskedelmi mérlege - derül ki a KSH adataiból. A 2025-ös év alapvetően visszafogott exportot és importot hozott a gyengén muzsikáló gazdaságban, az utolsó hónapok viszont a behozatal meglódulásáról árulkodnak.
Gyengül a forint
Emelkedik az euró és a dollár jegyzése is: az európai fizetőeszköz árfolyama 380,4-ig, a dolláré 317,6-ig ugrott fel az elmúlt percekben.
Sorra kapja a csapásokat a dollár, megy vele a forint is
Többéves mélypontok közelébe gyengült a dollár ma reggelre, jelezve, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter tegnapi nyilatkozata és az esti Fed-kamatdöntés csak rövid időre tudott új irányt szabni a kereskedésnek.
Az euró jegyzése jelenleg a keddi 1,20-as mélypont közelében van (1,198), míg a dollár-forint piacon 317,1 körül alakul a kurzus.
A nemzetközi piacok nagy mozgásai a hazaira is átgyűrűznek, így a dollár-forint kurzus mellett az euró-forint árfolyamban is nagyobb elmozdulások látszanak. A kora reggeli 379,7-es szintről mostanra 380,2-ig gyengült a kurzus.
Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?
Tavaly az utolsó negyedévben kiléphetett a magyar gazdaság a stagnálásból, és némi növekedést mutathatott - így gondolják a Portfolio által megkérdezett elemzők a holnap megjelenő GDP-adat előtt. A szakértők fokozatosan gyorsuló gazdaságra számítanak a következő időszakban, de a várakozások visszafogottságát jelzi, hogy a 2026-os éves átlagos gazdasági bővülésre vonatkozó előrejelzések ismét csökkentek.
Megakadt a gazdasági hangulat javulása az év elején
Januárban megakadt a gazdasági hangulat trendszerű emelkedése Magyarországon. Bár a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, a cégek hangulata romlott, és így a kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe csaknem 3 ponttal csökkent.
Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?
Sokáig a magyar gazdaságpolitika kőbe vésett célja volt, hogy a GDP-arányos államadósság csökkenő pályán legyen. A nagy cél érdekében még törvénybe is foglalták, hogy évről évre csökkennie kellene az adósságrátának. Ehhez képest 2025-ben sorozatban a második évben nem sikerült megugrani ezt a célt, és 2026-ban is kisebb csoda kell ahhoz, hogy ne kússzon tovább felfelé az adósság. Úgy tűnik, hogy a tartósan beragadt növekedés, illetve a költségvetési kiigazítás elmaradása akár tartósan veszélybe sodorhatja a magyar kormányzati törekvéseket. Ez pedig a piac felé sem jó üzenet, a hitelminősítők például kiemelten figyelik az adósság pályáját.
Itt van a Fed kamatdöntése!
Idei első kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó ráta mértékét az amerikai Federal Reserve. A jegybank lépése megfelelt az elemzői és piaci várakozásoknak. A döntést követő sajtótájékoztatón Jerome Powell, a Fed elnöke kiemelte, hogy a munkaerőpiac állapota a decemberi ülés óta stabilizálódott, az infláció pedig továbbra is a 2 százalékos árstabilitási cél felett van, így a jelenlegi monetáris kondíciók fenntartása indokolt. Az előrejelzések szerint 2026 második felében tompulni kezd a vámok árfelhajtó hatása, a gyorsuló gazdasági aktivitás hatásainak pedig előbb-utóbb a munkaerőpiacon is látszania kell. A jegybank előretekintő iránymutatása nem változott, a testület továbbra is adatvezérelt üzemmódban marad.
