Pattan a dollár, újra ütni kezdték a forintot
Pattan a dollár, újra ütni kezdték a forintot

Portfolio
Mozgalmasan alakultak az elmúlt napok a devizapiacokon: a legnagyobb változások a dollárban és a jenben következtek be, de a forint szintén komoly hullámvasútra került. A Fed tegnapi kamatdöntése után rövid időre megállt a zöldhasú gyengülése, de a hajnali órákban ismét egyre többen kezdtek a dollár ellen fogadni, így ma reggel ismét a 2021-2022-es csúcsok közelében jártak a jegyzések. A mai nap egyelőre az elmúlt napok nagy mozgásainak korrekciójáról szól a dollár és a forint háza táján is, előbbi erősödő, utóbbi inkább gyengülő trendet mutat a nap folyamán.
Pattan a dollár

Az elmúlt percekben majdnem két egységet emelkedett a dollár-forint árfolyam, amely most 320 fölött jár már (320,2).

Az euró ellenében szintén komoly dollárerősödés kezdődött, 0,24 százalékot mozdulva a kurzus most 1,191-ig csökkent.

382 felé közelít az euró árfolyama, emelkedik a dolláré is

Folytatódik a forint gyengülése, már 381,9-ig kúszott fel az euró árfolyama.

A dollárral szemben szintén gyengül a forint, az elmúlt percekben közel 1,5 egységet emelkedve most 319,7 az árfolyam.

Felszúrt a forint árfolyama

Hirtelen 0,8 egységgel, 381,4-ig emelkedett az euró jegyzése.

Araszol a forint

Enyhe forinterősödés kezdődött a devizapiacokon az elmúlt percekben. A dollár kurzusa 318,1-re, az euróé pedig 380,6-ra mérséklődött.

Lényegében oldalazik a forint

Kisebb megingásoktól eltekintve stabil a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai fizetőeszköz egységéért most 380,9, míg a zöldhasúért 318,6 forintot kell fizetni.

A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából

Az amerikai kereskedelmi mérleg hiánya novemberben csaknem megduplázódott az előző hónaphoz képest, és 56,8 milliárd dollárra nőtt – közölte csütörtökön a Kereskedelmi Minisztérium. Ez jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett elemzők 44 milliárd dolláros várakozását, miközben a mutató októberben még 2009 óta nem látott alacsony szinten állt - írta meg a Bloomberg.

A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából
A tengerentúlra figyelnek délután a befektetők

Az amerikai gazdaságból érkező külkereskedelmi, munkaerőpiaci és ipari adatok mozgathatják ma délután az árfolyamokat. A mai csomagból várhatóan a munkaerőpiac helyzetére vonatkozó adatok lesznek a legérdekesebbek, ezek ugyanis közvetlenül érintik a Fed mandátumát. A Fed tegnap a munkaerőpiac stabilizálódó, enyhén javuló narratíváját hangsúlyozta, a mai adatok ezt erősíthetik vagy cáfolhatják meg.

Csak a forintot ütötték meg délelőtt a befektetők

A régiós devizák árfolyamában is visszatükröződnek az euró és dollár esetében tapasztalt délelőtti forintgyengülés, ami arra utal, hogy

főként hazai hírek állhattak a mozgás hátterében.

  • a lengyel zloty árfolyama 0,23 százalékos napi forintgyengülés után most 90,65,
  • a cseh korona jegyzése 0,06 százalékos emelkedés után 15,67, míg
  • a román lej árfolyama pedig 0,12 százalékot emelkedve most 74,75 forint.
Erősen kezdi az évet az európai gazdaság

Januárban 98,2 pontra emelkedett az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexe a decemberi 97 pontról, ami kedvező kilátásokat jelez az első negyedéves növekedésre. A nagy tagállamok közül Franciaországban volt a leglátványosabb a javulás: a mutató 94,6 pontról 100,4 pontra ugrott, feltehetően a 2026-os költségvetés elfogadásával együtt járó politikai bizonytalanság mérséklődésének köszönhetően - áll az ING Bank friss elemzésében.

Erősen kezdi az évet az európai gazdaság
Az elmúlt napok viharai után most stabil a jen árfolyama

A japán kötvénypiaci válság a múlt héten a devizapiacot is magával rántotta, mostanra azonban úgy tűnik, lecsillapodtak a kedélyek. A jen árfolyamában a legnagyobb mozgásokat a devizapiaci intervenció lehetősége generálta, ami a japán és az amerikai oldalon is felröppent, hogy aztán a tegnapi nap folyamán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kategorikusan cáfolja azt.

A tegnapi nagy mozgások óta az árfolyam megnyugodott, a kereskedés nagyobb kilengések nélkül zajlik.

Élőben nézzük végig, ahogy épp próbálják megmenteni a világgazdaságot az összeomlástól

2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

Szenzációs pénzügyi trükk lehet a megoldás: egy csapásra megtáltosodhat a szenvedő deviza?

Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár

Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon

Nagyot ugrott a jen árfolyama Scott Bessent kijelentésére

A dollár-jen árfolyam a mai napon a 153,0 - 153,5-ös sávban mozog, jelenleg ennek felső részén jár a kurzus (153,4).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Van most némi korrekció

381,2-ig csökkent az elmúlt percekben az euró jegyzése, miközben a dollár kurzusa lefelé mozdult, ott 319,0 árfolyam mellett zajlik a kereskedés.

Ismét gyengül a forint

Rövid szünet után ismét elindult felfelé az euró és a dollár jegyzése a devizapiacon. Előbbi 381,7-re, míg utóbbi 319,4-re, azaz napi maximumra emelkedett.

Sok forgatókönyv befolyásolhatja a forint pályáját

A makrogazdasági fundamentumokat tekintve vegyes kép rajzolódik ki most a forintról, a közeljövőben pedig a nemzetközi devizapiaci mozgások, a hazai gazdaság helyzete és a monetáris politika egyaránt hozhatnak fordulatokat.

Friss podcast-adásunkban ezen lehetséges forgatókönyvekről beszéltek a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzserei, Mandl Gergely és Rigó Gábor.

Az adás itt hallgatható meg.

Kapaszkodik a dollár, de messze van még a gödör széle

Minimálisan bár, de az erősödés jeleit mutatja a dollár:

  • az euró jegyzése a reggeli 1,198-as szintről 1,195-re mérséklődött (0,25%-os változás),
  • a forint ellenében közel fél forintot drágult a zöldhasú tegnap óta (0,16%-os változás),
  • a svájci frank árfolyama pedig szintén 0,16%-ot (azaz 0,002 egységet) mérséklődött.
Óriási mozgások vannak a devizapiacon - mutatjuk az aktuális trendeket

A devizapiacok uralták az elmúlt napokban a szalagcímeket, mivel a dollár és a jen árfolyamában is nagy kilengéseket regisztráltak, a nemzetközi trendek farvize pedig a régiós devizák, így a forint piacára is elért.

A devizapiacok aktuális trendjeivel és várható mozgásaival alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:

A háború kitörése óta nem történt ilyen - Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint

2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon

Szuperdevizákat azonosítottak - Mutatjuk, melyik ez a három

2 forintot drágult ma már a dollár és az euró is

A reggel 8 óra körül látott szinthez képest az euró és a dollár is mintegy 2 forintot drágult már. Az elmúlt percekben azonban megállt a magyar fizetőeszköz gyengülése, az euró árfolyama 381,2-ig, a dolláré 318,5-ig korrigált vissza.

Tovább esik a forint

Nem tud talpra állni a forint: az euró árfolyama 381,6-nál jár, miközben a dollár jegyzése már a 319-es szinthez közelít.

Felszúrt a forint árfolyama

Egészen 381,3-ig emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben.

A dollár-forint kurzus szintén gyorsan emelkedik, most már 318,5-nél jár.

Nagy a csapkodás a devizapiacokon

Az árfolyamok volatilitása (ingadozása) alapján nagy az idegesség ma a devizapiacokon. Az euró-forint kurzus az elmúlt percekben 380,0-nál és 380,7-nél is járt, most épp 380,6.

Hasonló ingadozás látszik a dollár-forint piacon is, melyen a jegyzés a 317,1 - 318,1-es sáv két végpontját tesztelte az elmúlt percekben. A jegyzés most 318,0 forintnál jár.

Elmaradt történelmi csúcsbeállítás, mocorog az import

Tavaly 8,2 milliárd eurós többlettel zárt Magyarország külkereskedelmi mérlege - derül ki a KSH adataiból. A 2025-ös év alapvetően visszafogott exportot és importot hozott a gyengén muzsikáló gazdaságban, az utolsó hónapok viszont a behozatal meglódulásáról árulkodnak.

Elmaradt történelmi csúcsbeállítás, mocorog az import
Gyengül a forint

Emelkedik az euró és a dollár jegyzése is: az európai fizetőeszköz árfolyama 380,4-ig, a dolláré 317,6-ig ugrott fel az elmúlt percekben.

Sorra kapja a csapásokat a dollár, megy vele a forint is

Többéves mélypontok közelébe gyengült a dollár ma reggelre, jelezve, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter tegnapi nyilatkozata és az esti Fed-kamatdöntés csak rövid időre tudott új irányt szabni a kereskedésnek.

Trump embere bevédte a dollárt, homlokegyenest mást mondott, mint az elnök

Nagyot ugrott a jen árfolyama Scott Bessent kijelentésére

Itt van a Fed kamatdöntése!

Az euró jegyzése jelenleg a keddi 1,20-as mélypont közelében van (1,198), míg a dollár-forint piacon 317,1 körül alakul a kurzus.

A nemzetközi piacok nagy mozgásai a hazaira is átgyűrűznek, így a dollár-forint kurzus mellett az euró-forint árfolyamban is nagyobb elmozdulások látszanak. A kora reggeli 379,7-es szintről mostanra 380,2-ig gyengült a kurzus.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?

Tavaly az utolsó negyedévben kiléphetett a magyar gazdaság a stagnálásból, és némi növekedést mutathatott - így gondolják a Portfolio által megkérdezett elemzők a holnap megjelenő GDP-adat előtt. A szakértők fokozatosan gyorsuló gazdaságra számítanak a következő időszakban, de a várakozások visszafogottságát jelzi, hogy a 2026-os éves átlagos gazdasági bővülésre vonatkozó előrejelzések ismét csökkentek.

Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?
Megakadt a gazdasági hangulat javulása az év elején

Januárban megakadt a gazdasági hangulat trendszerű emelkedése Magyarországon. Bár a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, a cégek hangulata romlott, és így a kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe csaknem 3 ponttal csökkent.

Megakadt a gazdasági hangulat javulása az év elején
Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?

Sokáig a magyar gazdaságpolitika kőbe vésett célja volt, hogy a GDP-arányos államadósság csökkenő pályán legyen. A nagy cél érdekében még törvénybe is foglalták, hogy évről évre csökkennie kellene az adósságrátának. Ehhez képest 2025-ben sorozatban a második évben nem sikerült megugrani ezt a célt, és 2026-ban is kisebb csoda kell ahhoz, hogy ne kússzon tovább felfelé az adósság. Úgy tűnik, hogy a tartósan beragadt növekedés, illetve a költségvetési kiigazítás elmaradása akár tartósan veszélybe sodorhatja a magyar kormányzati törekvéseket. Ez pedig a piac felé sem jó üzenet, a hitelminősítők például kiemelten figyelik az adósság pályáját.

Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?
Itt van a Fed kamatdöntése!

Idei első kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó ráta mértékét az amerikai Federal Reserve. A jegybank lépése megfelelt az elemzői és piaci várakozásoknak. A döntést követő sajtótájékoztatón Jerome Powell, a Fed elnöke kiemelte, hogy a munkaerőpiac állapota a decemberi ülés óta stabilizálódott, az infláció pedig továbbra is a 2 százalékos árstabilitási cél felett van, így a jelenlegi monetáris kondíciók fenntartása indokolt. Az előrejelzések szerint 2026 második felében tompulni kezd a vámok árfelhajtó hatása, a gyorsuló gazdasági aktivitás hatásainak pedig előbb-utóbb a munkaerőpiacon is látszania kell. A jegybank előretekintő iránymutatása nem változott, a testület továbbra is adatvezérelt üzemmódban marad.

Itt van a Fed kamatdöntése!

