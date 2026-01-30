Késő este is gyengül a forint

Eközben a magyar gazdaság teljesítménye tavaly a negyedik negyedévben mindössze 0,2 százalékkal bővült az előző három hónaphoz képest, elmaradva a 0,4 százalékos várakozásoktól, ami tovább növeli az óvatosságot. A dollár szárnyalása is erre erősít rá: a forinttal szemben több mint 2,5 egységgel, közel 0,8 százalékkal erősödött, miközben az euróhoz képest 0,4 százalékos pluszban jár, a forint pedig az euróval szemben is gyengül, 381–382 között ingadozó árfolyam mellett.
Hamar megtorpant a forint korrekciós kísérlete
Bár a dollárral szembeni fordulat után 321 alá is benézett a forint, a nap végére visszagyengült a napi mélyponthoz közeli 321,5-ös árra. Ezzel a 318 körüli nyitószinthez képest 3,5 egységet rontott a magyar deviza.
Ugyan a kilengések élesebbek voltak az euróval szemben, itt egy kisebb tartományban mozgott a forint, amely 380,5-ről induló árfolyamról 381,2 körül látszik megállapodni a nap végéhez közeledve.
Megfordult, de még nem talált erőre a forint
A dollárral szemben már 322 felé közelített a forint, de 321,85-ös napi csúcsán megállt, majd visszafordult a magyar valuta, így most 321 környékén tartja magát.
Hasonló, bár enyhébb fordulat történt az euró esetében is, ahol 381,6-ról táncolt vissza 381,4-re a forint.
Napi mélypontjára gyengült a forint
A piacok egyelőre pozitívan értékelik, hogy Kevin Warsh lett Trump elnök jelöltje a FED élére, ezért a dollár jelentős erősödésben van az euróhoz képest. Már 0,85 százalékot javított.
Ezzel párhuzamosan a forint is gyengülésnek indult a dollárhoz képest és elérte napi mélypontját. 321,1 fölé ment az árfolyam.
Nagyot ment a dollár
Az euró késő délután 381 forint alatt, a dollár pedig 320 felett mozog. A nap eddig a dollár erősödéséről szólt, amely az euróval szemben 0,6 százalékot tudott javítani.
Ennek oka részben az, hogy Kevin Warsh, a Wall Street és a politika határán mozgó közgazdász veheti át a Federal Reserve irányítását, ami szakítást jelenthet a jelenlegi monetáris dogmákkal. Warsh elutasítja a végtelen pénznyomtatást, agresszív mérlegszűkítést és a bankszabályozás újraírását sem zárja ki, miközben a kamatpolitikában is meglepetésekre készülhet.
320 körül a dollár
A dollár délután 320 forint körül mozog, miközben ma napközben 321 és 317,7 között ingadozott.
Kanyarban is gyorsulni tudott a közép-európai gazdaság
2025-ben átlagosan 3,6 százalékkal nőtt a lengyel GDP, a bővülés motorja a magán- és közösségi fogyasztás volt, miközben 2026-ra az uniós források élénkítő hatásával további gyorsulás várható - jelentette az ING Bank.
381 alatt az euró
Délutánra az euró árfolyama 380,8-ig ment, amely komoly korrekció ahhoz képest, hogy korábban nap közben 382 felett is járt.
Nagyot emelkedett a termelői maginfláció az USA-ban
A vártnál sokkal magasabb lett az amerikai termelői maginfláció. Az adat rávilágít arra, hogy továbbra is nagyon érzékeny az USA-ban az infláció kérdése egy olyan helyzetben, amikor a fiksális politika laza és éppen egy hatalmas beruházási hullám zajlik a világ legnagyobb gazdaságában.
Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén
2025 viharos gazdasági-politikai eseményei ellenére Európa gazdasága ellenálló maradt, az év második felében pedig a növekedés érezhetően gyorsulni kezdett. A trend az év utolsó negyedévében is folytatódott, amikor nagy meglepetést okozva negyedéves alapon 0,3-0,3, éves alapon pedig 1,3 és 1,4 százalékkal bővült átlagosan az euróövezet és az Európai Unió GDP-je. A meglepetést a kontinens nagy gazdaságai okozták, hiszen Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia egyaránt a várakozásokat felülmúló mértékű növekedésről számolt be. A növekedési rangsor dobogósai Írország, Lengyelország és Spanyolország, míg a rangsor végén a recessziót éppen csak elkerülő Finnország, a két év után először növekedést regisztráló Németország és a már 3 éve stagnáló Magyarország vannak.
Reagált Nagy Márton a mai GDP-adatra!
A magyar gazdaság 2025-ben gyengén teljesített: a GDP mindössze 0,3 százalékkal nőtt éves átlagban, a negyedik negyedévben pedig 0,2 százalékos bővülést mért a KSH. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány a belső fogyasztás élénkítésével kerülte el a recessziót, miközben a gazdaságot a restriktív monetáris politika magas reálkamatokon keresztül ellenszélben tartja.
Szárnyal a dollár
A dollár 2,6 egységet erősödött a forinttal szemben délelőttre, ez 320,4-es árfolyamot jelent.
Az amerikai fizetőeszköz erősödése mögött az áll, hogy a hírek szerint Kevin Warsh, a Wall Street és a politika hibridje veheti át a Fed irányítását, ami egyet jelent a mai monetáris dogmák tűzre vetésével. Warsh nem hisz a végtelen pénznyomtatásban és kész agresszíven szűkíteni a mérleget, még akkor is, ha ez rövid távon fájni fog. Cserébe újraírná a bankszabályozást és a kamatpolitikával kapcsolatban is meglepetésre készülhet.
320 körül jár a dollár
A dollár 320 körül mozog pénteken, ez több mint két egységnyi forintgyengülés a tegnap esti szinthez képest.
Megvan a Fed új elnöke? Tombol a piac
A hírek szerint Kevin Warsh, a Wall Street és a politika hibridje veheti át a Fed irányítását, ami egyet jelent a mai monetáris dogmák tűzre vetésével. Warsh nem hisz a végtelen pénznyomtatásban és kész agresszíven szűkíteni a mérleget, még akkor is, ha ez rövid távon fájni fog. Cserébe újraírná a bankszabályozást és a kamatpolitikával kapcsolatban is meglepetésre készülhet. Elemzésünkben bemutatjuk, hogyan alakíthatja át a „Warsh-pivot” a befektetési térképet, és miért remegtek meg a tőzsdék már a pletyka hallatán is.
Korrigál a forint
Bár a forint a tegnap esti szinthez képest még mindig gyengül az euróval szemben, az árfolyam már 381 alatt jár.
Keresi az irányt a forint
A forint az euróval szemben gyengüléssel kezdte a pénteket, az árfolyam egészen 382-ig ment, ezt azonban egy korrekció követte.
Itt a friss GDP-adat, ismét csalódást okozott a magyar gazdaság
Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg az előző negyedévit. Előzetesen az elemzők 0,4%-os bővülésre számítottak, vagyis az eredmény elmarad várakozásoktól. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.
Lassult a francia növekedés
A francia gazdaság 0,2 százalékkal bővült a tavalyi év utolsó negyedévében, ami lassulást jelent az előző három hónaphoz képest – derül ki az INSEE statisztikai hivatal pénteken közzétett előzetes adataiból.
Tovább gyengült a forint
Az euró és a dollár is tovább menetelt a forinttal szemben:
- Az euró 382 felett,
- a dollár pedig már jócskán 320 felett jár.
Érkezik az egyik legfontosabb magyar adat – Mit csinál a forint?
Mozgalmas napokon van túl a devizapiac: az elmúlt időszakban érezhető árfolyam-elmozdulások rajzolódtak ki, elsősorban a dollár és a japán jen esetében, de a forint sem maradt ki a hektikus mozgásokból. A hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban látványos hullámzást mutatott a főbb devizákkal szemben.
A péntek reggeli órákban ugyan még visszafogott a kereskedési aktivitás, ennek ellenére az euró már ekkor is érdemben erősödött a forinthoz képest: a
z árfolyam több mint egy forinttal feljebb került, és 381,4 környékén jár.
A dollár ennél is nagyobb lendületet vett, 320 forint fölé kapaszkodott, ami több mint kétforintos elmozdulást jelent.
Eközben az euró–dollár keresztárfolyam 1,191-nél alakul, ami nagyjából 0,4 százalékos dollárerősödésnek felel meg.
A pénteki nap azonban nemcsak az árfolyammozgások miatt lehet kiemelt, hanem a makroadatok szempontjából is. Érkeznek a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatok: a hazai befektetők számára különösen a magyar számok lehetnek mérvadók, de Nyugat-Európából is több friss statisztika lát napvilágot. Németországban ráadásul a januári előzetes inflációs adatot is közzéteszik, miközben az Egyesült Államokban a termelői árak alakulására figyelhetnek a piaci szereplők.
