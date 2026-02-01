Akkorát rántottak a dolláron pénteken, hogy a világ beleremegett. Trendforduló, vagy csak korrekció?

Óriási pofont kaptak pénteken a befektetők, miután Trump megnevezte az amerikai jegybank következő elnökét. Tépték a dollárt, beszakadtak a nemesfémek, estek a kriptók, és a részvényesek sem mondtak köszönetet. Ahogy sokszor, most is a dollár hirtelen erősödése kövezte ki az utat a pokol felé. Mi azonban nem ijedünk meg a rövid távú reakcióktól, inkább arra keressük a választ, ami a jövőnket eldönti: vajon ez a felpattanás csak egy „visszateszt” a 18 éves trendvonalnál a további zuhanás előtt, vagy a letörés volt az átverés, és pénteken egy új befektetési korszakba léptünk?

A dollár iránya az elmúlt egy évben a Portfolio Signature előfizetőinek teljesen egyértelmű volt. Már tavaly figyelmeztettünk, hogy a Trump okozta bizonytalanság nem jó a dollárnak, és a nagy dollároptimizmus ellenére előrelátásunkat 10%-os eséssel jutalmazta a dollár.

Ezt követően, mikor már mindenki elhitte, hogy csak gyengülhet a dollár, az év közepén folyamatosan azt mondtuk, hogy annyi minden történik, hogy nem most jön el a dollárgyengülés ideje. Aztán most év elején, amikor már többen kezdtek potenciális dollárerősödésről beszélni, mi a Grönland-ügy kapcsán lettünk igazán pesszimisták a dollárra. A zöldhasú pedig úgy átrohant egy 18 éves trendvonalon, mintha ott sem lett volna.

Pénteken viszont kinvezték a Fed új elnökét, a dollár hatalmasat erősödött, és újra előbújtak azok, akik szerint most jöhet a nagy dollárerősödés. Mivel az utóbbi időben már szereztünk egy kis gyakorlatot abban, hogy érdemes a dolgok mélyére nézni és szembemenni a tömeggel, nézzük meg, hogy most is érdemes-e.