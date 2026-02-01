Akkorát rántottak a dolláron pénteken, hogy a világ beleremegett. Trendforduló, vagy csak korrekció?

A dollár iránya az elmúlt egy évben a Portfolio Signature előfizetőinek teljesen egyértelmű volt. Már tavaly figyelmeztettünk, hogy a Trump okozta bizonytalanság nem jó a dollárnak, és a nagy dollároptimizmus ellenére előrelátásunkat 10%-os eséssel jutalmazta a dollár.
Ezt követően, mikor már mindenki elhitte, hogy csak gyengülhet a dollár, az év közepén folyamatosan azt mondtuk, hogy annyi minden történik, hogy nem most jön el a dollárgyengülés ideje. Aztán most év elején, amikor már többen kezdtek potenciális dollárerősödésről beszélni, mi a Grönland-ügy kapcsán lettünk igazán pesszimisták a dollárra. A zöldhasú pedig úgy átrohant egy 18 éves trendvonalon, mintha ott sem lett volna.
Pénteken viszont kinvezték a Fed új elnökét, a dollár hatalmasat erősödött, és újra előbújtak azok, akik szerint most jöhet a nagy dollárerősödés. Mivel az utóbbi időben már szereztünk egy kis gyakorlatot abban, hogy érdemes a dolgok mélyére nézni és szembemenni a tömeggel, nézzük meg, hogy most is érdemes-e.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés