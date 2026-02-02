Mindenki a dollárra figyel, de közben szép csendben menetel a forint is

Az ING Bank szakértői szerint a dollár egyre stabilabbnak tűnik. A zöldhasú múlt heti zuhanását kiváltó leértékelődési hullám fordulni látszik, miután Donald Trump Kevin Warsht jelölte a Federal Reserve elnöki posztjára.

A túlvettnek tekintett nemesfémek korrekciója várhatóan további támaszt ad a dollárnak. A közelmúlt dolláresése ugyanakkor már korábban is túlságosan elszakadtnak tűnt a makrogazdasági folyamatoktól.

Mivel a dollár árfolyama mára részben helyreállt, ezen a héten a kereskedést jó eséllyel az adatokkal és a rövid lejáratú kamatvárakozások mozoghatják majd. Az amerikai makronaptár meglehetősen zsúfolt: jönnek az ISM-felmérések (a feldolgozóipari adat ma érkezik), majd a JOLTS és az ADP-statisztikák a pénteki munkaerőpiaci jelentés előtt. A konszenzus szerint mintegy 80 ezer új munkahely jöhet létre, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalékon maradhat.

Ez megalapozhatja a dollár további stabilizálódását vagy akár erősödését is.

A szakértők szerint az euró-dollár árfolyam fontosabb támaszszintje 1,1880–1,1900 körül húzódott, az ez alá való letörés a dollárba vetett bizalom helyreállásának jele. Az ING Bank elemzői szerint ha az euró újabb emelkedésbe kezdene anélkül, hogy ezt a friss adatok vagy események egyértelműen indokolnák, az a dollár tartósabb sérülékenységére utalna.

Jelenleg azonban a rövid távú dollárerősödés tűnik a valószínűbb forgatókönyvnek

- zárják elemzésüket az ING Bank közgazdászai.