Tépni kezdték a dollárt - Így reagál a forint

Pattan a dollár
Hirtelen esni kezdett az euró-dollár árfolyam, a jelenlegi 1,182-es kurzus azt jelenti, hogy már 0,26 százalékos erősödésben van a zöldhasú a közös európai fizetőeszközzel szemben a péntek esti árfolyamhoz képest.
A dollár-forint kurzus szintén gyors emelkedésben van, most már 322,3-nál jár a kurzus, ami 0,2 százalékkal magasabb a péntek esti szintnél.
Elmondták az elemzők, mi vár Magyarországra 2026-ban
Az idei gazdasági növekedés a piaci elemzők alap-előrejelzései szerint 1,5-2,5% között lehet – derült ki az Előrejelzők Fórumán. A negatív kockázati forgatókönyvek bekövetkezése esetén a magyar gazdaság 0-1%-kal növekedhet. A makroelemzők a főbb pozitív kockázatok között említették a választási költekezés nyomán a háztartások fogyasztásának várható felpörgését és a globális autóipari értékesítések további növekedését. A szakértők legfontosabb negatív kockázatként azonosították a beruházási volumen tartós csökkenését, a geopolitikai kockázatok további eszkalációját, valamint a vállalatok részéről az emelkedő bérköltségekre válaszul az elbocsátások növekedését. A szakértők szerint a közelgő választások a makrogazdasági előrejelzések elkészítését leginkább a forint árfolyam feltevésen keresztül befolyásolják, ami hatással van a becsült inflációs pályára és a jegybanki alapkamat előrejelzésére is.
Emelkedik a dollár-, oldalazik az euró árfolyama
Enyhén felfelé mozdult az elmúlt percekben a dollár árfolyama, a zöldhasú egységéért most 321,6 forintot kell adni.
Az euró árfolyamában nem történt érdemi mozgás, továbbra is 381,1 környékén mozog a kurzus.
Az EKB-től csak váratlan üzenet jöhet, a dollár kezében az euró sorsa is
Az ING Bank szakértői szerint a mostani hét fő kérdése, hogy az Európai Központi Bank (EKB) mennyire veszi komolyan az euró felértékelődését. Mivel az euró/dollár árfolyam már nincs a sokat emlegetett 1,20-as szint közelében, kisebb az esélye annak, hogy az EKB tisztségviselői nyíltan aggodalmukat fejezzék ki. Ha mégis reagálnának, az inkább az ülés utáni közleményben vagy később, a jegyzőkönyvben jelenhet meg.
Az EKB csütörtöki kamatdöntő ülésen várhatóan nem hangzik el olyan üzenet, amely miatt Christine Lagarde elnök feladná óvatos, visszafogott hozzáállását a konkrét árfolyamszintek kommentálásával kapcsolatban. Éppen ezért az EUR/USD árfolyamát várhatóan a dollár körüli piaci hangulat alakítja majd.
Ha a dollárba vetett bizalom valóban fokozatosan helyreáll, az árfolyam hamarosan elérheti a becsült rövid távú egyensúlyi szintet, az 1,0770-es szintet
- írják az elemzők.
Komoly meglepetést okozott az EU zászlóshajója
A koronavírus-járvány kezdete óta nem látott mélypontra süllyedt Franciaország központi költségvetési hiánya, ami arra utal, hogy a büdzsé körüli politikai válsághelyzet érdemben mérséklődik Európa második legnagyobb gazdaságában - közölte a Bloomberg.
Oldalazik a forint
Nem változott érdemben a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben az elmúlt percekben. A közös európai fizetőeszköz jegyzése 381,0, a dolláré 321,1 forint most.
Egyre stabilabb a dollár
Az ING Bank szakértői szerint a dollár egyre stabilabbnak tűnik. A zöldhasú múlt heti zuhanását kiváltó leértékelődési hullám fordulni látszik, miután Donald Trump Kevin Warsht jelölte a Federal Reserve elnöki posztjára.
A túlvettnek tekintett nemesfémek korrekciója várhatóan további támaszt ad a dollárnak. A közelmúlt dolláresése ugyanakkor már korábban is túlságosan elszakadtnak tűnt a makrogazdasági folyamatoktól.
Mivel a dollár árfolyama mára részben helyreállt, ezen a héten a kereskedést jó eséllyel az adatokkal és a rövid lejáratú kamatvárakozások mozoghatják majd. Az amerikai makronaptár meglehetősen zsúfolt: jönnek az ISM-felmérések (a feldolgozóipari adat ma érkezik), majd a JOLTS és az ADP-statisztikák a pénteki munkaerőpiaci jelentés előtt. A konszenzus szerint mintegy 80 ezer új munkahely jöhet létre, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalékon maradhat.
Ez megalapozhatja a dollár további stabilizálódását vagy akár erősödését is.
A szakértők szerint az euró-dollár árfolyam fontosabb támaszszintje 1,1880–1,1900 körül húzódott, az ez alá való letörés a dollárba vetett bizalom helyreállásának jele. Az ING Bank elemzői szerint ha az euró újabb emelkedésbe kezdene anélkül, hogy ezt a friss adatok vagy események egyértelműen indokolnák, az a dollár tartósabb sérülékenységére utalna.
Jelenleg azonban a rövid távú dollárerősödés tűnik a valószínűbb forgatókönyvnek
- zárják elemzésüket az ING Bank közgazdászai.
Két hónapos csúcson a forint a zlotyval szemben
A forint mai erősödése nemcsak az euróval és a dollárral, hanem a régiós devizákkal szemben is látványos: a lengyel zloty árfolyama 0,25 százalékkal csökkenve 90,3-ra mérséklődött. Ilyen alacsony jegyzésre legutóbb 2025 december elején volt példa.
Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, hogy lehetne 3 százalék körüli növekedés Magyarországon
A magyar gazdaság növekedési kilátásai nem olyan borúsak, mint azt a közvélekedés sugallja. Megfelelő gazdaságpolitikai lépésekkel a következő évtizedben akár évi 2–3 százalékos bővülés is elérhető lehet. A jelenlegi problémák kezeléséhez elsősorban a piaci mechanizmusok helyreállítására, a költségvetés stabilizálására és az európai integrációs folyamat elmélyítésére lenne szükség - írja Zsiday Viktor friss blogbejegyzésében.
Újra erőre kapott a forint
Az elmúlt percekben ismét erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz. Az euró jegyzése egészen 380,5-ig, a dolláré 320,8-ig mérséklődött.
Megállt a forint erősödése
Korrekció látszik a devizapiacon, az euró-forint árfolyam 380,9-ig, a dollár-forint kurzus 321,4-ig emelkedett vissza az elmúlt percekben.
Életjelet mutatott Európa beteg embere
A német kiskereskedelem tavaly nominálisan 3,8, reálértéken pedig 2,7 százalékkal növelte forgalmát a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) hétfői adatai szerint - írta meg a Handelsblatt.
Menetel a forint
Kitartóan erősödik a magyar deviza: reggel óta már 1,6 egységgel csökkent az euró, 1,5 egységgel a dollár árfolyama. Előbbi most 380,6, utóbbi 320,9 forint.
Keményen üzent Trump kedvenc embere, megvan az új piaci narratíva
Kevin Hassett, Donald Trump amerikai elnök gazdasági tanácsadója szerint a Federal Reserve-nek arra kell törekednie, hogy mérlegfőösszegét a lehető legalacsonyabb szintre csökkentse. Erről a Fox News vasárnapi műsorában beszélt - közölte a Bloomberg.
Folytatódik a forint szárnyalása
Tovább csökken az euró árfolyama, már 381 alatt van a jegyzés.
Bekezdett a forint
Jól kezdi a hetet a forint az euróval szemben, a hajnali 382,1-es árfolyamról hirtelen 381,3-ig csökkent a jegyzés. A tegnap esti kurzus 381,1 volt, ehhez képest még mindig feljebb van a jegyzés.
Ehhez hasonló mozgás volt látható a dollár-forint árfolyamban is: a zöldhasú jegyzése a hajnali 321,0 után előbb 322,4-ig emelkedett, majd most hirtelen 321,4-ig csökkent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
