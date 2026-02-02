  • Megjelenítés
Tépni kezdték a dollárt - Így reagál a forint
Tépni kezdték a dollárt - Így reagál a forint

Valóságos devizapiaci hullámvasútnak lehettünk szemtanúi az elmúlt két hétben. A dollár körüli bizalom megingása miatt többéves mélypontra gyengült az amerikai fizetőeszköz az euróval és a forinttal szemben is, bár a hét második felében Kevin Warsh Fed-elnöki jelölése és az ezzel járó spekulációk erősödő pályára állították a dollárt. A forint piacát az elmúlt napokban szintén nagy kilengések jellemezték, ez alól pedig a mai nap sem jelent kivételt. A magyar deviza erősen kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben is, de nap közben megtorpant a magyar deviza menetelése.
Pattan a dollár

Hirtelen esni kezdett az euró-dollár árfolyam, a jelenlegi 1,182-es kurzus azt jelenti, hogy már 0,26 százalékos erősödésben van a zöldhasú a közös európai fizetőeszközzel szemben a péntek esti árfolyamhoz képest.

A dollár-forint kurzus szintén gyors emelkedésben van, most már 322,3-nál jár a kurzus, ami 0,2 százalékkal magasabb a péntek esti szintnél.

Emelkedik a dollár-, oldalazik az euró árfolyama

Enyhén felfelé mozdult az elmúlt percekben a dollár árfolyama, a zöldhasú egységéért most 321,6 forintot kell adni.

Az euró árfolyamában nem történt érdemi mozgás, továbbra is 381,1 környékén mozog a kurzus.

Az EKB-től csak váratlan üzenet jöhet, a dollár kezében az euró sorsa is

Az ING Bank szakértői szerint a mostani hét fő kérdése, hogy az Európai Központi Bank (EKB) mennyire veszi komolyan az euró felértékelődését. Mivel az euró/dollár árfolyam már nincs a sokat emlegetett 1,20-as szint közelében, kisebb az esélye annak, hogy az EKB tisztségviselői nyíltan aggodalmukat fejezzék ki. Ha mégis reagálnának, az inkább az ülés utáni közleményben vagy később, a jegyzőkönyvben jelenhet meg.

Az EKB csütörtöki kamatdöntő ülésen várhatóan nem hangzik el olyan üzenet, amely miatt Christine Lagarde elnök feladná óvatos, visszafogott hozzáállását a konkrét árfolyamszintek kommentálásával kapcsolatban. Éppen ezért az EUR/USD árfolyamát várhatóan a dollár körüli piaci hangulat alakítja majd.

Ha a dollárba vetett bizalom valóban fokozatosan helyreáll, az árfolyam hamarosan elérheti a becsült rövid távú egyensúlyi szintet, az 1,0770-es szintet

- írják az elemzők.

A koronavírus-járvány kezdete óta nem látott mélypontra süllyedt Franciaország központi költségvetési hiánya, ami arra utal, hogy a büdzsé körüli politikai válsághelyzet érdemben mérséklődik Európa második legnagyobb gazdaságában - közölte a Bloomberg.

Oldalazik a forint

Nem változott érdemben a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben az elmúlt percekben. A közös európai fizetőeszköz jegyzése 381,0, a dolláré 321,1 forint most.

Egyre stabilabb a dollár

Az ING Bank szakértői szerint a dollár egyre stabilabbnak tűnik. A zöldhasú múlt heti zuhanását kiváltó leértékelődési hullám fordulni látszik, miután Donald Trump Kevin Warsht jelölte a Federal Reserve elnöki posztjára.

A túlvettnek tekintett nemesfémek korrekciója várhatóan további támaszt ad a dollárnak. A közelmúlt dolláresése ugyanakkor már korábban is túlságosan elszakadtnak tűnt a makrogazdasági folyamatoktól.

Mivel a dollár árfolyama mára részben helyreállt, ezen a héten a kereskedést jó eséllyel az adatokkal és a rövid lejáratú kamatvárakozások mozoghatják majd. Az amerikai makronaptár meglehetősen zsúfolt: jönnek az ISM-felmérések (a feldolgozóipari adat ma érkezik), majd a JOLTS és az ADP-statisztikák a pénteki munkaerőpiaci jelentés előtt. A konszenzus szerint mintegy 80 ezer új munkahely jöhet létre, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalékon maradhat.

Ez megalapozhatja a dollár további stabilizálódását vagy akár erősödését is.

A szakértők szerint az euró-dollár árfolyam fontosabb támaszszintje 1,1880–1,1900 körül húzódott, az ez alá való letörés a dollárba vetett bizalom helyreállásának jele. Az ING Bank elemzői szerint ha az euró újabb emelkedésbe kezdene anélkül, hogy ezt a friss adatok vagy események egyértelműen indokolnák, az a dollár tartósabb sérülékenységére utalna.

Jelenleg azonban a rövid távú dollárerősödés tűnik a valószínűbb forgatókönyvnek

- zárják elemzésüket az ING Bank közgazdászai.

Két hónapos csúcson a forint a zlotyval szemben

A forint mai erősödése nemcsak az euróval és a dollárral, hanem a régiós devizákkal szemben is látványos: a lengyel zloty árfolyama 0,25 százalékkal csökkenve 90,3-ra mérséklődött. Ilyen alacsony jegyzésre legutóbb 2025 december elején volt példa.

A magyar gazdaság növekedési kilátásai nem olyan borúsak, mint azt a közvélekedés sugallja. Megfelelő gazdaságpolitikai lépésekkel a következő évtizedben akár évi 2–3 százalékos bővülés is elérhető lehet. A jelenlegi problémák kezeléséhez elsősorban a piaci mechanizmusok helyreállítására, a költségvetés stabilizálására és az európai integrációs folyamat elmélyítésére lenne szükség - írja Zsiday Viktor friss blogbejegyzésében.

Újra erőre kapott a forint

Az elmúlt percekben ismét erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz. Az euró jegyzése egészen 380,5-ig, a dolláré 320,8-ig mérséklődött.

Megállt a forint erősödése

Korrekció látszik a devizapiacon, az euró-forint árfolyam 380,9-ig, a dollár-forint kurzus 321,4-ig emelkedett vissza az elmúlt percekben.

A német kiskereskedelem tavaly nominálisan 3,8, reálértéken pedig 2,7 százalékkal növelte forgalmát a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) hétfői adatai szerint - írta meg a Handelsblatt.

Menetel a forint

Kitartóan erősödik a magyar deviza: reggel óta már 1,6 egységgel csökkent az euró, 1,5 egységgel a dollár árfolyama. Előbbi most 380,6, utóbbi 320,9 forint.

Kevin Hassett, Donald Trump amerikai elnök gazdasági tanácsadója szerint a Federal Reserve-nek arra kell törekednie, hogy mérlegfőösszegét a lehető legalacsonyabb szintre csökkentse. Erről a Fox News vasárnapi műsorában beszélt - közölte a Bloomberg.

Folytatódik a forint szárnyalása

Tovább csökken az euró árfolyama, már 381 alatt van a jegyzés.

Bekezdett a forint

Jól kezdi a hetet a forint az euróval szemben, a hajnali 382,1-es árfolyamról hirtelen 381,3-ig csökkent a jegyzés. A tegnap esti kurzus 381,1 volt, ehhez képest még mindig feljebb van a jegyzés.

Ehhez hasonló mozgás volt látható a dollár-forint árfolyamban is: a zöldhasú jegyzése a hajnali 321,0 után előbb 322,4-ig emelkedett, majd most hirtelen 321,4-ig csökkent.

Mozgalmas hét után fordulunk rá egy újabb, legalább ennyire sűrű időszakra: a múlt heti éles irányváltások és hirtelen hangulatfordulatok után most kiderülhet, merre áll be tartósabban a piac. A devizák, a kötvények és a részvényindexek egyszerre keresik az egyensúlyt, miközben több kulcsadat is választ adhat arra, hogy milyen az amerikai és erópai makrogazdasági helyzet, meddig tart ki a dollár új lendülete, a forint stabilitása és mi lesz az elmúlt időszak legjobb befektetéséből legnagyobb szakadó arany és ezüst árfolyamával. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A dollár gyorsuló gyengüléséről szólt a január a devizapiacon, melyet teljes felfordulás jellemzett. Alig volt olyan deviza, ami gyengült volna az amerikai fizetőeszközzel szemben, csak az indiai rúpia mutatott érdemben rosszabb teljesítményt. A forinttól a tavalyi jelentős erősödés után a szakértők többsége inkább mérsékelt gyengülésre számított, azonban erre rácáfolt a magyar deviza, hiszen még az euróval szemben is kétéves csúcsot döntött januárban. Vagyis úgy tűnik, hogy egyelőre nem halványodik a carry trade ereje a piacon és a közelgő választások sem aggasztják a befektetőket.

Óriási pofont kaptak pénteken a befektetők, miután Trump megnevezte az amerikai jegybank következő elnökét. Tépték a dollárt, beszakadtak a nemesfémek, estek a kriptók, és a részvényesek sem mondtak köszönetet. Ahogy sokszor, most is a dollár hirtelen erősödése kövezte ki az utat a pokol felé. Mi azonban nem ijedünk meg a rövid távú reakcióktól, inkább arra keressük a választ, ami a jövőnket eldönti: vajon ez a felpattanás csak egy „visszateszt” a 18 éves trendvonalnál a további zuhanás előtt, vagy a letörés volt az átverés, és pénteken egy új befektetési korszakba léptünk?

