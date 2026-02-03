  • Megjelenítés
A nap végére megizmosodott a forint
Deviza

A nap végére megizmosodott a forint

Portfolio
Bár minimális erősödéssel kezdte a forint a keddi napot a dollárral és euróval szemben is, a nap végéhez közeledve, az eddigi teljesítményt nézve inkább csak oldalazik. Makrogazdasági adatokban nem bővelkedtünk ma, két fontosabb adatközlés volt csak: itthon az MNB publikálta a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat került fókuszba.
Megosztás

Nap végén erőt mutat a forint

A forint reggel óta egy viszonylag stabil oldalazásban van mind az euróval, mind a dollárral szemben. Bár a nap folyamán láthattunk élesebb elmozdulásokat és korrekciókat (kisebb idősíkon, szűk sávban), és jelenleg is erőt mutat,

az egész napos teljesítményt nézve egyik devizapár sem jelez határozott trendirányt.

Az euróval szembeni árfolyam grafikonján jól látható, hogy a jegyzés a 380 körüli szinten mozog.

EURHUF

A dollárral szemben is az oldalazás az alapirány. Az árfolyam jelenleg 322 körül áll.

A forint piac láthatóan új impulzusra vár, amely kibillentheti ebből az oldalazó csatornából.

Xuo9K5GR
Megosztás

Hosszú évek óta nem látott hozammal kecsegtet Németország

A német 30 éves államkötvények hozama 2011 óta nem látott szintre, 3,56 százalékra emelkedett. A befektetők a rekordméretű adósságkibocsátás ellentételezéseként magasabb prémiumot várnak el, miközben a 10 éves kötvények hozama is 2,90 százalékra nőtt - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Hosszú évek óta nem látott hozammal kecsegtet Németország
Megosztás

Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa

Az IMF figyelmeztetése szerint a Babiš-kormány növekedésösztönző politikája 2,3%-ra duzzaszthatja a cseh költségvetési hiányt, ami 2022 óta először kényszerítheti irányadó kamatemelésre a jegybankot. Miközben a szociális kiadások és a jóléti intézkedések pörgetik a gazdaságot, a valutaalap szerint a védelmi és nukleáris beruházások elhalasztása helyett hiteles fiskális fegyelemre lenne szükség a hosszú távú stabilitáshoz.

Tovább a cikkhez
Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa
Megosztás

Franciaország nem mindennapi javaslattal állt elő - Drasztikus lépéssel mentenék meg a világgazdaságot

Franciaország radikális ötlettel állt elő a G7-ek 2026-os elnökségének kezdetén: Roland Lescure pénzügyminiszter közös uniós és szövetségesi vámtarifák kidolgozását sürgeti a globális gazdasági egyensúlytalanságok megfékezésére - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Franciaország nem mindennapi javaslattal állt elő - Drasztikus lépéssel mentenék meg a világgazdaságot
Megosztás

Ellentétes mozgásban

Az euró-forint árjegyzése január 23. óta egy igen szűk, 3-3,5 forintos sávban mozog.

A jövőre kitekintve: nagyobb, trendszerű mozgásra csak akkor lehet számítani, ha kitör ebből a konszolidációs fázisból.

Wn1d124C

A dollárral szemben azonban egyértelmű trend látszik: a forint január 28. óta folyamatosan gyengül, ami nagyrészt a dollár index erősödésének köszönhető.

nPp6aqnK
Megosztás

Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része

Az Ausztrál Jegybank (RBA) kedden 3,6 százalékról 3,85 százalékra emelte az irányadó kamatot, így Ausztrália lett az első jelentős gazdaság, amely 2026-ban kamatemelésre szánta el magát. A döntéshozók szerint az inflációs nyomás továbbra is elég tartós ahhoz, hogy ismét szigorító lépésekre legyen szükség - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része
Megosztás

Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon

Törökországban januárban már egymást követő negyedik hónapja lassult az infláció, de a mérséklődés elmaradt az elemzői várakozásoktól, főként az élelmiszerek és más termékek szezonális drágulása miatt - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon
Megosztás

MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket

Javult a magyar háztartások körében a saját anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozás, az inflációs várakozások csökkenése megállt, és rekordmagas szinten stabilizálódott a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására – állapította meg az MNB friss lakossági megtakarítási felmérése.

Tovább a cikkhez
MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket
Megosztás

Megfagyott a forint árfolyama

Bár januárt erősen zárta a forint, a februári kezdés egyelőre még nem hozott érdemi mozgást a magyar devizában.

Előző héten a forint még közel 4 éves csúcsra, 314-ig erősödött.

Kedd reggel a dollár-forint árfolyama 322-es szinten áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró ellenében is megvolt a lendület január utolsó hetében,

hiszen 380 alá is benézett az árfolyam,

azóta viszont nem találja az irányt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok

Az amerikai bankok idén minden szegmensben a vállalati hitelek iránti kereslet élénkülésére számítanak – derül ki a Federal Reserve hétfőn közzétett felméréséből. A pénzintézetek többsége szerint az alacsonyabb kamatok és a növekvő beruházási igények egyaránt segíthetik a várt bővülést - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility