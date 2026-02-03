A nap végére megizmosodott a forint

A forint reggel óta egy viszonylag stabil oldalazásban van mind az euróval, mind a dollárral szemben. Bár a nap folyamán láthattunk élesebb elmozdulásokat és korrekciókat (kisebb idősíkon, szűk sávban), és jelenleg is erőt mutat,

az egész napos teljesítményt nézve egyik devizapár sem jelez határozott trendirányt.

Az euróval szembeni árfolyam grafikonján jól látható, hogy a jegyzés a 380 körüli szinten mozog.

A dollárral szemben is az oldalazás az alapirány. Az árfolyam jelenleg 322 körül áll.

A forint piac láthatóan új impulzusra vár, amely kibillentheti ebből az oldalazó csatornából.