Februári útvesztő: keresi a helyét a forint a nagy januári rali után

Bár januárt erősen zárta a forint, a februári kezdés egyelőre még nem hozott érdemi mozgást a magyar devizában.

Előző héten a forint még közel 4 éves csúcsra, 314-ig erősödött.

Kedd reggel a dollár-forint árfolyama 322-es szinten áll.

Az euró ellenében is megvolt a lendület január utolsó hetében,

hiszen 380 alá is benézett az árfolyam,

azóta viszont nem találja az irányt.