  • Megjelenítés
Februári útvesztő: keresi a helyét a forint a nagy januári rali után
Deviza

Februári útvesztő: keresi a helyét a forint a nagy januári rali után

Portfolio
Minimális erősödéssel kezdte a forint a keddi napot a dollárral és euróval szemben is. Makrogazdasági adatokban nem fogunk ma bővelkedeni, két fontosabb adatközlés lesz csak: itthon az MNB publikálja a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat kerül a fókuszba.
Megosztás

Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része

Az Ausztrál Jegybank (RBA) kedden 3,6 százalékról 3,85 százalékra emelte az irányadó kamatot, így Ausztrália lett az első jelentős gazdaság, amely 2026-ban kamatemelésre szánta el magát. A döntéshozók szerint az inflációs nyomás továbbra is elég tartós ahhoz, hogy ismét szigorító lépésekre legyen szükség - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része
Megosztás

Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon

Törökországban januárban már egymást követő negyedik hónapja lassult az infláció, de a mérséklődés elmaradt az elemzői várakozásoktól, főként az élelmiszerek és más termékek szezonális drágulása miatt - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon
Megosztás

MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket

Javult a magyar háztartások körében a saját anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozás, az inflációs várakozások csökkenése megállt, és rekordmagas szinten stabilizálódott a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására – állapította meg az MNB friss lakossági megtakarítási felmérése.

Tovább a cikkhez
MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket
Megosztás

Megfagyott a forint árfolyama

Bár januárt erősen zárta a forint, a februári kezdés egyelőre még nem hozott érdemi mozgást a magyar devizában.

Előző héten a forint még közel 4 éves csúcsra, 314-ig erősödött.

Kedd reggel a dollár-forint árfolyama 322-es szinten áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró ellenében is megvolt a lendület január utolsó hetében,

hiszen 380 alá is benézett az árfolyam,

azóta viszont nem találja az irányt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok

Az amerikai bankok idén minden szegmensben a vállalati hitelek iránti kereslet élénkülésére számítanak – derül ki a Federal Reserve hétfőn közzétett felméréséből. A pénzintézetek többsége szerint az alacsonyabb kamatok és a növekvő beruházási igények egyaránt segíthetik a várt bővülést - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pluszban zárt Amerika
Tépni kezdték a dollárt - Így reagál a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility