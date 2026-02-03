Februári útvesztő: keresi a helyét a forint a nagy januári rali után

Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része
Az Ausztrál Jegybank (RBA) kedden 3,6 százalékról 3,85 százalékra emelte az irányadó kamatot, így Ausztrália lett az első jelentős gazdaság, amely 2026-ban kamatemelésre szánta el magát. A döntéshozók szerint az inflációs nyomás továbbra is elég tartós ahhoz, hogy ismét szigorító lépésekre legyen szükség - írta a Bloomberg.
Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon
Törökországban januárban már egymást követő negyedik hónapja lassult az infláció, de a mérséklődés elmaradt az elemzői várakozásoktól, főként az élelmiszerek és más termékek szezonális drágulása miatt - számolt be a Bloomberg.
MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket
Javult a magyar háztartások körében a saját anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozás, az inflációs várakozások csökkenése megállt, és rekordmagas szinten stabilizálódott a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására – állapította meg az MNB friss lakossági megtakarítási felmérése.
Megfagyott a forint árfolyama
Bár januárt erősen zárta a forint, a februári kezdés egyelőre még nem hozott érdemi mozgást a magyar devizában.
Előző héten a forint még közel 4 éves csúcsra, 314-ig erősödött.
Kedd reggel a dollár-forint árfolyama 322-es szinten áll.
Az euró ellenében is megvolt a lendület január utolsó hetében,
hiszen 380 alá is benézett az árfolyam,
azóta viszont nem találja az irányt.
Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok
Az amerikai bankok idén minden szegmensben a vállalati hitelek iránti kereslet élénkülésére számítanak – derül ki a Federal Reserve hétfőn közzétett felméréséből. A pénzintézetek többsége szerint az alacsonyabb kamatok és a növekvő beruházási igények egyaránt segíthetik a várt bővülést - írja a Reuters.
