Kettős présbe került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése

Európa legtöbb piaci és makrogazdasági szakértője egy csendes, nyugodt évként tekintett 2026-ra, inflációs- és kamatpályát tekintve legalábbis biztosan. Ehhez képest az elmúlt hónapban reálgazdasági, devizapiaci és geopolitikai sokkok sorozata formálta a kilátásokat, felszínre hozva egy régóta elfeledett, mindent felforgató forgatókönyvet is. Az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntése egy olyan helyzetben érkezik, amelyre sem a döntéshozók, sem a befektetők nem voltak igazán felkészülve.

Alighanem a befektetők és a gazdasági szakértők is úgy azzal a nyugodt tudattal kezdték a 2026-os évet, hogy Európa gazdasága stabilan, de visszafogottan teljesít, miközben az inflációs- és kamatpálya lényegében bekövült a következő másfél évre.

Ehhez képest az idei év első hónapja őrült devizapiaci hullámvasutat, növekedési és inflációs meglepetéseket, valamint egy teljesen új, mindent felforgató kockázat megjelenését hozta,

ami miatt a befektetők és az EKB döntéshozói is alapjaiban gondolták újra középtávú stratégiájukat.