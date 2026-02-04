Újra izgalmas a japán jen
Úgy tűnik a japán devizapiaci intervenció belengetése csak ideiglenes korrekciót hozott a jennek. A fizetőeszköz 154,5-ig erősödött a dollárral szemben január végén, azonban az elmúlt hét napban tendenciózusan tartott a bejelentés előtti 156 feletti árfolyamszinthez, amelyet ma hajnalban lépett át.
Lélektani szint közelében a forint
Bár a magyar deviza a dollárral szemben gyengült az elmúlt napokban, a tegnap délutáni 321,8-322,2 körüli tartományhoz képest képest szerda reggel már 321,7 és 321,6 között oldalazott, azonban 8 óra után ismét 322-nél jár az árfolyam. Az amerikai valuta elmúlt heti megtáltosodása jelenleg inkább átmeneti erőre kapásnak tűnik, ezért meglehet, hogy az USD/HUF emelkedése is gyorsan megfordul.
Az euróval szemben kicsit más a helyzet. Itt január végére a forint visszaerősödött a 380-as lélektani szintig, azóta 380 és 382 között ingadozik. Tegnap késő délután 380 alá is leszúrt az árfolyam délután és elképzelhető, hogy ma is a kerek szintért fog harcolni a forint, ami reggel egy időre 380,5-ig erősödött.
A mai nap friss eurozóna és amerikai adatok is érkeznek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Csökkent az orosz bankszektor nyeresége
Így is összejött a 18 százalékos ROE.
Nagy változás jön a magyar közbeszerzéseknél
Létrejött a jogi háttér az innovációs közbeszerzések előtt.
Egy rémisztő, ám lehetséges forgatókönyv: mi van, ha Putyin megnyeri a háborút?
Az első lépés a katasztrófa elkerülése felé, ha elképzeljük, hogyan vesztheti el a Nyugat Ukrajnát
Megpróbálta megölni Donald Trumpot egy amerikai férfi - Örökre börtönbe kerülhet Ryan Routh
Lesben állva várta az amerikai politikust, de nem járt sikerrel.
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Ukrajnát sokkolta a csapás súlyossága.
Sosem került még ennyibe a magyar államadósság – Hova folyt el tavaly 4000 milliárd forint?
Korai lenne fellélegezni.
Elismerték az ukránok: kritikus a helyzet Kijevben
Maradhatnak az áramszünetek.
Megjelent a rezsistop rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal többe kerül a lakosság kimentése
Áramnál könnyen elveszhet a kedvezmény.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.