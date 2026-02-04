  • Megjelenítés
Lélektani szint közelében a forint
Portfolio
A nap első óráiban a dollárral és az euróval szemben is megindulni látszott a forint, azonban gyorsan visszarendeződött a kedden viszonylag szűk tartományokban mozgó árfolyam.
Újra izgalmas a japán jen

Úgy tűnik a japán devizapiaci intervenció belengetése csak ideiglenes korrekciót hozott a jennek. A fizetőeszköz 154,5-ig erősödött a dollárral szemben január végén, azonban az elmúlt hét napban tendenciózusan tartott a bejelentés előtti 156 feletti árfolyamszinthez, amelyet ma hajnalban lépett át.

Bár a magyar deviza a dollárral szemben gyengült az elmúlt napokban, a tegnap délutáni 321,8-322,2 körüli tartományhoz képest képest szerda reggel már 321,7 és 321,6 között oldalazott, azonban 8 óra után ismét 322-nél jár az árfolyam. Az amerikai valuta elmúlt heti megtáltosodása jelenleg inkább átmeneti erőre kapásnak tűnik, ezért meglehet, hogy az USD/HUF emelkedése is gyorsan megfordul.

Az euróval szemben kicsit más a helyzet. Itt január végére a forint visszaerősödött a 380-as lélektani szintig, azóta 380 és 382 között ingadozik. Tegnap késő délután 380 alá is leszúrt az árfolyam délután és elképzelhető, hogy ma is a kerek szintért fog harcolni a forint, ami reggel egy időre 380,5-ig erősödött.

A mai nap friss eurozóna és amerikai adatok is érkeznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

