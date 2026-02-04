Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

Bár a magyar deviza a dollárral szemben gyengült az elmúlt napokban, a tegnap délutáni 321,8-322,2 körüli tartományhoz képest képest szerda reggel már 321,7 és 321,6 között oldalazott, azonban 8 óra után ismét 322-nél jár az árfolyam. Az amerikai valuta elmúlt heti megtáltosodása jelenleg inkább átmeneti erőre kapásnak tűnik, ezért meglehet, hogy az USD/HUF emelkedése is gyorsan megfordul.

Az euróval szemben kicsit más a helyzet. Itt január végére a forint visszaerősödött a 380-as lélektani szintig, azóta 380 és 382 között ingadozik. Tegnap késő délután 380 alá is leszúrt az árfolyam délután és elképzelhető, hogy ma is a kerek szintért fog harcolni a forint, ami reggel egy időre 380,5-ig erősödött.

A mai nap friss eurozóna és amerikai adatok is érkeznek.

