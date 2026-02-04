  • Megjelenítés
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint
Deviza

Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

Portfolio
A délelőtti erőlködés után néhány óra leforgása alatt kapott erőre a magyar deviza.
Megosztás

Kettős présbe került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése

Európa legtöbb piaci és makrogazdasági szakértője egy csendes, nyugodt évként tekintett 2026-ra, inflációs- és kamatpályát tekintve legalábbis biztosan. Ehhez képest az elmúlt hónapban reálgazdasági, devizapiaci és geopolitikai sokkok sorozata formálta a kilátásokat, felszínre hozva egy régóta elfeledett, mindent felforgató forgatókönyvet is. Az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntése egy olyan helyzetben érkezik, amelyre sem a döntéshozók, sem a befektetők nem voltak igazán felkészülve.

Tovább a cikkhez
Kettős présbe került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése
Megosztás

Átütötte a 380-as határt a forint

Az reggel óta folyó tusa után megindult a forint euróval szembeni erősödése. Kicsivel délután három óra előtt lépte át a lélektaninak számító 380-as határt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel párhuzamosan a dollárral szemben is megindult az erősödés, ott jelenleg 321,5 alatt mozog a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Napi mélypontjára került a forint, de még nem látni mi lesz a nap vége

A dollárral szemben egész délelőtt próbálkozott a forint, így többször is a 321,5-ös érték közelébe jutott, de 10:30-tól kezdve viszonylag gyorsan visszagyengült az indító, 322 feletti szintjére, és nemrég megérkezett 322,6-os napi mélypontjára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben ehhez képest tartja magát, de inkább távolodni látszik a reggeli 380,55-ös napi csúcsától. Az utóbbi órákban a 380,6 és 381 közötti tartományban mozgolódott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra izgalmas a japán jen

Úgy tűnik a japán devizapiaci intervenció belengetése csak ideiglenes korrekciót hozott a jennek. A fizetőeszköz 154,5-ig erősödött a dollárral szemben január végén, azonban az elmúlt hét napban tendenciózusan tartott a bejelentés előtti 156 feletti árfolyamszinthez, amelyet ma hajnalban lépett át.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Lélektani szint közelében a forint

Bár a magyar deviza a dollárral szemben gyengült az elmúlt napokban, a tegnap délutáni 321,8-322,2 körüli tartományhoz képest képest szerda reggel már 321,7 és 321,6 között oldalazott, azonban 8 óra után ismét 322-nél jár az árfolyam. Az amerikai valuta elmúlt heti megtáltosodása jelenleg inkább átmeneti erőre kapásnak tűnik, ezért meglehet, hogy az USD/HUF emelkedése is gyorsan megfordul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben kicsit más a helyzet. Itt január végére a forint visszaerősödött a 380-as lélektani szintig, azóta 380 és 382 között ingadozik. Tegnap késő délután 380 alá is leszúrt az árfolyam délután és elképzelhető, hogy ma is a kerek szintért fog harcolni a forint, ami reggel egy időre 380,5-ig erősödött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap friss eurozóna és amerikai adatok is érkeznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility