Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

Kettős présbe került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése
Európa legtöbb piaci és makrogazdasági szakértője egy csendes, nyugodt évként tekintett 2026-ra, inflációs- és kamatpályát tekintve legalábbis biztosan. Ehhez képest az elmúlt hónapban reálgazdasági, devizapiaci és geopolitikai sokkok sorozata formálta a kilátásokat, felszínre hozva egy régóta elfeledett, mindent felforgató forgatókönyvet is. Az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntése egy olyan helyzetben érkezik, amelyre sem a döntéshozók, sem a befektetők nem voltak igazán felkészülve.
Átütötte a 380-as határt a forint
Az reggel óta folyó tusa után megindult a forint euróval szembeni erősödése. Kicsivel délután három óra előtt lépte át a lélektaninak számító 380-as határt.
Ezzel párhuzamosan a dollárral szemben is megindult az erősödés, ott jelenleg 321,5 alatt mozog a forint.
Napi mélypontjára került a forint, de még nem látni mi lesz a nap vége
A dollárral szemben egész délelőtt próbálkozott a forint, így többször is a 321,5-ös érték közelébe jutott, de 10:30-tól kezdve viszonylag gyorsan visszagyengült az indító, 322 feletti szintjére, és nemrég megérkezett 322,6-os napi mélypontjára.
Az euróval szemben ehhez képest tartja magát, de inkább távolodni látszik a reggeli 380,55-ös napi csúcsától. Az utóbbi órákban a 380,6 és 381 közötti tartományban mozgolódott.
Újra izgalmas a japán jen
Úgy tűnik a japán devizapiaci intervenció belengetése csak ideiglenes korrekciót hozott a jennek. A fizetőeszköz 154,5-ig erősödött a dollárral szemben január végén, azonban az elmúlt hét napban tendenciózusan tartott a bejelentés előtti 156 feletti árfolyamszinthez, amelyet ma hajnalban lépett át.
Lélektani szint közelében a forint
Bár a magyar deviza a dollárral szemben gyengült az elmúlt napokban, a tegnap délutáni 321,8-322,2 körüli tartományhoz képest képest szerda reggel már 321,7 és 321,6 között oldalazott, azonban 8 óra után ismét 322-nél jár az árfolyam. Az amerikai valuta elmúlt heti megtáltosodása jelenleg inkább átmeneti erőre kapásnak tűnik, ezért meglehet, hogy az USD/HUF emelkedése is gyorsan megfordul.
Az euróval szemben kicsit más a helyzet. Itt január végére a forint visszaerősödött a 380-as lélektani szintig, azóta 380 és 382 között ingadozik. Tegnap késő délután 380 alá is leszúrt az árfolyam délután és elképzelhető, hogy ma is a kerek szintért fog harcolni a forint, ami reggel egy időre 380,5-ig erősödött.
A mai nap friss eurozóna és amerikai adatok is érkeznek.
