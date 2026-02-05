Csúcsdöntésre készülhet a forint

Szűk sávban mozog a forint
A forint az euróval szemben ma eddig szűk sávban mozgott: 379,1 és 379,9 között.
Jön az EKB kamatdöntése, a piac Warshot próbálja árazni
Több fontos döntés várható ma monetáris politikai fronton: érkezik az Európai Központi Bank (EKB) soron következő kamatdöntése, ahol az elemzői várakozások szerint a jelenlegi 2,15 %-os irányadó kamatot jellemzően változatlanul hagyhatják a döntéshozók. Emellett a Bank of England (BoE) Monetáris Politikai Bizottsága is ma ülésezik.
Az utóbbi időszakban azonban a legfontosabb monetáris politikai fejlemény az USA következő jegybankelnöke, Kevin Warsh bejelentése volt: a befektetők azóta is próbálják az általa várhatóan követett monetáris politikai irányvonal szerint átrendezni portfóliójukat.
Az új hangulat: risk-off
Az elmúlt napokban a világgazdasági hangulat egyértelműen óvatosabb, sőt néhol kifejezetten kockázatkerülő irányba fordult. A befektetők a részvénypiacokon visszavettek a kockázatosabb eszközökből, ami részben az amerikai technológiai cégek gyengébb teljesítményének és volatilis gyorsjelentési szezon miatti bizonytalanságnak köszönhető – a Nasdaq index például az elmúlt két napban jelentős esést szenvedett el. A kockázatkerülés általában kedvezni szokott a dollárnak, az amerikai fizetőeszköz kissé erősödött is a főbb devizákkal szemben. Emellett az arany és az ezüst árfolyamában is heves kilengések voltak: kétszámjegyű eséseket is láthattunk. Mindezek a jelenségek azt tükrözik, hogy a piacokon növekszik a volatilitás és a befektetők hajlamosabbak biztonságosabb, kevésbé kockázatos pozíciókat keresni a bizonytalanabb környezetben.
A kockázatkerülés hátterében több tényező is meghúzódik:
- a technológiai szektorban az AI-beruházások költségei és a jövőbeni növekedési kilátások miatti aggodalmak is feszültséget keltenek, ami elbizonytalanítja a befektetőket.
- A globális árupiacokon pedig a kereslet-kínálati bizonytalanságok – például a nyersanyagok és energiahordozók árának mozgása – szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a piaci szereplők óvatosabban állnak a kockázatosabb eszközökhöz.
Ezek a tényezők összességében rövid távon a „risk-off” hangulatot erősítik, ahol a befektetők inkább stabilabb, kevésbé volatilis eszközök felé fordulnak.
Gyengül a dollár is a forinttal szemben
A dollár 0,4 egységet (0,11 százalék) gyengült a forinttal szemben ma, 321,3 körül jár az árfolyam.
Csúcsközelben a forint
Az euró 379,3 forint magasságában jár, még néhány fillér forinterősödés és elérjük a 2024. januári szintet.
Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban
Hiába a kormányzati transzferek, a bolti forgalom csak mérsékelten tudott növekedni decemberben is, az egész évet nézve pedig 3 százalék alatt maradt a növekedés. Ez elmarad a lakosság teljes fogyasztásának növekedési ütemétől, vagyis vélhetően a külföldi online vásárlások és a szolgáltatások vitték el a magyarok pénzét, de megtakarításra is juthatott.
380 alatt indítja a napot a forint
A szerdai bizonytalan kezdést követően néhány óra alatt látványosan erőre kapott a forint: a magyar deviza az esti órákra is megőrizte lendületét, így az euró–forint árfolyam 380 alá süllyedt. Mindez annak ellenére történt, hogy a nemzetközi piacokon kifejezetten hektikus mozgások voltak megfigyelhetők, a befektetői hangulatot erős ingadozások jellemezték.
A pozitív forintteljesítmény csütörtök reggel is kitartott.
Az euró a nap elején továbbra is 380 alatt mozgott, miközben a dollár jegyzése 322 forint környékén alakult.
A nemzetközi devizapiacon is viszonylag stabil képet láthattunk: az euró–dollár keresztárfolyam 1,179 körül állt, ami arra utal, hogy a főbb devizák között egyelőre nem alakult ki új irány.
Csütörtökön a hazai oldalon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a befektetési alapok és a biztosítók negyedik negyedéves mérlegadatait, míg a Központi Statisztikai Hivatal a decemberi kiskereskedelmi forgalomról ad tájékoztatást.
Németországból az ipari rendelésállomány friss számai érkeznek, az euróövezetben szintén a kiskereskedelmi adatokra figyelnek a befektetők, míg az Egyesült Államokban a heti munkanélküliségi segélykérelmek alakulása adhat új impulzust a piacoknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy ütést kaptak a Rheinmetall részvényei - Mi történik a 4iG partnerénél?
Több mint 6 százalékos a mínusz.
Megszólaltak a pénztárak a tavalyi hajcihőről: volt, aki 27 millió forint nyugdíjpénzt vett fel lakáscélra
A Grantis gyűjtötte össze az adatokat.
Aggasztó jelet találtunk: még csak most jöhet a nagy esés a tőzsdéken?
Legutóbb 20 százalékos esés jött pár hét alatt.
Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?
Egy NATO-tagállam máris vizsgálatot indított.
Milliókba kerülhet az építőiparban: ezt a három hibát mindenképp kerüld el az AI használatakor
A PlanRadar szakértői cikke.
Komoly veszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok
Az előrejelzésnek is komoly hiányosságai vannak.
Figyelmeztet a Nobel-békedíjas szervezet: jöhet az elképzelhetetlen, küszöbön az atomháború
A pusztulás felé masírozhat az emberiség.
Kirobbanó kereset: ráugrottak a befektetők a magyar kötvényekre
Újabb sikeres aukciót tartott az ÁKK.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?