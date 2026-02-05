Csúcsdöntésre készülhet a forint

A szerdai bizonytalan kezdést követően néhány óra alatt látványosan erőre kapott a forint: a magyar deviza az esti órákra is megőrizte lendületét, így az euró–forint árfolyam 380 alá süllyedt. Mindez annak ellenére történt, hogy a nemzetközi piacokon kifejezetten hektikus mozgások voltak megfigyelhetők, a befektetői hangulatot erős ingadozások jellemezték.

A pozitív forintteljesítmény csütörtök reggel is kitartott.

Az euró a nap elején továbbra is 380 alatt mozgott, miközben a dollár jegyzése 322 forint környékén alakult.

A nemzetközi devizapiacon is viszonylag stabil képet láthattunk: az euró–dollár keresztárfolyam 1,179 körül állt, ami arra utal, hogy a főbb devizák között egyelőre nem alakult ki új irány.

Csütörtökön a hazai oldalon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a befektetési alapok és a biztosítók negyedik negyedéves mérlegadatait, míg a Központi Statisztikai Hivatal a decemberi kiskereskedelmi forgalomról ad tájékoztatást.

Németországból az ipari rendelésállomány friss számai érkeznek, az euróövezetben szintén a kiskereskedelmi adatokra figyelnek a befektetők, míg az Egyesült Államokban a heti munkanélküliségi segélykérelmek alakulása adhat új impulzust a piacoknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images