  • Megjelenítés
Csúcsdöntésre készülhet a forint
Deviza

Csúcsdöntésre készülhet a forint

Portfolio
A forint 380 alatt kezdte a napot az euróval szemben csütörtökön, a dollár pedig 322 környékén jár. Ma érkezik több fontos hazai és nemzetközi makroadat, valamint az Európai Központi Bank kamatemelése is. A kiskereskedelmi forgalom decemberben 0,2 százalékkal nőtt havi összevetésben, míg éves szinten 3 százalék alatt maradt.
Megosztás

Szűk sávban mozog a forint

A forint az euróval szemben ma eddig szűk sávban mozgott: 379,1 és 379,9 között.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Jön az EKB kamatdöntése, a piac Warshot próbálja árazni

Több fontos döntés várható ma monetáris politikai fronton: érkezik az Európai Központi Bank (EKB) soron következő kamatdöntése, ahol az elemzői várakozások szerint a jelenlegi 2,15 %-os irányadó kamatot jellemzően változatlanul hagyhatják a döntéshozók. Emellett a Bank of England (BoE) Monetáris Politikai Bizottsága is ma ülésezik.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan kutyaszorítóba került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése

Az utóbbi időszakban azonban a legfontosabb monetáris politikai fejlemény az USA következő jegybankelnöke, Kevin Warsh bejelentése volt: a befektetők azóta is próbálják az általa várhatóan követett monetáris politikai irányvonal szerint átrendezni portfóliójukat.

Kapcsolódó cikkünk

A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Az új hangulat: risk-off

Az elmúlt napokban a világgazdasági hangulat egyértelműen óvatosabb, sőt néhol kifejezetten kockázatkerülő irányba fordult. A befektetők a részvénypiacokon visszavettek a kockázatosabb eszközökből, ami részben az amerikai technológiai cégek gyengébb teljesítményének és volatilis gyorsjelentési szezon miatti bizonytalanságnak köszönhető – a Nasdaq index például az elmúlt két napban jelentős esést szenvedett el. A kockázatkerülés általában kedvezni szokott a dollárnak, az amerikai fizetőeszköz kissé erősödött is a főbb devizákkal szemben. Emellett az arany és az ezüst árfolyamában is heves kilengések voltak: kétszámjegyű eséseket is láthattunk. Mindezek a jelenségek azt tükrözik, hogy a piacokon növekszik a volatilitás és a befektetők hajlamosabbak biztonságosabb, kevésbé kockázatos pozíciókat keresni a bizonytalanabb környezetben.

A kockázatkerülés hátterében több tényező is meghúzódik:

  • a technológiai szektorban az AI-beruházások költségei és a jövőbeni növekedési kilátások miatti aggodalmak is feszültséget keltenek, ami elbizonytalanítja a befektetőket.
  • A globális árupiacokon pedig a kereslet-kínálati bizonytalanságok – például a nyersanyagok és energiahordozók árának mozgása – szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a piaci szereplők óvatosabban állnak a kockázatosabb eszközökhöz.

Ezek a tényezők összességében rövid távon a „risk-off” hangulatot erősítik, ahol a befektetők inkább stabilabb, kevésbé volatilis eszközök felé fordulnak.

Megosztás

Gyengül a dollár is a forinttal szemben

A dollár 0,4 egységet (0,11 százalék) gyengült a forinttal szemben ma, 321,3 körül jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Csúcsközelben a forint

Az euró 379,3 forint magasságában jár, még néhány fillér forinterősödés és elérjük a 2024. januári szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban

Hiába a kormányzati transzferek, a bolti forgalom csak mérsékelten tudott növekedni decemberben is, az egész évet nézve pedig 3 százalék alatt maradt a növekedés. Ez elmarad a lakosság teljes fogyasztásának növekedési ütemétől, vagyis vélhetően a külföldi online vásárlások és a szolgáltatások vitték el a magyarok pénzét, de megtakarításra is juthatott.

Tovább a cikkhez
Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban
Megosztás

380 alatt indítja a napot a forint

A szerdai bizonytalan kezdést követően néhány óra alatt látványosan erőre kapott a forint: a magyar deviza az esti órákra is megőrizte lendületét, így az euró–forint árfolyam 380 alá süllyedt. Mindez annak ellenére történt, hogy a nemzetközi piacokon kifejezetten hektikus mozgások voltak megfigyelhetők, a befektetői hangulatot erős ingadozások jellemezték.

A pozitív forintteljesítmény csütörtök reggel is kitartott.

Az euró a nap elején továbbra is 380 alatt mozgott, miközben a dollár jegyzése 322 forint környékén alakult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon is viszonylag stabil képet láthattunk: az euró–dollár keresztárfolyam 1,179 körül állt, ami arra utal, hogy a főbb devizák között egyelőre nem alakult ki új irány.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Csütörtökön a hazai oldalon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a befektetési alapok és a biztosítók negyedik negyedéves mérlegadatait, míg a Központi Statisztikai Hivatal a decemberi kiskereskedelmi forgalomról ad tájékoztatást.

Németországból az ipari rendelésállomány friss számai érkeznek, az euróövezetben szintén a kiskereskedelmi adatokra figyelnek a befektetők, míg az Egyesült Államokban a heti munkanélküliségi segélykérelmek alakulása adhat új impulzust a piacoknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility