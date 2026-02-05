  • Megjelenítés
Kétéves csúcs közelében jár a forint
Kétéves csúcs közelében jár a forint

A forint 380 alatt kezdte a napot az euróval szemben csütörtökön, a dollár pedig 322 környékén jár. Ma lesz több fontos hazai és nemzetközi makroadat is. A kiskereskedelmi forgalom decemberben 0,2 százalékkal nőtt havi összevetésben, míg éves szinten 3 százalék alatt maradt.
Csúcsközelben a forint

Az euró 379,3 forint magasságában jár, még néhány fillér forinterősödés és elérjük a 2024. januári szintet.

Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban

Hiába a kormányzati transzferek, a bolti forgalom csak mérsékelten tudott növekedni decemberben is, az egész évet nézve pedig 3 százalék alatt maradt a növekedés. Ez elmarad a lakosság teljes fogyasztásának növekedési ütemétől, vagyis vélhetően a külföldi online vásárlások és a szolgáltatások vitték el a magyarok pénzét, de megtakarításra is juthatott.

Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban
380 alatt indítja a napot a forint

A szerdai bizonytalan kezdést követően néhány óra alatt látványosan erőre kapott a forint: a magyar deviza az esti órákra is megőrizte lendületét, így az euró–forint árfolyam 380 alá süllyedt. Mindez annak ellenére történt, hogy a nemzetközi piacokon kifejezetten hektikus mozgások voltak megfigyelhetők, a befektetői hangulatot erős ingadozások jellemezték.

A pozitív forintteljesítmény csütörtök reggel is kitartott.

Az euró a nap elején továbbra is 380 alatt mozgott, miközben a dollár jegyzése 322 forint környékén alakult.

A nemzetközi devizapiacon is viszonylag stabil képet láthattunk: az euró–dollár keresztárfolyam 1,179 körül állt, ami arra utal, hogy a főbb devizák között egyelőre nem alakult ki új irány.

Csütörtökön a hazai oldalon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a befektetési alapok és a biztosítók negyedik negyedéves mérlegadatait, míg a Központi Statisztikai Hivatal a decemberi kiskereskedelmi forgalomról ad tájékoztatást.

Németországból az ipari rendelésállomány friss számai érkeznek, az euróövezetben szintén a kiskereskedelmi adatokra figyelnek a befektetők, míg az Egyesült Államokban a heti munkanélküliségi segélykérelmek alakulása adhat új impulzust a piacoknak.

