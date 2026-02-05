Kétéves csúcs közelében jár a forint

Csúcsközelben a forint
Az euró 379,3 forint magasságában jár, még néhány fillér forinterősödés és elérjük a 2024. januári szintet.
Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban
Hiába a kormányzati transzferek, a bolti forgalom csak mérsékelten tudott növekedni decemberben is, az egész évet nézve pedig 3 százalék alatt maradt a növekedés. Ez elmarad a lakosság teljes fogyasztásának növekedési ütemétől, vagyis vélhetően a külföldi online vásárlások és a szolgáltatások vitték el a magyarok pénzét, de megtakarításra is juthatott.
380 alatt indítja a napot a forint
A szerdai bizonytalan kezdést követően néhány óra alatt látványosan erőre kapott a forint: a magyar deviza az esti órákra is megőrizte lendületét, így az euró–forint árfolyam 380 alá süllyedt. Mindez annak ellenére történt, hogy a nemzetközi piacokon kifejezetten hektikus mozgások voltak megfigyelhetők, a befektetői hangulatot erős ingadozások jellemezték.
A pozitív forintteljesítmény csütörtök reggel is kitartott.
Az euró a nap elején továbbra is 380 alatt mozgott, miközben a dollár jegyzése 322 forint környékén alakult.
A nemzetközi devizapiacon is viszonylag stabil képet láthattunk: az euró–dollár keresztárfolyam 1,179 körül állt, ami arra utal, hogy a főbb devizák között egyelőre nem alakult ki új irány.
Csütörtökön a hazai oldalon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a befektetési alapok és a biztosítók negyedik negyedéves mérlegadatait, míg a Központi Statisztikai Hivatal a decemberi kiskereskedelmi forgalomról ad tájékoztatást.
Németországból az ipari rendelésállomány friss számai érkeznek, az euróövezetben szintén a kiskereskedelmi adatokra figyelnek a befektetők, míg az Egyesült Államokban a heti munkanélküliségi segélykérelmek alakulása adhat új impulzust a piacoknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kezd megtelni a magyarok kedvenc üdülőhelye – Nem akarnak még több turistát
Inkább a hozzáadott értéket növelnék.
Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede
Folytatódik a hullámvasút.
Súlyos figyelmeztetés a tudósoktól: a chips és a kóla olyan veszélyes, mint a dohányzás
Azonnali lépéseket javasolnak.
Egy éven belül eldőlhet minden? – Elmondta Zelenszkij, mikor zárulhat le a háború
A halálos fenyegetésekről is megszólalt.
Kuba sötétbe borult
Újabb áramkimardás a szigetországban.
Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami az alapkezelők kedvence lett
Februári felmérésünk eredményei.
Új EU-s eszközök jöhetnek a lakhatási válság enyhítésére, fókuszban a beruházások és a rövid távú lakáskiadás
Gyors lépéseket ígér az Európai Bizottság.
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.