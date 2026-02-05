Változatlanul hagyta a kamatot az EKB februári kamatdöntő ülésén

Az EKB ma változatlanul hagyta az irányadó kamatokat, és megerősítette: nincs előre bejelentett kamatpálya, a döntések továbbra is adatfüggőek és ülésről ülésre születnek.

A döntést követő sajtótájékoztatón Lagarde kiemelte, hogy a jegybanki stáb már régóta az infláció alullövését jelezték előre 2026-ban, a részterületek árdinamikája és a béremelkedési kilátások alapján egyelőre semmi sem veszélyezteti az árstabilitási célt jelentő 2 százalékos infláció középtávú elérését.

A kockázatokat tekintve az EKB elnöke elmondta, hogy azok potenciális hatása továbbra is nagy, összképet tekintve azonban kiegyensúlyozottságot lát.

Lagarde szerint az európai gazdaságban a bizonytalanság emelkedett és továbbra is magas, ezért a testület monetáris politikai megközelítése továbbra is adatvezérelt marad.