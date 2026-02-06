Éppen szétesnek a piacok - mit csinál a forint?

Nagyon jó formában van a héten a forint.

Erősödni tudott egy olyan helyzetben, amikor a nemzetközi piaci környezet egyre nehezebb.

Erősödik a dollár, esnek a részvényindexek, miközben a globális kötvénypiacon is magasak a feszültségek.

A befektetők aggodalmát a romló likviditási környezet és a Warsh Fed elnökéségvel kapcsolatos várakozások okozzák elsősorban, makrogazdasági oldalról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ráadásul Japánban a hétvégén választások lesznek, ahol kiderül, hogy megerősítést kap-e a nagy fiskális költekezésben gondolkozó jelenlegi elnök. Ha a válasz igaz, az ismét turbulenciát okozhat a devizapiacokon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Magyar fronton a legfotnosabb fejlemény, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli Kossuth Rádiónak adott interjújából kiderült, hogy még jövőre is 5%-os lehet a költségvetési hiány. Korábban ez 4% volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint jelenleg 380,1 körül áll az euróval szemen és 322,3 körül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap a délutáni Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe érkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images